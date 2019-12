El Parlamento canario pide que Interior investigue los expedientes abiertos a la sargento del Seprona en Lanzarote

El Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno canario que inste al central a reforzar los medios del Seprona en el Archipiélago, y además a que el Ministerio del Interior investigue la apertura de ocho expedientes disciplinarios a la jefa de dicho cuerpo en Lanzarote.



Ambas peticiones forman parte de una proposición no de ley presentada por el grupo Sí Podemos Canarias que contó con el apoyo unánime del resto de grupos en el primer punto, y con la abstención del Nacionalista Canario y del Popular en el segundo, pues ambos entendían que no es competencia del Parlamento intervenir en un asunto que está judicializado.



Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, defendió la iniciativa por su preocupación ante la carencia de medios personales y materiales del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las Islas, y recordó la labor de este cuerpo para preservar el medio ambiente y la persecución de delitos de maltrato animal.



Además Marrero justificó la petición de que Interior abra una investigación para averiguar si ha habido una actuación lícita o discrecional por parte de los superiores de la sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno, quien tuvo "el infortunio" de cumplir con su deber al denunciar una comida a base de polluelos de pardelas en Alegranza.



La sargento denunció por estos hechos a 19 personas, de las que diez fueron condenadas en juicio, y a partir de ese momento "comenzó un calvario" para Moreno con la apertura de hasta ocho expedientes disciplinarios en tres años que han caducado o han sido sobreseídos, indicó Marrero.



El parlamentario expresó sus dudas de que ha habido discrecionalidad y persecución en la actuación de los superiores de la sargento Gloria Moreno y advirtió de que en una democracia no se puede permitir que haya "sombras de duda" con actuaciones rayanas en el autoritarismo, planteamientos "posiblemente también machistas" y fallos democráticos.

Una Policía Canaria con funciones del Seprona

Por el grupo Nacionalista Canario la diputada Beatriz Calzada apoyó la demanda de reforzar el Seprona en Canarias y expresó su aspiración de que al final sea la policía canaria la que asuma estas competencias, para a continuación expresar su reticencia a investigar el segundo punto porque, añadió, el caso está judicializado y se debe esperar a la resolución final.



Manuel Martínez, del grupo Socialista, coincidió en que podría reforzarse a la policía canaria para que se convierta "en un Seprona autonómico" y así mejorar la vigilancia y protección medioambiental.



Por el PP Luz Reverón también se mostró a favor de dotar de más medios al Seprona pero igualmente coincidió con el grupo Nacionalista en que el Parlamento no debe entrar en cuestiones judiciales.



Sandra Domínguez, de Nueva Canarias, no compartió esta postura al entender que ya se han archivado la mayor parte de los expedientes abiertos a la sargento del Seprona y lo que propone la Cámara autonómica es que Interior realice una investigación interna de carácter administrativo.



Por la Agrupación Socialista Gomera el diputado Jesús Ramos consideró acertada la iniciativa de Podemos, que apoyó por considerar necesario que el Seprona tenga más medios materiales y humanos en todas las islas para proteger la biodiversidad y los espacios naturales y evitar situaciones como la de la pesca furtiva en La Gomera.



Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto, señaló que pese a que el caso de la sargento Gloria Moreno está judicializado no está de más una investigación de carácter interno que respete la independencia de la Guardia Civil pero, añadió, no está de más que se analice de manera interna la actuación en la apertura de los expedientes disciplinarios.