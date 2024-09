CC respalda “la hoja de ruta” en materia migratoria de Clavijo mientras carga contra la Fiscalía y la acusa de “doble rasero”

Coalición Canaria ha respaldado este domingo “la hoja de ruta” en materia migratoria de Fernando Clavijo con reproches al PSOE, pero no al PP, al que no hace peticiones para desbloquear la situación de los menores migrantes. Así mismo ha cargado contra la Fiscalía, a la que acusa de tener un “doble rasero” después de que haya recurrido el protocolo para menores migrantes del Gobierno de Clavijo, que también anunció la colocación de carpas para atender a estos niños no acompañados y el Ministerio Público se opuso.

El Consejo Político Nacional apoya que el presidente de Canarias insista en reclamar al Ejecutivo de Sánchez “que abandone su inmovilismo frente a la emergencia migratoria en las islas”. Sin embargo, no hay revindicaciones para que los populares apoyen la reforma de la Ley de Extranjería.

En un comunicado, CC recuerda que a “las puertas de una nueva semana clave, en la que previsiblemente se llevará a cabo la mesa de diálogo impulsada por Clavijo con el Gobierno del Estado y el Partido Popular, los nacionalistas apoyan al presidente canario para que insista en reclamar que el Ejecutivo de Sánchez abandone su inmovilismo en materia migratoria en las islas y cumpla cuanto antes la Ley de Extranjería.

Insisten en que se trata de una ley que exige al Estado que “garantice el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia”. Sin embargo, el partido no recuerda que fue el PP junto a Junts las formaciones que tumbaron en julio que se abriera el trámite para modificar esa ley y obligar a un reparto justo entre comunidades.

El Consejo Político Nacional de CC lamenta “la doble vara del PSOE en su gestión de la agenda territorial: no tienen ningún pudor en sentarse en Suiza con un prófugo de la justicia mientras que despliegan todo el aparato del Estado para bloquear y entorpecer la iniciativa impulsada por Canarias para poner orden y garantizar la atención y los derechos de los menores migrantes en las islas”.

CC sostiene que “es inadmisible, además, el doble rasero exhibido por la Fiscalía, que en 2022 no movió ni un solo dedo ante la amenaza del anterior presidente, Ángel Víctor Torres, de desplegar carpas en las islas, mientras que ahora pone todo su empeño en boicotear al Gobierno de Canarias y cerrar los ojos ante los graves incumplimientos del Estado en materia migratoria en las islas. Incumplimientos que ponen en riesgo la protección y el interés superior de los menores que permanecen en centros desbordados por la inacción del Estado y la insolidaridad del resto de los territorios”.

Un protocolo tumbado por la Justicia

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió el pasado viernes de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias ''por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia'' y ''sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo''.

La Fiscalía alertaba de que, de ejecutarse el protocolo, ''quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional''.