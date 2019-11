La consejera de Educación defiende una inversión "histórica" para 2020, aunque aún faltan 80 millones para llegar al 5% del PIB

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, defendió este miércoles que la inversión educativa en Canarias alcanzará en 2020 su máximo histórico, mientras que Coalición Canaria aseguró que el presupuesto supone "un desprecio" a las universidades canarias.



El desencuentro en el análisis de las partidas se produjo entre la consejera y el diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos en la comisión de Presupuestos y Hacienda durante la exposición del presupuesto de Consejería para 2020, que aumentará un 7% al situarse en 1.879.701.773 euros.



La consejera y fondos europeos para poder dar "un salto cualitativo" en cuestiones como las infraestructuras educativas y un cambio "radical" en la FP.



"No he venido aquí para perpetuar" lo que se ha venido haciendo en materia de educación, advirtió Guerra, quien celebró un presupuesto que representa el máximo histórico en la Comunidad Autónoma en el área de educación, al llegar a los 1.834.684.356 euros, un 6,8% más.



La consejera reconoció que aún faltan unos 80 millones de euros para llegar al 5% del PIB que exige la ley canaria de educación, cifra que confió en lograr en 2022, y destacó como prioridad la escolarización de 0 a 3 años, para lo que se asignará una partida de 9.100.000 euros y una previsión de crear 6.023 plazas.



Ante las críticas de la oposición de que se ha reducido la cifra asignada para becas, abogó Guerra por ser "realistas" en este campo y explicó que al llegar a la Consejería se encontró con un "desfase" entre las ayudas autonómicas y las de otras entidades.



Añadió que para servicios de atención a las familias se asignarán 69.082.290 euros y de esta cifra 39,7 millones se destinan a transporte escolar; 14,9 millones para comedores y desayunos escolares y 7,3 millones para libros escolares gratuitos.



La consejera aludió especialmente al plan ASSAS, que implicará una reordenación de los fondos destinados a infraestructuras educativas con el reto de reorientarlo hacia la sostenibilidad con una dotación de 42.136.117 euros.



Para docentes, con una plantilla de 24.845 personas, se ha habilitado una partida de 1.107 millones de euros, un 9,66 % más, y la consejera aludió a su compromiso de estabilizar las plantillas y aumentar su cuantía.



Otras partidas que detalló la consejera son la de prevención del acoso escolar, con 282.000 euros; atención a la diversidad, con 1,1 millones; auxiliares de conversación en idiomas, 1 millón; empatía hacia los animales, con 40.000 euros; nuevas tecnologías, con 8,9 millones, y formación del profesorado e innovación, con 1,7 millones.



Para las universidades públicas se ha conformado una partida de 254.121.000 euros, un 2,53% más, y María José Guerra destacó la cifra asignada a fomento de la investigación, con 2 millones de euros frente a los 50.000 de 2019.



En cuanto a cultura, destacó "la gran noticia" del aumento en un 16% tras los recortes de la crisis, de manera que para 2020 se han asignado 33.675.357 euros y respecto a deportes, se gestionará una cifra de 11,4 millones de euros, un 8,28% más.



Para el diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos, la consejera se ha dedicado a "solemnizar" un presupuesto en el que las universidades públicas "no existen" y sufren "un desprecio" pese a que están en una situación difícil debido a la urgencia de renovar el profesorado.



"Nos vamos a quedar sin la mayoría de catedráticos y esto no está contemplado en el presupuesto, pues el incremento del 3% se debe a la subida salarial", objetó el parlamentario, quien llamó "a reflotar" esta partida y la de infraestructuras, pues hay edificios, sobre todo en la Universidad de La Laguna, que "se están yendo abajo" pero, insistió, las universidades son "las grandes olvidadas".



Para el PSOE los presupuestos son equilibrados, según su parlamentaria Ana González, quien dijo que se hace patente el compromiso con la educación haciendo las cosas "de otra manera" con apuestas "valientes" como recoger los costes reales de los servicios educativos, y consideró que García Ramos ha hecho una lectura "errónea" de las partidas universitarias.



Admitió que se reducen las partidas para becas porque, añadió, ha habido remanentes de las ayudas del Estado, incompatibles con las autonómicas, y en cuanto a los sexenios dijo que lo que no se ha contemplado es su actualización, pues el Gobierno ha respetado "todos los acuerdos e ido al máximo".



Por el grupo Popular la parlamentaria Lorena Hernández preguntó a la consejera si está "contenta" con este presupuesto, pues a su juicio confía mucho en la financiación exterior y no debería tener "esperanza" en que se cumplan estas expectativas, al tiempo que consideró que las cuentas no cumplen con el Consejo Escolar ni con los docentes, pues desaparecen los sexenios pese a haberse pactado.



Lorena Hernández criticó que la consejera haga las cuentas del "almendruco" en partidas como la del techado, aseguró que no se planta cara al abandono escolar pues simplemente, no está la dotación correspondiente, y descienden las cifras de FP y de educación para adultos.



A su juicio, el Gobierno de "la izquierda" de Canarias ha bajado la dotación para las becas en su primer presupuesto, consideró preocupante la bajada en la financiación para la Escuela de Actores y subrayó que en su opinión, se le da muy poca relevancia al área de deportes, con descenso además en la partida para los autóctonos.



En nombre de Nueva Canarias la diputada Carmen Hernández destacó que en la escolarización de 0 a 3 años hay que tener como hoja de ruta la ley autonómica, que es "clara" en cuanto a que la Consejería debe planificar la oferta formativa en este primer ciclo y por lo tanto garantizar el aumento de plazas.



Carmen Hernández pidió un plan estratégico de atención a la diversidad, algo imposible si en el aula hay 30 alumnos pues de lo contrario, será una utopía o una quimera y que es imposible con la actual dotación, por lo que reclamó su aumento en futuros presupuestos.



Manuel Marrero, representante de Sí Podemos, celebró el que se recuperen las partidas anteriores a la crisis con presupuestos que "no son los óptimos, pero son importantes", aunque expresó su preocupación por las condiciones de trabajo del profesorado, para lo que disminuir la ratio de alumnos es fundamental y ello requiere un aumento en la dotación.



Marrero aludió además a la "catástrofe" de que para muchas personas la alimentación equilibrada de sus hijos se garantiza a través de los comedores escolares y respecto a la cultura, consideró que aún es insuficiente el incremento presupuestario y llamó a acabar con "la discrecionalidad y el clientelismo en la cultura".



La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza dijo que el presupuesto avanza aunque es una realidad que está lejos de llegar al 5% del PIB en educación, algo que se mostró convencida de que logrará el nuevo pacto de Gobierno.



Melodie Mendoza confió además en que el próximo Ejecutivo estatal tenga entre sus prioridades el elaborar un pacto nacional por la educación y garantizar la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años.



Por el grupo Mixto su portavoz, Vidina Espino, expresó su preocupación por la partida de 9 millones de euros para escolarización de 0 a 3 años, que a su juicio debería duplicarse para llegar a la media estatal, y contrapuso esta cifra a la de los 6 millones que se gastarán en asesores para el presidente y el vicepresidente de Canarias, una comparación que causa "bastante desánimo".



También dijo Espino que es insuficiente la partida de 1,7 millones de euros para acabar "con los barracones, que no aulas modulares", y puso como ejemplo que sólo en el de Costa Teguise ya se han gastado 2 millones de euros en 20 años de alquiler.