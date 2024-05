La còmica Maria Juan porta l’humor en valencià a Brussel·les

La còmica valenciana Maria Juan porta l’humor en valencià a Brussel·les. La humorista, que advoca per la comèdia en llengua pròpia i introdueix qüestions travessades per la lectura de gènere, actua dissabte, 4 de maig, en el Théâtre l’Improviste de la capital belga.

Juan presentarà el seu últim espectacle: Senyora de la comèdia, que ja ha passat per desenes de municipis valencians des que es va estrenar al gener. Organitzat per l’Espai Valencià a Bèlgica, és una de les activitats punt de trobada de valencians i valencianes que s’instal·len o visiten la capital d’aquest país.

La funció de monòleg en viu segueix la línia de Juan, que esbudella la vida quotidiana i l’actualitat amb un sentit de l’humor punxant, mordaç i compromés amb el valencià, el feminisme i la diversitat, alhora que juga amb les reaccions del públic i el fa part de la comèdia.

L’actriu, còmica i presentadora d’Ontinyent ha format part de diversos projectes teatrals a Madrid i València. A més, ha intervingut en programes de televisió com En el aire, amb Andreu Buenafuente o Liarla pardo, tots dos en La Sexta, i en espais de la televisió d’À Punt Mèdia com Comediants, Assumptes interns o Al malnom, bona cara. Així mateix, en la ràdio autonòmica valenciana va codirigir i va presentar el programa Podríem fer-ho millor durant dues temporades. D’altra banda, l’any 2019 va crear el segell de comèdia Riures, en què estan troben altres artistes com Cabrafotuda, Saray Cerro, Choriza May, Manu Górriz, Patricia Ferrero, Lluís Mosquera, Les Germanes Pintoresque (Ferrxn i Pam Demia), Carol Tomás o Maria Zamora.

L’Espai Valencià a Bèlgica es va crear el 2021 i va ser reconegut pel Consell com a Centre Valencià en l’Exterior (Cevex) el desembre del mateix any. La Generalitat Valenciana va distingir la importància de l’entitat a l’hora de fomentar la cultura valenciana, la tasca que exerceix per a establir vincles entre Bèlgica i València i la funció que desenvolupa com a centre de suport per als valencians i valencianes que s’instal·len a la ciutat. Des de la seua fundació, l’Espai ha organitzat trobades, conferències i presentacions de llibres, així com dues edicions del Festival Estellés, on han actuat les formacions Zoo i Auxili, entre altres.

Finalment, cal destacar que l’actuació de Maria Juan del dissabte que ve tindrà lloc en el Théâtre l’Improviste de Brussel·les, situat en el departament de Forest-Vorst, conegut per les seues zones verdes. Nascuda el 2018, la sala va ser la primera a Bèlgica dedicada exclusivament a l’art de la improvisació. El seu creador, Patrick Spadrille, és autor, director, productor i actor i es dedica a la improvisació teatral des del 1992. En aquest terreny, ha creat més de deu espectacles que ha portat a coliseus i festivals d’arreu del món. A més, Spadrille ha participat en produccions de teatre, cinema i televisió.