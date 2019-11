Román Rodríguez admite que habrá que pelear para mantener los fondos de las RUP

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este martes que habrá que pelear para mantener los fondos de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea (UE), así como la reglamentación adaptada a las circunstancias de estos territorios.



Román Rodríguez, que también es el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, contestó de esta manera en el Parlamento regional a una pregunta del diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos, quien ha detectado "mucho júbilo y optimismo" por parte del Gobierno canario en este ámbito.



Juan Manuel García Ramos aludió además al hecho de que se haya sustituido al frente de la oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas a un tinerfeño por un grancanario, y dijo que no quiere pensar que en esta decisión tenga que ver el origen sino la idoneidad en el puesto.



El consejero respondió que los nombramientos responden a la lógica de un Gobierno que cambia a los responsables de ciertas áreas y que en uno de los casos citados por García Ramos se debe a que la persona en el cargo finalizaba su mandato.



Respecto a la situación de la UE consideró Román Rodríguez que no pasa por su mejor momento porque hay escepticismo y porque la salida del Reino Unido será "un varapalo, una mala noticia" para el presupuesto comunitario porque Gran Bretaña es un contribuyente neto.



No se sabe por tanto cuál será el presupuesto de la UE para el período 2021-2027 pero las regiones ultraperiféricas están intentando colocar sus intereses en las mejores condiciones posibles y para ello, indicó Rodríguez, cuentan con una cobertura jurídica muy importante, la del artículo que las menciona en el tratado de la Unión.



En respuesta a una pregunta sobre el mismo contenido por parte del portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, Rodríguez indicó que en este asunto es muy importante la unidad de acción con los tres estados que tienen regiones ultraperiféricas (España, Francia y Portugal) pero sobre todo, añadió, que España tenga un presidente de Gobierno "estable".



Ello se debe a que en su opinión el presidente español deber tener un papel "fundamental" a este respecto en el próximo Consejo de la UE que se reunirá a mitad de diciembre.