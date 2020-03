El Ministerio de Trabajo anuncia una moratoria de las cuotas sociales para autónomos

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes va a abordar una moratoria del pago de las cotizaciones sociales para autónomos, además de otras medidas de alquiler y de protección para empleadas del hogar y para temporales o desempleados sin subsidio.



En una entrevista en Telecinco, la titular de Trabajo ha explicado que "hoy vamos a conocer" medidas para "empleadas domésticas, desempleados que no tienen ningún subsidio, trabajadores temporales" que no tienen otro tipo de protección, así como "medidas que tienen que ver con el alquiler y con los autónomos".



Para los trabajadores por cuenta propia, la ministra ha recordado que el Gobierno ha tomado "bastantes medidas", como la prestación por cese de actividad que además les exonera de sus cuotas, la posibilidad de acogerse a un ERTE para sus trabajadores y otras medidas para dotarles de liquidez.



"Hoy vais a conocer cómo hay muchísimas medidas, como moratorias en las cuotas sociales", que muestran cómo el Gobierno "empatiza con un sector hiperrelevante de la economía" y soluciona "la vida también de estos trabajadores", ha dicho Díaz.



Respecto a las peticiones de aplazamiento de impuestos arrojadas por el sector empresarial, la ministra ha señalado que éste es "un debate que requiere mucha serenidad" y se ha preguntado cómo se podría pagar a los profesionales de la sanidad o de la educación de España. "¿Con donaciones?", ha dicho.



Ante las críticas arrojadas desde la CEOE de improvisación y ausencia de consulta en la aprobación de las últimas medidas por parte del Gobierno, como el cierre de la actividad económica, la ministra ha dejado claro que "todas las medidas están siendo consultadas, otra cosa es que se compartan".



Ha pedido "comprensión" a la patronal, porque la situación actual es "extraordinaria" e impide que se puedan seguir "los procedimientos de diálogo social ordinarios", al tiempo que ha asegurado que, al igual que a los sindicatos, "hay medidas que les gustan y otras que no".