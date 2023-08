La crisis en el pacto de Telde amenaza el único poder municipal de CC en Gran Canaria

Los nombramientos han sido el detonante de la crisis del reciente pacto de Telde (un cuatripartito que desplazó del poder a Nueva Canarias). Hace dos semanas, el alcalde del cuarto municipio de Canarias, Juan Antonio Peña (Ciuca), cesaba de sus competencias al portavoz de Coalición Canaria, Héctor Suárez, que propició la contratación de un miembro de su partido, Jonay López, en una empresa privada adjudicataria del servicio de limpieza municipal. Su expulsión es hoy día “irrevocable” para los miembros del pacto (formado también por PP y Más por Telde) y hace tambalear la subsistencia en ese gobierno de la agrupación más fuerte de este partido en Gran Canaria, pues es la única con poder municipal en la isla (en Mogán, CC tiene como aliada a la alcaldesa pero no se encuentra en sus filas, sino en Ciuca). No obstante, el nombramiento por parte del PP de un nuevo gerente para una empresa municipal también ha generado polémica este martes, aunque el movimiento cumple con los estatutos de dicha entidad.

Héctor Suárez sigue defendiendo el nombramiento de Jonay López e insiste en que detrás de esta jugada se encuentra el interés de algunos “grupos políticos” para “colocarse en concejalías que no habían negociado en el pacto de Gobierno”. “Hay algún grupo político que tiene demasiado interés en las concejalías en las que nosotros estábamos desarrollando nuestra actividad y además esos intereses a lo mejor están muy alejados de nuestra hoja de ruta que era el interés general, la transparencia, el compromiso y la lealtad”, asegura.

El concejal, que ahora se encuentra sin competencias, afirma que su compañera de partido Pilar Mesa se mantiene en el cargo de concejala de Alumbrado Público, Sanidad y Saneamiento hasta que el partido decida y que, mientras tanto, la formación ha abierto expediente informativo al otro edil que concurrió a las elecciones con las siglas CC-Juntos por Telde, Juan Martel, que tiene una semana para explicar por qué decidió asumir nuevas responsabilidades en diferentes áreas de gobierno sin acordarse por el grupo municipal.

Suárez insiste en que, al margen de su expulsión, la decisión de que su partido siga en el pacto de Gobierno compete únicamente al grupo municipal y no a CC de Gran Canaria o al partido regional. Indica que tiene total autonomía y que el grupo dilucidará en los próximos días qué ocurrirá. Tanto Ciuca como PP subrayan que no tienen problema con Coalición Canaria sino con esa acción de Héctor Suárez por la que fue cesado de sus competencias.

Juan Antonio Peña remarca que hay un total de quince concejales que componen el Gobierno municipal y que tienen mayoría para seguir adelante con el pacto. Sobre Héctor Suárez afirma que “el municipio ha pasado página sin olvidar y no hay vuelta de hoja. La decisión fue tomada firme, contundente y más que reflexionada y pensada”, resume. “La mesa del pacto se sigue reuniendo a diario y hay una concejala de CC a la que no hemos cesado”, añade el concejal Sergio Ramos (PP). Recuerda que su partido gobierna precisamente con Coalición Canaria en el ámbito regional, “y nos sentimos orgullosos”. “Por tanto, no tenemos nada que ocultar ni nada en contra de CC y se trata de un caso puntual de Héctor Suárez”, destaca.

El nombramiento en Fomentas

Telde ha vuelto a ser objeto de polémica esta semana con otro nombramiento. El Ayuntamiento anunciaba este lunes el cese como director de la empresa municipal de vivienda y suelo, Fomentas, a Carmelo Ramírez Rodríguez “por pérdida de confianza”. Fue nombrado en 2015 por la entonces alcaldesa Carmen Hernández (NC) ya que este cargo estaba externalizado y se consideró que se ahorrarían costes con el nombramiento. La propuesta fue sometida a votación en el Consejo de Administración de la Junta General y se aprobó por mayoría de cinco votos a favor. El PP defiende ahora que su propuesta de nombrar al alto funcionario y ex concejal Máximo Bautista García como nuevo gerente se llevará a cabo por el mismo proceso: se votará y podrán participar también miembros de la oposición.

La destitución y este nuevo nombramiento ha generado revuelo. Hector Suárez afeaba este miércoles que por una cuestión “idéntica” él fue cesado. Asegura que el puesto que luego ocupó Jonay González estaba “vacante” y que no se despidió a ninguna persona. También remarca que sí que había comunicado esta decisión al alcalde.

Suárez ya había resaltado hacía unos días que no tiene “ninguna empresa” y que éstas “pueden contratar a quienes consideren de forma libre y voluntaria”. También había considerado que la decisión que se tomó respecto a él responden a una “caza de brujas”.

Nueva Canarias ha reprochado también este martes en un comunicado que el despido del gerente de la empresa pública de vivienda y suelo “para colocar en su lugar a un ex consejero insular y concejal de Guía del Partido Popular”, una medida que, afirman, pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de la empresa. Desde el partido afirman que Ramírez es “junto al gobierno anterior el responsable de sacar a esta empresa pública de la concursal y de estar al borde de la quiebra”. Además, añade que “ha recibido varios premios nacionales por su gestión, como el galardón a la mejor Actuación en el ámbito de la Regeneración Urbana Integrada con el que se reconoce la calidad y la contribución a la cohesión social en la rehabilitación que se está realizando en Jinámar”.

Las diferencias de ambos nombramientos

Ciuca y PP insisten en que el cese se debe a una “pérdida de confianza” y que los estatutos de esa entidad recogen que pueden designar a un nuevo profesional al frente de la misma. Peña indica que la principal diferencia con respecto a CC es que este cambio ha sido puesto en conocimiento “por todos los socios de Gobierno y por todos los miembros de Gobierno; no ha sido algo oculto”, apunta. El alcalde, sin embargo, reprocha que el anterior nombramiento lo conoció por terceros. “No se informó de la contratación” aunque de todos modos no la hubiese compartido, recalca.

“Los cambios y los nombramientos van a ser siempre a favor del bienestar de la ciudadanía . No puedo decirte que no va a haber más o que será el ultimo porque no puedo visualizar el futuro”, añade Peña.

Ramos sostiene que comparar un caso con el otro supone no conocer el funcionamiento de un ayuntamiento por dentro. “Lo que ha hecho CC es colocar a gente en empresas privadas que tienen contratas en el ayuntamiento y que colocan gente de su partido dentro y otra cosa es que los estatutos de la empresa pública Fomentas permita al consejero delegado y al alcalde convocar un Consejo de Administración para el nombramiento del nuevo gerente, que además los propios estatutos recogen que sea una persona de confianza”, resume.

Sobre Máximo Bautista indica que es un alto funcionario y “una persona que la ciudad de Telde puede estar muy orgullosa por la experiencia que tiene y la formación para dirigir una empresa pública como Fomentas”. Por ello, añade que le resulta “impresionante” que la oposición diga que se debe elegir por libre concurrencia al gerente.