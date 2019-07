Ana Oramas, molesta con Pablo Casado por ofrecerse a mediar entre CC y Pedro Sánchez de cara a la investidura

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputaros, Ana Oramas, ha replicado al líder del PP, Pablo Casado, que él no es el interlocutor de su partido ante Pedro Sánchez para negociar su investidura.



Visiblemente molesta, Oramas ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que si el PP y Casado consideran que lo mejor para sus intereses es un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, lo que tiene que hacer es prestarles los diputados que necesita para sacar adelante la investidura.



Oramas ha insistido en que Coalición Canaria es una fuerza política independiente y "no tiene que hablar con el señor Casado del debate de investidura" porque ellos hablan directamente con el candidato socialista, sin intermediarios.



Oramas ha contestado al presidente popular, que ayer ofreció a Pedro Sánchez los dos votos de la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs) en el Congreso y su mediación con Coalición Canaria (CC) de cara a la investidura, que tendrá lugar los días 22 y 23 de julio.



Todo, a cambio de que el PSOE renuncie a gobernar en la comunidad foral, para lo que necesitaría la abstención de EH Bildu, y apoye a Navarra Suma.



De otra parte, ha recordado que los dos escaños de CC no servirán en ningún caso para facilitar un Ejecutivo de Sánchez, ya sea presentándose en solitario o con algún tipo de cooperación con Unidas Podemos.



Si Sánchez consiguiera ser investido presidente el próximo día 23 en minoría, CC -ha señalado Oramas- estaría dispuesta a llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad.



La portavoz canaria está convencida de que Sánchez "no tiene ningún interés" en formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, al que ve desesperado por evitar una repetición electoral.



Por eso, ha explicado, ha invitado a Sánchez a que se presente a la investidura con la propuesta del gobierno de coalición, y si no sale adelante se ha comprometido a renunciar a la exigencia de estar en ese ejecutivo.