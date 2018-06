Coalición Canaria: "El panorama ha cambiado y nos tenemos que adaptar a la nueva situación"

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha reconocido este viernes que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez supone una variación en el papel que hasta ahora ha tenido la formación nacionalista, cuyo apoyo fue determinante para que Mariano Rajoy pudiera sacar adelante sus dos últimos presupuestos.



"El panorama ha cambiado y nos tenemos que adaptar a la nueva situación", ha argumentado el dirigente nacionalista, al término de la reunión que el Comité Permanente de dirección de su partido ha celebrado esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria para analizar las consecuencias del relevo de Rajoy por Pedro Sánchez.



Este nuevo escenario afecta al protagonismo que pueda tener Coalición Canaria en el futuro, ha apuntado Barragán, pues "antes" el voto de Ana Oramas el Congreso "era importante a la hora de la toma de decisiones con cuatro partidos", mientras ahora, el apoyo decisivo que permita alcanzar los 176 para conformar una mayoría en la Cámara puede recaer en cualquier otra formación nacionalista.



"El voto 176 puede ser PDCat, ERC, NC o cualquiera en esa situación", ha dicho Barragán, que considera que Pedro Sánchez afronta esta nueva etapa en una situación "débil e inestable", ya que necesita ocho socios para lograr la mayoría en el Congreso de los Diputados, lo que augura una "época de inestabilidad".



Barragán ha insistido en que los partidos que han permitido llegar a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se han unido para desbancar a Mariano Rajoy, pero la situación puede variar cuando el nuevo presidente comience a gobernar y a tomar decisiones.



Coalición Canaria se mantiene a la expectativa y espera conocer en los próximos días tanto la composición del nuevo Gobierno como su hoja de ruta.



Respecto a los asuntos canarios, Barragán ha expresado su confianza en que no se produzcan modificaciones de los acuerdos alcanzados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 durante su trámite en el Senado y que la llamada Agenda canaria se mantenga.



Asimismo, espera que tanto la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) como la del Estatuto de Autonomía de Canarias, ambas en trámite en este momento en el Congreso de los Diputados, salgan adelante, ya que se encuentran "muy avanzados" y el PSOE había participado en ellas.



Barragán ha pedido al nuevo Gobierno que "se ponga rápidamente las pilas" para que las partidas consignadas para Canarias en las cuentas estatales lleguen pronto al Archipiélago.



Respecto a los convenios de infraestructuras para Canarias, cree que podrían sufrir "un parón" con el cambio de ejecutivo y que el nuevo sistema de financiación autonómica también podría verse afectado, pues no todos los socios de Pedro Sánchez gobiernan en sus comunidades autónomas, lo que augura cierta "incertidumbre" al respecto.



Barragán se ha referido también a cómo afecta el cambio de partido en el Gobierno a los posibles pactos en Canarias y ha asegurado que su partido, que gobierna la comunidad autónoma con 18 de 60 diputados, "no mantiene ningún acuerdo con una fuerza política más que con otra" y alcanza acuerdos "una vez con unos y otra con otros", y seguirá haciéndolo, por lo que el Gobierno de Canarias no tiene porqué verse afectado.



De la misma manera, no se plantean cambios en organismos como la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde recientemente Juan José Cardona, del PP, fue nombrado presidente en sustitución de Luis Ibarra (PSOE).



Respecto a Nueva Canarias, la otra formación nacionalista con representación en el Congreso de los Diputados, el secretario general de CC ha recordado que, aunque mantiene un pacto con el PSOE mediante el cual ambos partidos concurrieron juntos a las pasadas elecciones, también ha llegado a acuerdos con el PP, como el alcanzado para los Presupuestos Generales del Estado para 2018.