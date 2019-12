Los grupos que apoyan al Gobierno presentan 186 enmiendas al presupuesto para fortalecer su carácter social

Los grupos políticos que apoyan al Gobierno canario han presentado este jueves 158 enmiendas económicas y 28 al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, con la intención de fortalecer el carácter social de las partidas.



Entre otros objetivos, según indican en un comunicado, los grupos que sustentan el Ejecutivo autonómico destacan las enmiendas relacionadas con la mejora de derechos sociales en asuntos como la diversidad LGTBI, así como las enmiendas fiscales que permitirán el aumento de la deducción en los gastos de estudios a las familias canarias, entre otros; luchar contra la ludopatía, y la modificación en la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones para beneficiar a los contribuyentes con menor capacidad económica.



Entre las enmiendas fiscales destaca el aumento de la tributación a las casas de apuestas en un 5%, con el objetivo de desincentivar este tipo de apuestas externas y aumentar la fiscalidad a las casas de juegos y apuestas, para poder destinar parte de ese dinero a luchar contra la ludopatía.



Además, se introduce una enmienda que permitirá el aumento de la deducción en los gastos de estudio en Educación Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio de los hijos de las familias canarias con menos recursos, y que pasa de 100 euros en total a 70 euros por cada hijo.



Con ello se establece la deducción no por el conjunto de ellos, sino por cada uno.



Otra de las propuestas responde a la aplicación de políticas públicas que beneficien a las necesidades de los canarios, como es la modificación de la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.



De esta forma, el 96% de las sucesiones y donaciones no tendrán que realizar ingresos a la Hacienda Canaria, beneficiando a las familias con menos capacidad económica y no a los grandes patrimonios.



La portavoz del grupo Socialista, Nayra Alemán, enfatizó que este presupuesto se trata de un “documento vivo” con el que ahora se abre un periodo de ponencias para debatir las propuestas de todos los grupos políticos que forman la Cámara regional.



Alemán destacó que “por fin” exista un “presupuesto realista” para Canarias, con un marcado carácter “progresista y social”, que, en su opinión, permitirá avanzar en importantes y fundamentales derechos sociales, además de mejorar el sistema sanitario de las islas y de luchar con medidas reales contra el cambio climático.



En este sentido, afirmó que se trata de unas cuentas elaboradas “pensando en las necesidades de las personas a las que les preocupa tener derechos sociales y servicios públicos, y aquellas que quieren que sus mayores puedan ser atendidos con dignidad y por un servicio sanitario público y eficiente cuando realmente lo necesitan”.



El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, se centró en las propuestas relacionadas con las revisiones tributarias.



En línea con el giro social del proyecto de ley y las modificaciones fiscales contenidas para “avanzar hacia un modelo más justo y progresivo”, Campos destacó otra enmienda que modifica la deducción en el IRPF por gastos de estudios (material, transportes, uniformes, comedores y refuerzo eduactivo) en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) de grado medio, en función de las rentas familiares.



Por su parte, el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, destaca todo el impulso que se ha dado a las políticas sociales, para lo que “se han redistribuido los incrementos presupuestarios iniciales de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud entre los distintos programas de los departamentos para garantizar una buena gestión, que ha sido siempre el talón de Aquiles de los responsables de CC en esta Consejería”.



Por ello, destaca los fondos destinados a poner en marcha el Plan Canario de Discapacidad y el Fondo de Accesibilidad Universal para garantizar los recursos necesarios para comenzar a coordinar y formar a los tres niveles de la administración (Gobierno, cabildos y ayuntamientos).



El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha destacado que estos presupuestos “son los mejores posibles para los actuales circunstancias, que no son favorables”.



Asimismo, puso de manifiesto que las cuentas reflejan una “inversión equilibrada”, desde el punto de vista territorial, con una especial atención al ámbito social para “poder llevar a los ciudadanos los servicios que requieren para mejorar su calidad de vida y atender las necesidades de quienes más lo necesitan”.



Curbelo avanzó que el Presupuesto canario para 2020 también tiene como objetivo “promover un nuevo modelo de financiación autonómica, que permita que las Islas puedan avanzar en la diversificación de la economía, mejorar el sector productivo y reducir la tasa de paro estructural”.