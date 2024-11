El Gobierno canario defiende el “gasto social” en los presupuestos de 2025 y la oposición lo tacha de “tramposo”

El PSOE y Nueva Canarias han anunciado este martes que presentarán sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para 2025, que asciende a 11.678,2 millones de euros, 376 millones más que el de 2024, lo que supone un incremento del 3,3%, y sostienen que “retrocede” en materia social. La diputada de NC-BC Esther González tacha al Gobierno regional de “tramposo”, por ser un Ejecutivo “que se comprometió a bajar los impuestos de manera progresiva para aliviar a clase media y trabajadores y a las personas con más dificultades”. Mientras, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP) defiende que las cuentas para 2025 demuestran “la prioridad que se le ha dado al gasto social y también a la vivienda”, porque, según Asián, se destina 7,2 euros de cada 10 a políticas sociales.

Para Matilde Asián, estos presupuestos han priorizado el “gasto público y social”. Para Nueva Canarias, no obstante, refuerzan los “recortes, los ajustes y suben los impuestos a las rentas bajas y medias”.

Los diputados del PSOE y NC, Manuel Hernández y Esther González, respectivamente, han sostenido en comisión parlamentaria que estos presupuestos benefician a los que más tienen frente a los que menos y no impone una tasa turística a los no residentes para recaudar más, además de engañar a la ciudadanía porque no baja el IGIC.

La consejera ha admitido la dificultad para hacer con 376 millones de euros disponibles en estas cuentas, de los que 230 van dirigidos a pagar al personal de los servicios públicos esenciales, una política de impulso económico, además de la social que ha dicho que ya se hace. También ha detallado que el 75% del presupuesto proviene del sistema de financiación autonómico para mantener el estado del bienestar, ha advertido de que hay caídas en las transferencias de fondos europeos y estatales que no se pueden cubrir con ingresos propios.

Sobre los impuestos ha declarado que se han bajado, el IRPF fundamentalmente, y ha aclarado que el Gobierno no pretende subirlos y que si se hace será “con el correspondiente debate parlamentario”, porque dice que “es preferible bajar para el próximo año el IRPF”, en especial para adquirir y arrendar viviendas, que el IGIC, porque así se beneficia a las rentas más bajas.

Por parte del PSOE, Manuel Hernández ha denunciado que el Gobierno de Canarias carece de una política presupuestaria “coherente y adaptada” al contexto socioeconómico, no es “ambicioso” y renuncia a corregir “las graves deficiencias” del modelo de desarrollo de las islas.

Las políticas fiscales propuestas por el Ejecutivo de CC y PP “no responden a las demandas de las mayorías”, es errática, no rebaja el IGIC tal y como prometió y hace deducciones para beneficiar a las rentas más altas, ha agregado.

Con estas cuentas, ha continuado, el Ejecutivo “justifica engaños electorales” y desperdicia la oportunidad de llevar a cabo medidas valientes para redistribuir la riqueza y potenciar los servicios públicos esenciales.

En su lugar, el Gobierno prefiere “vivir de las rentas del pacto de las flores” y muestra una cobardía y una parálisis con quien menos tiene, ha zanjado Hernández, motivo por el que su partido ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, ya anunció este lunes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2025 porque “profundizan en la desigualdad entre los canarios” y aseguran que suponen “retrocesos en servicios esenciales”.

Franquis hizo hincapié en que estas cuentas no repercuten en la redistribución de la riqueza, “consolidan los recortes que se produjeron en 2024” y no recogen ninguna herramienta, ha dicho, para combatir la pobreza y la exclusión social en la que se encuentra el 33% de la población isleña. El portavoz socialista dice que su partido tiene una manera “totalmente distinta” de entender Canarias a la del Gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, y ha opinado que en un momento de desarrollo económico y crecimiento, los presupuestos autonómicos tendrían que tener “esa naturaleza”.

La diputada Esther González ha propuesto a la consejera de Hacienda que elimine la gratuidad del impuesto de donaciones y sucesiones a las personas más ricas, que en Canarias son unas 6.000, pues de haberlo hecho se habrían recaudado 20 millones más.

Si se hubiese creado la tasa turística también se habrían conseguido 250 millones de euros para mejorar las infraestructuras y los servicios turísticos y para el medio ambiente, ha agregado la diputada de Nueva Canarias, quien, en definitiva, ha afirmado que se trata de un presupuesto “nefasto” realizado por un Gobierno “sordo e insensible” ante los problemas, además de “desnortado y plagado de inmadurez política”.

El diputado de Vox Nicasio Galván ha criticado que se destinen “infinitas” cantidades de dinero a sanidad, cuando se han producido “avances marginales” y continúan las listas de espera, y también a educación, donde tampoco ha considerado que se han producido mejoras.

A su juicio, el Gobierno sigue aplicando las mismas recetas sin ver resultados y no aporta nuevas medidas que realmente “mejoren las cosas” en un presupuesto que, para Vox, es “conformista” y “la única política” que impulsa es destinar recursos al Servicio Canario de la Salud, lo que convierte al Ejecutivo “en una gran agencia de colocación”.

Por parte de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha valorado que presentar un presupuesto, tal y como ha hecho el Gobierno canario, significa “valentía y proyección de futuro”, a pesar de la incertidumbre.

Mendoza, que ha anunciado que su grupo presentará enmiendas para tener “una Canarias mejor en el presente y en el futuro”, ha opinado que es adecuado que se consoliden las deducciones del IRPF, sobre todo las que tienen que ver con la compra y el arrendamiento de vivienda, uno “de los principales problemas” de la ciudadanía canaria.

El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta ha lamentado el contexto de incertidumbre en el que se han elaborado los presupuestos, al no disponer de información por parte del Gobierno central, lo que hace que el margen de maniobra del Ejecutivo canario, que a su juicio ha priorizado en los servicios públicos esenciales, sea “bastante estrecho” y “limitado” por las reglas fiscales.

El diputado del PP Fernando Enseñat ha defendido que el presupuesto que propone el Gobierno, del que su partido forma parte, continúa “dentro de sus posibilidades” bajando los impuestos a las rentas más bajas pero también a los trabajadores, que a su juicio llevan el peso del pago de los impuestos.

Enseñat ha resaltado que las cuentas ponen en valor el gasto social con 771 millones euros, 90 más que los que destinó el PSOE cuando presidió el Gobierno canario, y con el fin de afrontar “los altos índices de desigualdad y pobreza que dejó ”el pacto de las flores“.

En la misma línea, su socio de gobierno CC, ha defendido los presupuestos porque arrojan certidumbre, a pesar de la incertidumbre global, ofrece beneficios fiscales y es “tremendamente social”, según ha comentado el diputado nacionalista José Miguel Barragán.