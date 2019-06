Barragán: "Creímos posible un gobierno presidido por Australia Navarro"

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado que hasta el mismo jueves creyeron posible un Gobierno formado por PP, Cs, ASG y su partido, con la diputada popular Australia Navarro como presidenta y el nacionalista Pablo Rodríguez como vicepresidente.

En una rueda de prensa para tratar los acuerdos de gobernabilidad en Canarias, Barragán ha manifestado que "hasta el último instante" pensaron "que era posible ese acuerdo de 36 diputados en favor del interés general de Canarias", si bien finalmente no fue así porque se enteraron por los medios de comunicación que ASG había dado su apoyo al denominado pacto de izquierdas.

El secretario general de CC ha comentado que el compromiso que tenían con el líder de ASG Casimiro Curbelo era reunirse a las 16.00 horas para que firmase el pacto antes de que cogiera el barco para regresar a La Gomera. Una vez CC consiguió "alinear" la posición con Ciudadanos y el PP para la firma del pacto, Barragán tomó un vuelo desde Gran Canaria a Tenerife a las 15.00 horas con el documento base de 60 folios que pretendían firmar y anunciar así un acuerdo de gobierno.

Sin embargo, ha agregado, "muchísimo antes" de llegar a Tenerife, donde tenían previsto celebrar una rueda de prensa en la que Fernando Clavijo comunicaría de forma pública su decisión de retirarse de la Presidencia del Gobierno de Canarias y, tras ella, firmar el pacto, se enteraron de que Curbelo había decidido depositar su confianza en el pacto de izquierdas.

Barragán ha dicho que no se siente traicionado por Curbelo, pero sí "sorprendido", si bien no ha querido entrar a explicar las razones por las que cree que el líder de ASG finalmente decidió apoyar un gobierno presidido por el PSOE. Después de que por la mañana se anunciara el pacto de izquierdas, Curbelo se reunió por la tarde con dirigentes de CC, a quienes en les dio una explicación "privada" de por qué había decidido dar su apoyo a la izquierda.

Si en ese encuentro hubiera habido "la más mínima posibilidad" de que ASG reconsiderase su apoyo, su conferencia de prensa de este viernes habría sido distinta, ha lamentado Barragán. Asimismo, ha informado de que el jueves por la mañana el candidato de CC a repetir como presidente de Canarias, Fernando Clavijo, decidió dar un paso hacia atrás ante el veto que le ponía Ciudadanos debido a su imputación en el caso Grúas.

Ciudadanos también planteó al PP que no quería a imputados en ningún cargo del Gobierno y que no iba a apoyar a un presidente nacionalista, por lo que CC decidió que un candidato del PP tenía que ocupar la Presidencia del Ejecutivo. Igual que Ciudadanos puso sus condiciones, CC, dado que iba a "ceder" la Presidencia al tercer partido más votado en Canarias en las pasadas elecciones autonómicas, planteó al PP la posibilidad de que fuese Australia Navarro la presidenta y el diputado de CC Pablo Rodríguez el vicepresidente.

El PP también puso sobre la mesa otros candidatos que también contaban con el visto bueno de CC, ha señalado Barragán, quien ha afirmado que CC no puso líneas rojas ni vetó a Asier Antona como Ciudadanos hizo con Fernando Clavijo, cuyo futuro político aún no se ha decidido.

Lo que hicieron los nacionalistas fue proponer a Navarro para facilitar el acuerdo, ha añadido el secretario general de CC, quien ha insistido en que fue el PP en una reunión interna el que decidió finalmente quién sería la presidenta en un hipotético pacto firmado por CC, PP, Cs y ASG. Barragán, que desconoce la reacción de Antona cuando se enteró de que no iba a presidir el Gobierno, ha zanjado que su partido no tiene ningún problema con el PP ni con Ciudadanos, a pesar de que con esta última fuerza las negociaciones han sido más complicadas.

"Creo que hemos negociado con bastante generosidad y hemos puesto toda la carne en el asador para que ese pacto se pudiera dar", ha aseverado Barragán, quien ha opinado que no es culpa de CC que el acuerdo no llegase a buen término. Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Nueva Canarias, ha señalado que CC no va a renunciar a la confluencia del nacionalismo con un partido con el que "exploraron la posibilidad" de abstención en caso de que el gobierno CC, PP, Cs y ASG fraguase.

Respecto a la conformación de cabildos, ha reconocido su preocupación, pues "todo el que no tiene mayoría absoluta" tiene temor a perder esta institución mediante una moción de censura. El Consejo Político Nacional de CC, máximo órgano del partido, se reunirá el próximo 29 de junio para explicar la negociación y prepararse para una nueva etapa en la oposición en el Parlamento canario.

En el seno de ese encuentro realizarán una autocrítica de los resultados electorales ya que, a juicio de Barragán, "no han sido suficientes" ni son los que el partido esperaba en algunas instituciones.