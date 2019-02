Podemos pide al PSOE que no castigue a Canarias y que cumpla el REF

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, pidió este miércoles al PSOE que "no castigue" a todos los canarios por tener a Fernando Clavijo (CC) como presidente, y que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se cumpla la ley del REF.



Noemí Santana declaró en los pasillos del Parlamento de Canarias que si bien el proyecto de ley presupuestaria es bueno porque servirá para mejorar la vida de los ciudadanos, es preciso que se cumplan los compromisos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).



La también portavoz parlamentaria de Podemos dijo que es preciso rebajar la crispación y se mostró convencida de que el presidente canario recibirá en el Parlamento autonómico el apoyo de todos los grupos para que se cumpla con el REF en la ley presupuestaria.



Noemí Santana dio un "tirón de orejas al PSOE por no contemplar los compromisos, sobre todo los del REF", y comentó que ha pedido una reunión con el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, para que este partido "caiga en la cuenta de que en el proyecto de ley no se contemplan los compromisos con Canarias".