Augusto Hidalgo pone el ojo en la regulación del alquiler vacacional en Palma para implantarlo en la capital grancanaria

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha alabado este jueves la política seguida por el Ayuntamiento de Palma para regular el alquiler vacacional, porque le parece una "buen opción" para su ciudad, aunque adaptándola a su diferente realidad.



Hildalgo ha coincidido este jueves con el teniente de alcalde de la capital de Baleares, José Hila, durante la reunión que la Spain Convetion Bureau celebra desde este jueves en Gran Canaria.



El regidor grancanario ha destacado la necesidad de ejercer un mayor control sobre las viviendas vacacionales para garantizar estándares de calidad y el cumplimiento de convenios colectivos, ya que el problema que tiene su ciudad, a su juicio, es que "con la legislación actual carece de las herramientas necesarias".



Hidalgo ha recordado que "solo hay 14 inspectores para toda Canarias" y no se garantiza por ley un sistema que, de implantarse "permitiría que el Cabildo preguntase al Ayuntamiento si las viviendas vacacionales solicitadas cumplen con el ordenamiento de la ciudad" y, así, "se podría mejorar".



En Palma, la decisión que se ha tomado es la de "zonificar la ciudad", ha explicado José Hila, de forma que el alquiler vacacional queda restringido a "plantas bajas y viviendas unifamiliares" primando el acceso a la vivienda al residente.



Tal y como ha detallado el teniente de alcalde de Palma, "la vivienda vacacional estaba frenando el acceso a la vivienda" por su impacto en los precios de los alquileres y generaba un número de visitantes que "la ciudad era incapaz de absorber diariamente, porque no dispone de autobuses, policías e incluso calles para sostener este aumento".



Y, además, ha remarcado, "estaba generando un rechazo social de los vecinos hacia el turismo, que es de lo que vivimos".



En este sentido, Hila se ha declarado "satisfecho con la decisión" que como ha indicado "no será definitiva y habrá que analizar en unos años".



En relación a lo expresado por el representante de la capital balear, Augusto Hidalgo se ha mostrado receptivo y ha apuntado que si el Ayuntamiento tiene la opción de regular esta materia, apostará por "mayor control".



Del decreto de regulación del alquiler vacacional que tramita el Gobierno canario, el primer edil de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado que busca "mucho más de lo que expone el borrador", ya que "si no tenemos instrumentos para poder regular y controlar el mercado a nivel local, estaremos igual que con el anterior".



"Si se nos consultase sobre la normativa y ordenación municipal daríamos un paso adelante", ha asegurado, ya que "se necesita de un instrumento para fiscalizar que sea perfilado por la consejería y la Federación Canaria de Municipios".