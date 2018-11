Cristina Valido dice que solo se irá a su casa cuando "el sector" se lo pida

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, dijo este miércoles en el pleno del Parlamento que solamente dejará el cargo y se irá a su casa cuando el sector de los servicios sociales se lo pida, después de que el presidente del PP regional, Asier Antona, la responsabilizara de la calamidad, desastre e insensibilidad de su gestión.



Antona planteó una interpelación a la consejera sobre medidas para mejorar la prestación de los servicios sociales, y en su intervención acusó al Gobierno regional de indiferencia ante el sufrimiento de miles de canarios en una región que tiene los peores datos del país, y en algunos casos de Europa, en exclusión social, pobreza infantil, desempleo, vivienda y atención a la dependencia y la discapacidad.



"Pese a la recuperación económico y a disponer de los mayores recursos de la historia, Canarias soporta los peores servicios sociales del país", con Coalición Canaria al frente del ejecutivo desde hace treinta años, por lo que no caben "victimismos" ni culpar a los demás por parte de una consejera que vive "en una burbuja", advirtió Antona.



El diputado del PP enumeró cifras como los 150.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión, los 28.000 canarios en listas de espera de la dependencia y los 15.000 en la de la discapacidad, los 30.000 a los que no llega la Prestación Canaria de Inserción y los 40.000 que esperan una vivienda.



"Son las cifras del absoluto fracaso de Coalición Canaria después de tres décadas en el Gobierno", resumió Antona, quien acusó al Ejecutivo de mirar para otro lado y de ser incapaz de gestionar de forma eficiente "los mayores recursos de la historia de la comunidad autónoma".



Cristina Valido acusó a Asier Antona de utilizar los problemas sociales para empezar su campaña electoral y respondió que aunque los datos expuestos por Antona no son buenos, tampoco son nuevos, pero sin embargo el líder del PP oculta que han mejorado todos los parámetros en los últimos años.



"Ojalá nos dejaran utilizar el superávit presupuestario, pero nos ceñimos al presupuesto que hemos pactado con ustedes", dijo Valido a Antona, y aseguró que en su gestión, por encima de todo, se fija en los intereses generales, porque no le interesa ni el interés electoral ni el particular.



Afirmó que si Canarias hubiera tenido en las últimas décadas la inversión del Estado que le correspondía no estaría "en la cola" en los parámetros sociales, pese a lo cual se ha bajado el paro del 34% al 20% en esta legislatura, la pobreza ha caído del 44% al 40% y las afiliaciones a la Seguridad Social están en máximos históricos.



En cuanto a la dependencia, indicó que se ha elaborado un borrador de decreto para simplificar y descentralizar los trámites, aunque solo será aprobado si consigue después del periodo de alegaciones el consenso en torno al mismo, porque no va a generar un caos en un servicio "porque a los trabajadores no les guste".



Valido aludió además a los recortes, la reforma laboral, la burbuja inmobiliaria y Bankia como factores externos que perjudican la realidad social. "Cuando falla el estado somos las comunidades las que tenemos que corregir el desaguisado", se quejó.