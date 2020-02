Carolina Darias: "El Gobierno abordará con Canarias el desarrollo de su nuevo Estatuto de Autonomía"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (PSOE), ha aludido este lunes a la predisposición que tiene el Gobierno de España de reunirse con el Ejecutivo canario para abordar, entre otros asuntos, el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de esta región.



Así lo ha manifestado Darias en la toma de posesión del socialista Anselmo Pestana como delegado del Gobierno en Canarias, su primer acto público como ministra en las islas, en el que ha asegurado que "volver a casa siempre sienta bien" y ha recordado el día en el que ella asumió esta misma responsabilidad en el Archipiélago hace unos años.

Darias ha precisado que aunque el encuentro bilateral Canarias-Estado aún no tiene ni fecha ni orden del día, el nuevo Estatuto de Autonomía de esta región será una de las cuestiones a analizar. "Estamos inmersos en reuniones con todos los territorios y cuando sea el momento, tocará en Canarias. Me pareció oportuno anunciar hoy esa intención de reunirnos con el Gobierno de Canarias", ha referido.



Ese encuentro se enmarca en la intención del Gobierno de España de mejorar la presencia de la Administración general del Estado en todas las zonas. En el caso de Cataluña, Darias precisó que "todavía no hay fecha" para celebra la mesa de diálogo.

"España necesita un auténtico diálogo social, institucional y territorial", ha dicho Darias, quien asegura que el Gobierno "está decidido a darle una oportunidad al diálogo y a todos" los territorios para lograr una España "unida en su diversidad, basada en un mínimo común entendimiento".

Para ello, indicó que es necesario "atender las necesidades y especificidades de todos y cada uno de los territorios", matizando que solo a través de una "coordinación eficaz y de una cooperación leal" entre las diferentes administraciones públicas, serán capaces de cumplir el cometido de asegurar a la ciudadanía "una sociedad más justa".