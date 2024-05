El col·lectiu Sense Llar alerta sobre els delictes d'odi contra les persones que viuen al carrer: “No són fets aïllats”

Sense Llar Comunitat Valenciana ha fet un crit d’alarma davant els greus delictes comesos recentment contra persones en situació de sense llar a la ciutat de València. “La detenció d’un grup de joves per vexar i agredir diverses persones en situació de carrer a Patraix que s’ha conegut fa poc, així com l’intent de cremar un home a la Ciutat de la Justícia de València el mes d’abril, no són fets aïllats, sinó símptomes d’un augment de la violència contra aquestes persones”, ha assegurat la portaveu de la plataforma, Ana López Izquierdo.

La representant de l’organització cívica ha destacat que és fonamental que la ciutadania, les administracions i les entitats socials es mobilitzen i s’impliquen per a evitar que aquestes agressions es repetisquen. “Els delictes d’odi contra les persones en situació de sense llar són una vulneració de drets humans. Visibilitzar, condemnar i conéixer aquesta realitat és el primer pas per al canvi. Com a societat, tenim la responsabilitat d’establir mecanismes, alternatives i suports perquè els qui pateixen aquesta situació tinguen, com a mínim seguretat vital.”, ha indicat.

Violència continuada i discurs d’odi

“Les persones que viuen al carrer –ha continuat– pateixen de manera habitual agressions, insults, discriminació i estigma i en els casos més seriosos, violència sexual i física que en casos extrems pot provocar morts. Aquesta violència, encara que moltes vegades roman oculta, és una violència continuada amb un alt impacte per a la vida dels que la pateixen”, ha afegit.

A més, López ha destacat la necessitat de combatre com a societat els delictes d’odi, incloent-hi el discurs d’odi cap a les persones en situació de sense llar. “És important que, tant en l’àmbit social com en l’institucional, no es permeten els discursos d’odi, i d’aquesta manera, no es promoguen les agressions i les vexacions a col·lectius vulnerabilitzats com són les persones en situació de sense llar”, ha explicat.

Finalment, des de Sense Llar, han destacat l’exemplaritat de les i els veïns que es van interessar per les persones agredides i van alertar la policia. “Cal sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre la situació d’especial vulnerabilitat de les persones sense llar. En aquest sentit, ens sembla que és d’agrair i una bona pràctica la implicació veïnal amb les persones supervivents d’aquests delictes”, ha conclòs la portaveu.

La plataforma Sense Llar Comunitat Valenciana està formada per dotze entitats socials que treballen amb i per a les persones en situació de sense llar: Casa Caritat, Bokatas, Cepaim, Missió Evangèlica Urbana de València, Càritas Comunitat Valenciana, Sant Joan de Déu València, Fundació Salut i Comunitat, Metges del Món, Comité Antisida, Accem, CASDA-Associació Ciutadana contra la Sida i Filles de la Caritat.