CCOO presenta al Gobierno una enmienda parcial a los presupuestos para lograr los sexenios y el 5% del PIB para educación

Representantes del sindicato de CCOO en Canarias han anunciado este miércoles que presentarán al Gobierno de Canarias una enmienda a la ley de presupuestos de 2020 para lograr la inversión del 5% del PIB en educación y el cobro de los sexenios al profesorado firmado con el ejecutivo anterior en 2017.



El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, ha informado en rueda de prensa de que mañana jueves la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, ha emplazado a todos los sindicatos para una propuesta de enmienda a los presupuestos, por lo que estos se muestran "esperanzados".



Barroso ha demandado el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación (LCE) no universitaria que supone que los presupuestos para 2020 deberían contar con 518,2 millones de euros más que los recogidos en el proyecto presentado al Parlamento Canario.



El representante de CCOO ha denunciado, en este sentido, la envergadura del abandono en el que han mantenido a la educación Canarias los "gobiernos independientemente de su color" durante los últimos 20 años y ha manifestado que si Canarias "fuera considerada como un país, estaría en el pelotón de cola de la Unión Europea en cuestión de educación, solo por delante de Bulgaria".



Por su parte, el secretario de Educación Pública no Universitaria del sindicato, Juan Manuel Rivero, ha criticado, además, que los representantes del sector en Canarias tuvieran conocimiento por la página del Parlamento de Canarias de lo que calificó como "vericuetos para no cumplir con el acuerdo de los sexenios" y ha considerado que la Consejería de Educación ha actuado, en este sentido, "de mala fe".