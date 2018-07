Canarias regula que en los centros escolares los niños dediquen dos horas a la semana a una liga de videojuegos

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, cree que las dudas sobre la entrada de videojuegos deportivos a las aulas se disiparán o, por lo menos, se atenuarán, una vez sus críticos entiendan que la puesta en marcha de una liga de e-sports en 20 centros educativos el próximo curso sirve para educar en su uso responsable.



Soledad Monzón ha presentado este viernes en rueda de prensa el proyecto educativo piloto para fomentar el uso responsable de los videojuegos entre los alumnos, que se basa en una actividad extraescolar que se ofrece dos veces a la semana y durará diez semanas, del 11 de octubre al 15 de diciembre.



La actividad sobre videojuegos deportivos, que se ofertará en centros de secundaria, bachillerato y formación profesional de La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, contempla que un día de la semana los 20 alumnos repartidos en equipos mixtos que participen por centro dediquen una hora a entrenamientos, otra hora a talleres educativos y otra a actividad física.



El otro día de la semana se destinará a la liga de videojuegos deportivos y a dar formación a las familias, ha precisado la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria, Teresa Acosta, quien ha informado de que los videojuegos que se utilizarán son el Clash Royal y Fifa.



En resumen, durante la semana los alumnos que participen en esta actividad extraescolar destinarán 1 hora y 45 minutos a la liga de videojuegos, el resto del tiempo será para talleres, formación y actividad física.



Por su parte, la consejera de Educación ha destacado que este proyecto sobre el que ha dicho que cada vez tiene "menos dudas y más seguridad" utiliza una liga de videojuegos para que se haga un uso responsable de ellos y se eduque en "la brecha digital" tanto a los alumnos como a los padres.



Estas declaraciones se producen después de que colectivos como, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias (APAPCanarias), considerase inapropiada el apoyo del Gobierno a los videojuegos deportivos y partidos como el PP, Podemos y Nueva Canaria criticasen esta iniciativa promovida por la Consejería de Educación.



Sin embargo, Soledad Monzón cree que las críticas que se han vertido tienen que ver con el desconocimiento del proyecto, pues hasta el momento "solo se ha valorado la liga escolar" y no el fomento del uso responsable de las nuevas tecnologías que respalda.



Por lo tanto, no se trata de "una liga escolar pura y dura" sino que detrás de ella hay un proyecto educativo, ha insistido la consejera, quien ha aseverado que los pediatras que han criticado el proyecto antes de ser presentado hoy no lo conocían.



"Estoy convencida de que los pediatras en coherencia con lo que están planteando, valorarán que la liga sea solamente un recurso para formar e informar y orientar al alumnado en los efectos más negativos que puede tener jugar a los videojuegos", ha manifestado.



En su opinión, demonizar la liga "es eludir la realidad" y no repercute en que los alumnos jueguen más o menos sino que "engancha" a los jóvenes para que se formen en el uso responsable de los videojuegos.



Según la Consejería de Educación, en Canarias el 76% de niños entre 6 y 10 años juegan a videojuegos, el 78% entre 11 y 14 años y 65% entre 15 y 24 años.



En general, ha indicado la consejera, juegan sin control y sin asesoramiento y son pocas son las familias que pueden llegar a controlar el uso que hacen sus hijos de los videojuegos.



Con el objetivo de reducir la brecha digital plantea el Gobierno canario este proyecto, consciente "de las dudas" que ha generado por su carácter innovador y también porque solo se ha tenido en cuenta una parte de esta iniciativa, la liga de videojuegos deportivos, ha agregado Monzón.