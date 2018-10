La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado da vía libre a la aprobación del nuevo Estatuto canario

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado este jueves la reforma del Estatuto de Autonomías de Canarias que, al no recoger ninguna enmienda, se aprobará definitivamente en el Pleno del día 24, a lo que seguirá su inmediata publicación en el BOE y su entrada en vigor ese mismo día.

En declaraciones a los medios previas a la Comisión, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el nuevo Estatuto, que ha contado con los votos a favor de PP, PSOE, CC, NC, PNV y PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos, será "el más moderno y el más actualizado de España", permitirá ahondar en el autogobierno, desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica y se abre a más competencias. "Esperamos que no haya ningún tipo de sustos o imprevistos y el Estatuto se apruebe cuando antes" ha dicho Clavijo que también ha comentado que la reforma electoral que contempla el texto, depende ahora de que el Parlamento canario instrumente una ley que permita su aplicación en las elecciones de 2019.

Finalmente, al texto se han presentado 19 enmiendas, que no han sido aceptadas: 14 de la formación naranja y cinco de la Agrupación Socialista de La Gomera. El nuevo texto blinda el REF, elimina los aforamientos, crea un comisionado de transparencia, dispone que las aguas que cirduncan el archipiélago son parte de la comunidad autónoma, reconoce a La Graciosa como una isla más del archipiélago y reforma el controvertido sistema electoral.

En este sentido, rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento e incrementa en diez el número de diputados: Nueve de esos escaños extra corresponden a una lista regional y el décimo es para Fuerteventura para compensar su aumento de población.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se ha abierto con la intervención de Clavijo que ha subrayado que el Estatuto "no es de un partido o de un grupo de intereses, es el Estatuto de todos y para todos y será una formidable palanca creativa si como sociedad somos capaces de mantener el esfuerzo de consenso".

Clavijo ha afirmado que el Estatuto define a Canarias como un "archipiélago atlántico", consagra nuevos derechos y aumenta el autogobierno y la capacidad para planificar políticas más potentes, en definitiva, ha dicho permite "avanzar con los pies en la tierra".

También han intervenido en la Comisión, la senadora de CC María del Mar Julios quien ha tildado el momento "de histórico", ha valorado que el Estatuto venga con el refrendo del Parlamento autonómico y ha asegurado que Canarias recupera "dignidad" y sitúa a la comunidad en "un primer nivel".

En la misma línea, el senador del PP designado por el Parlamento de Canarias Julio Rodríguez ha valorado que el nuevo Estatuto reconoce la lejanía, la fragmentación y la singularidad de Canarias pero además es garantía de transparencia y fomenta la cohesión territorial y social.

El senador socialista Julio Cruz, también designado por el Parlamento autonómico, ha subrayado que el Estatuto fija un "decálogo" de derechos, consagra el régimen fiscal y económico y, por supuesto, apuesta por la reforma electoral.

Por parte de la Agrupación Socialista de La Gomera, la senadora Yaiza Castilla ha explicado que la presentación de enmiendas era para demostrar que el texto estatutario era susceptible "de mejoras".

Así ha remarcado que sus cinco enmiendas pretendían, entre otros asuntos, que el número máximo de diputados que deben componer una Cámara regional sea 70 "y no más" y una mayor rebaja de los topes electorales, para que puedan entrar más grupos políticos.

Por parte de Ciudadanos, el senador Luis Crisol, que ha lamentado que no se hayan considerado sus 14 enmiendas, ha recordado que fue su formación la que abanderó la supresión de los aforamientos. Crisol ha admitido que aunque el Estatuto "mejora la situación actual, no es suficiente" y ha reprochado ante la Cámara que no haya habido más ambición. Ha precisado que las enmiendas de Ciudadanos abogaban por más transparencia, por la independencia del poder judicial y porque la televisión pública fuese plural e independiente y, finalmente, ha justificado la abstención de su grupo en que "no es un texto pensado en el futuro".

Por parte de Unidos Podemos, el senador José Ramón Arrieta ha señalado que para su formación la jornada es "un día de tristeza" y ha argumentado que el voto en contra en que se trata de un Estatuto que no se detiene a luchar contra la desigualdad social, su preámbulo es una mera "declaración de intenciones" y, además, sigue considerando a Canarias "un territorio amputado". En su opinión, el texto sigue hablando del concepto "colonial" de lejanía, se define "en negativo al archipiélago" apelando a su fragmentación y se aborda de forma "pasiva" el concepto de ultraperiferia. Además, ha dicho, "se obvia la base histórica del autogobierno y se niega a blindar el carácter universal de los servicios públicos".