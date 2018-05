El PSOE pide "valentía" para una gestión pública de los informativos de la RTVC

El secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, considera que, si la Justicia anula el concurso sobre la Radio Televisión Canaria (RTVC), "es el momento para ser valientes" y establecer una gestión pública de los servicios informativos.



Torres se refería así a la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que ha suspendido de forma cautelar el concurso que precedió al procedimiento negociado al entender que debía ser el Consejo Rector de RTVC, y no su presidente, el que lo convocara, debido a su cuantía (144 millones de euros) y duración (ocho años).



En opinión del secretario general socialista, "si la Justicia de manera clara anula el procedimiento, es el momento para ser valientes e ir a una gestión pública de los servicios informativos".



Asimismo, Torres ha recordado que el 12 de marzo pasado, el PSOE registró en el Parlamento de Canarias una proposición de ley para modificar la Radio Televisión Canaria, y pocos días antes lo hicieron también el PSOE, el PP, CC y la Agrupación Socialista Gomera.



"La principal diferencia está en los informativos", el PSOE plantea su gestión pública, "algo que está en la ley, en la disposición en una carta de servicios", ha recordado Torres.



Esa gestión pública estaría acompañada de un estudio económico de cuánto costaría, lo que evitaría la situación actual, "con un servicio que ha tenido que salir a la licitación y con dudas jurídicas evidentes".



El procedimiento negociado que siguió al concurso, después de que este se declara desierto, RTVC eligió como oferta más ventajosa la presentada por Videoreport, actual gestor de sus informativos. No obstante, el trámite de adjudicación del servicio para los próximos ocho años aún no se ha completado.