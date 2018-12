Naranjo Sintes seguirá al frente de la Radiotelevisión Canaria hasta que se elija una nueva dirección

La comisión parlamentaria que estudia la reforma de la ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha aprobado este jueves una enmienda en la que se dispone la continuidad del administrador único, José Carlos Naranjo Sintes, una vez venza su mandato y hasta que se elija una nueva dirección del ente.

La enmienda in voce fue presentada por el grupo Nacionalista Canario y su debate generó discrepancias entre los grupos que han votado a favor (CC, PP y ASG) y el resto de la oposición (PSOE, NC, Podemos), que ha asegurado que "en ningún caso", y como pretende la enmienda, se había previsto en las negociaciones previas entre los grupos parlamentarios la continuidad del administrador único.

La presentación de esta enmienda se debe a que esta nueva ley se aprobará, previsiblemente, en el pleno del Parlamento de Canarias del 20 de diciembre, un día después de que venza el mandato del administrador único del ente, cuyo nombramiento por el Gobierno de Canarias fue publicado el 19 de junio "por un plazo improrrogable de seis meses".

De continuar así, se produciría un vacío legal que, según los promotores de la enmienda in voce, se cubre al garantizar la continuidad hasta el nombramiento de la nueva junta de control y del director de RTVC.

La enmienda in voce, aprobada con el apoyo de CC, PP y ASG, provocará que la nueva ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC, salvo la disposición transitoria segunda que tendrá efectos retroactivos al 18 de diciembre de 2019.

Durante la comisión, la diputada de CC Guadalupe González Taño ha insistido en que la enmienda era conocida por los grupos, ha criticado las "dilaciones" que han impedido que la ley se votara en el pleno del de 12 de diciembre y ha aludido a los "intereses de determinados grupos o personas" para que eso no sucediese.

Por el grupo parlamentario Socialista, Dolores Corujo ha planteado dudas sobre la retroactividad de la enmienda y si se puede aprobar antes de que se produzca la aplicación de la ley.

Ha agregado que su grupo pedirá a los servicios jurídicos de la Cámara que estudie mediante un informe la viabilidad de la propuesta y que, de ser necesario, se solicite la implicación del Consejo Consultivo para dilucidar las dudas legales al respecto.

"Me resulta inconcebible presentar una enmieda in voce para que el administrador único siga manteniendo las mismas competencias que le fueron otorgadas como medida de urgencia, y gracias a la responsabilidad de todos los grupos para que la RTVC no se fuese a negro. Parece que ahora, como siempre con este asunto, queremos ir por la vía de urgencia", ha concluido Corujo.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha coincidido con el PSOE y ha asegurado que la enmienda plantea una modificación "sustancial", y ha pedido conocer de antemano si la retroactividad de la enmienda es legal o no para poder votar.

"Queremos tener la garantía jurídica de que esto es válido", ha expresado González, quien ha matizado que no es cierto que se haya tratado la continuidad de Sintes previamente.

Por parte de Podemos, el diputado Juan Márquez ha aseverado que él no va a participar "en ningún espectáculo" porque la comisión es "seria" y ha apelado a que se rebaje la tensión.

Ha anunciado que votaría en contra de la enmienda y ha admitido que su grupo tampoco tenía conocimiento de que se hubiese negociado la continuidad de Naranjo Sintes.