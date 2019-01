Noemí Santana responde a Clavijo: “Gobiernos como el suyo son el caldo de cultivo perfecto para VOX”

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha afirmado que “gobiernos como el que preside el nacionalista Fernando Clavijo, totalmente paralizado e incapaz, son el caldo de cultivo perfecto para el auge de partidos de ultraderecha como VOX”. Así de contundente ha respondido Santana a las afirmaciones del presidente Clavijo, que ha insistido en un medio de comunicación que “Podemos y VOX son exactamente lo mismo”.

“El ultraderechismo que representa VOX triunfó en Andalucía como reacción a un gobierno paralizado, que no respondía a las necesidades de la gente, timoneado por un partido que llevaba 36 años incrustrado en los bancos azules y que está salpicado por casos de corrupción, como sucede con CC, que lleva 30 años ya”, ha insistido la líder de Podemos Canarias.

Para Santana, “si la gente ve que los gobiernos no sirven para nada, y que no hablan de los problemas de la gente ni los solucionan, entonces buscan otras alternativas”. “Lo que necesitamos es un gobierno que avance, que mejore la vida de la gente, para que la ciudadanía no busque solución en partidos de fuera del sistema”.

Es más, la líder de la formación morada en Canarias índice en que “quien no tiene moderación es Clavijo, usando un frentismo belicista hacia el Estado similar al lenguaje que utiliza VOX”. Además, recuerda que “quien se plantea gobernar con VOX es Coalición Canaria”, como ha demostrado el alcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con sus declaraciones recientes, demostrando que “CC no tiene ideología, salvo la de mantenerse en el poder a costa de pactar con cualquiera”.

“Quien ha retrocedido en los derechos de la ciudadanía ha sido Clavijo, favoreciendo el negocio privado con la precarización de la Sanidad pública, infradotando la Educación pública, con políticas que han hecho crecer la exclusión social y el paro en Canarias y que no redistribuyen la riqueza y ha mirado para otro lado en dependencia, pues solo le interesa favorecer los intereses de los empresarios”, ha concluido.