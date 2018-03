NC reclama una sociedad más "justa" y Clavijo dice trabajar sin "utopías"

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha reclamado este miércoles para las islas una sociedad más justa, porque, ha añadido, "no puede ser" que más del 44,6% de la población esté en situación de pobreza o de exclusión social.

Durante su primera intervención en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, Román Rodríguez ha denunciado que los servicios públicos de las islas están "a la cola" de los del Estado, y ha insistido en que la sociedad canaria está "quebrada, con los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres".

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias ha reconocido que durante los últimos años la situación ha mejorado en la comunidad autónoma, pero ha añadido que "seguimos peor" que el resto, a pesar de que el gobierno canario tiene más recursos económicos que nunca.

Román Rodríguez ha reclamado un plan de lucha contra la pobreza, que, ha recordado, no son los servicios sociales, y ha comentado que el cargo más raro que ha visto es el de comisionado para la lucha contra la pobreza, y ha insistido en la necesidad de que haya una renta básica.

Ha reconocido mejoras en servicios sociales pero no suficientes, por lo que "no podemos presumir" de los que hay, y Canarias, ha añadido no mejora en educación y está a la cola en servicios públicos.

Román Rodríguez ha comenzado su discurso hablando de la situación mundial y europea para así dar contexto a lo que sucede en el archipiélago canario, y ha comentado que no entiende que a otros portavoces les sobre tiempo para hablar en el debate sobre el estado de la nacionalidad, cuando a él le faltan dos horas para hablar de la situación de Canarias.

En Canarias el Gobierno está en minoría parlamentaria, con 18 escaños, pero "va escapando" porque Coalición Canaria (CC) tiene la "habilidad" de conseguir que PP y PSOE, con los que forma el "tripartito", están "a lo que quiera CC".

También ha hablado de la reforma del sistema electoral y del REF ha planteado que es necesario revisar la recientemente aprobada ley del suelo, así como, "sin miedo", contener el crecimiento poblacional, apostar por las energías renovables y la investigación y el desarrollo.

Internacionalización de la economía, apoyar las pensiones públicas y dignas, lucha contra la corrupción, transparencia y un pacto por la igualdad entre mujeres y hombres, han sido otras reclamaciones que ha hecho Román Rodríguez, quien también ha pedido un pacto fiscal que no reste recursos a sanidad, educación y servicios sociales.

El expresidente canario se ha referido al turismo como un sector "clave" pero ha comentado que "no nos podemos dedicar sólo a contar turistas" y ha opinado que el gobierno canario no está preparado para la etapa de "vacas flacas" que llegará cuando otros destinos turísticos se recuperen

Román Rodríguez ha mostrado su preocupación por un desarrollo sostenible, materia en la que a su juicio el gobierno canario tiene una posición de "postureo" y ha opinado que durante el debate sobre el estado de la nacionalista ha visto al presidente canario, Fernando Clavijo, con "poca ilusión, poco empuje y poca pasión".

El portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias ha hablado de una industria "estancada" en las islas, donde el sector primario no mejora, y ha reconocido que el desempleo ha bajado en la comunidad autónoma, pero es de baja calidad y ha descendido menos que en el resto de España.

En materia de energía ha comentado que ya "iba siendo hora" de que el gobierno canario facilitase la implantación de energías no contaminante, pero ha señalado que lo del gas ciudad y las regasificadoras es "de traca".

En su segunda intervención, Román Rodríguez ha opinado que no se debe seguir con el binomio turismo-construcción.

Ejecución presupuestaria del 96,2%

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que un Ejecutivo ineficiente no ejecuta el presupuesto en el 96,2%, y ha negado las acusaciones del portavoz de Nueva Canarias de falta de liderazgo.

En la réplica a Román Rodríguez durante el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el presidente del Gobierno regional ha comentado que leyes como la del suelo se aprobaron con un acuerdo parlamentario en el 85% de las cuestiones, con lo que la discrepancia afecta al 15%.

Fernando Clavijo ha comentado que con "mayor o mejor" liderazgo las propuestas del gobierno tienen el apoyo mayoritario del Parlamento, y también ha dicho que si bien "nunca ha sido la alegría de la huerta no por eso dejo de poner pasión a mi manera a las cosas".

El presidente canario ha comentado que es obvio que el turismo haya ganado terreno en la situación de crisis y ha reconocido que la industria es "raquítica" en las islas, pero eso, ha afirmado, se debe a que ningún gobierno de España ha cumplido la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El titular del Gobierno canario también ha reconocido que los salarios son bajos y por ello, ha señalado, se trata de corregir la situación, y en cuanto al modelo productivo ha dicho que no se cambia en dos años, ya que "con suerte" deberán pasar diez años para que comience a notarse.

Fernando Clavijo ha reiterado que es partidario de una ley para regular el alquiler vacacional, y ha comentado que durante este mes podría estar el decreto de transición para regular el sector.

El presidente canario se ha mostrado de acuerdo en que haya una sociedad más igualitaria "pero usted no pone una sola fórmula" de como hacerlo, ha señalado en respuesta de Román Rodríguez, y ha asegurado que se trabaja para la igualdad, "pero sin utopías".

Fernando Clavijo ha indicado que no es "intervencionista", algo que a su juicio es "del pasado" y ha abogado por poner normas políticas, y en cuanto a la renta básica ha dicho que es la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Y ha pedido a Román Rodríguez que cuando hable del cambio climático no lo haga de "oídas" respecto a las medidas del Gobierno canario.