Dunia González deja el Ayuntamiento de Santa Lucía para ponerse al frente de la Dirección del Tesoro del Gobierno de Canarias

Dunia González, exalcadesa de Santa Lucía, ha sido nombrada este miércoles directora del Tesoro y de Política Financiera del Gobierno de Canarias. Se trata de una dirección de depende directamente de la Consejería de Hacienda, en manos del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

La formación nacionalista sufrió una notoria pérdida de votos en las pasadas elecciones en el municipio de Santa Lucía, uno de sus feudos más importantes en la isla de Gran Canaria. El pasado mes de mayo obtuvo en los comicios locales siete concejales, cinco menos que en las pasadas elecciones. Este panorama le obligaba a la búsqueda de pactos, y aunque la situación se tensó hasta el último momento, el PSOE llegó a apartarse de un pacto que quitara la alcaldía a Dunia González.

Sin embargo, fue Santiago Rodríguez, cabeza de lista de Fortaleza, el socio local de Coalición Canaria quien se convirtió finalmente aquel 15 de junio en alcalde del municipio gracias a los apoyos de cinco miembros de Agrupación de Vecinos (AV), dos del PP y una de la concejala desvinculada de Podemos, Beatriz Mejías.

No obstante, la oposición no será el lugar que ocupe Dunia González los próximos cuatros años, ya que para ponerse al frente del cargo de directora general del Tesoro y de Política Financiera deberá renunciar a su acta de concejala. Se trata de un caso que se repitió la pasada semana con Alejandro Ramos, ex portavoz del PSOE en Telde y que aspiraba también a la alcaldía del municipio.

El socialista ha sido nombrado director general de Trabajo y para ello ha tenido también que renunciar a su acta de concejal. Se da además la circunstancia de que en ambos municipios las relaciones entre PSOE y NC eran tensas y no permitieron fraguar una alianza de pactos que permitiera que alguna de estas fuerzas ostentara la alcaldía, ambas en manos actualmente de Coalición Canaria. La situación de Telde y Santa Lucía hizo peligrar incluso la conformación de un Gobierno progresista en Canarias, para el cual, el PSOE necesitaba a NC como socio.

En el comunicado en el que el Gobierno de Canarias anunciaba este miércoles su nombramiento, destaca que Dunia González es licenciada en Ciencias de la Educación, rama de Pedagogía, por la Universidad de La Laguna y tiene un máster en Participación y Salud por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido además de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, concejala de Educación y Urbanismo en el mismo municipio. También fue miembro de la Ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ha presidido la Comisión de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica y ha desempeñado el puesto de técnico y coordinadora del programa de la Unidad de Promoción de Drogas y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Santa Lucía.

Este miércoles se han nombrado a un total de nueve altos cargos. Entre ellos: Gonzalo Rodríguez, como director del Instituto Canario de Estadística (Istac); Manuel Ángel Hernández Dámaso, como director general de Transportes; José Basilio Pérez Rodríguez, director general de Agricultura; Almudena Estévez Estévez, viceconsejera de Economía e Internacionalización; Dunnia Rosa Rodríguez Viera, directora del Servicio Canario de Empleo; Isabel Cubas Marrero, viceconsejera de Servicios Jurídicos; Víctor Manuel Melián Santana, Director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y Octavio Luis Jiménez Ramos, Director general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.