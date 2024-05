El viaducto de la avenida de Giorgeta de València se derribará entre los años 2027 y 2028 por el soterramiento de vías

El proyecto del canal de acceso de València que implica el soterramiento de las vías desde el bulevar sur hasta el puente de Giorgeta, y la remodelación de la estación de Joaquín Sorolla, cumple su primer año de desarrollo, con más del 75% de su inversión contratada; un total de 500 millones de euros, de los 665 millones que cuesta toda la actuación ferroviaria y urbanística, financiados por el Gobierno central (50%), la Generalitat Valenciana (25%) y el Ayuntamiento de València (25%). La actuación cuenta con fondos europeos Next Generation.

Las obras, impulsadas por el Administrador de Infraestructras Ferroviarias (ADIF) con la participación directa hasta el momento de más de 300 profesionales, avanzan en sus principales actuaciones: estructuras, cubiertas, obras en la estación y desvíos, entre ellos, el más relevante hasta el momento, el de la línea de alta velocidad Madrid-València con el objetivo de liberar espacio para abordar la ejecución de las estructuras del futuro túnel de integración.

Los niveles de ejecución de esta infraestructura clave para la capital y el Corredor Mediterráneo se alcanzan cumpliendo uno de los objetivos prioritarios, el mantenimiento de la circulación ferroviaria en base a una planificación de las obras por fases compatible con el tráfico y la movilidad de viajeros. Las obras, que arrancaron en mayo del pasado año, tienen un plazo de ejecución de cinco años, por lo que concluirán en mayo de 2028. En los últimos siete meses de obras, es decir, entre 2027 y 2027, está prevista la demolición del puente de Giorgeta, quedando la comunicación de esta avenida con la de Peris y Valero a cota cero.

El balance de este primer año se ha realizado por el presidente de ADIF, Angel Contreras, en la apertura de la sala de exposición del Canal de Acceso de València, ubicada en el vestíbulo de la estación Joaquín Sorolla, con el propósito compartir y divulgar entre vecinos, viajeros y valencianos en general la evolución de esta actuación y el positivo impacto del proyecto.

En este sentido, Contreras ha destacado “la complejidad técnica y el punto de inflexión que representa este proyecto para la transformación de la movilidad de los valencianos, porque dotaremos al sistema ferroviario de una mayor capacidad para acoger más trenes de Cercanías y de alta velocidad y promoveremos la cohesión de los barrios de la ciudad, con la integración de las vías en el casco urbano y la liberación de un amplio espacio para los ciudadanos”. “Su capacidad transformadora trasciende a la ciudad -ha apuntado-, al formar parte de otro de los proyectos de movilidad de ciudadanos y mercancías más ambiciosos de nuestra historia reciente, el Corredor Mediterráneo, que nos conectará más con Europa”.

Ampliación de la estación Joaquín Sorolla

Por lo que respecta a las obras de remodelación y ampliación de la estación de València Joaquín Sorolla y la urbanización del entorno, se avanza en la construcción del edificio exterior para uso comercial de viajeros y ciudadanos (2.000 metros cuadrados), que tiene prácticamente finalizados los trabajos estructurales.

El proyecto del Canal de Acceso de València y la remodelación de la estación de València Joaquín Sorolla constituyen una operación clave para la integración del ferrocarril en la capital valenciana.

Esta actuación contempla la integración de las vías de acceso a las estaciones de València Nord y València Joaquín Sorolla, contribuyendo a la cohesión de los barrios y liberando terrenos para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Asimismo, aborda la transformación de Joaquín Sorolla, incluyendo la ampliación de su aparcamiento, para responder al incremento de la demanda derivado de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y el desarrollo del Corredor Mediterráneo. De esta forma, se impulsará una movilidad más sostenible, vertebradora e inteligente, en torno al ferrocarril como medio de transporte de referencia.

Afección en Cercanías

Ángel Contreras ha explicado además que las obras se están compatibilizando en todo momento con el tráfico ferroviario para que “las afecciones que sean lo más puntuales posible” y, en este sentido, ha indicado que “no va a haber afección” en el servicio de Cercanías, según las previsiones.

En caso de que haya “cualquier tipo de afección siempre se adelanta con las empresas ferroviarias, en este Renfe”, para que pueda informar a los usuarios. “Pero insisto que el propósito de las obras es no afectar o afectar lo mínimo posible al tráfico diario”, ha subrayado.

Estación central y túnel pasante

Respecto a la futura Estación Central, el presidente de ADIF ha reiterado lo explicado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre que se están preparando los pliegos para licitar a final de año un concurso internacional de ideas que incluirá el proyecto básico y el constructivo.

Asimismo, ha indicado que se prepara un estudio informativo sobre la modificación propuesta para que el túnel pasante salga por Albuixech en vez de Alboraia. Estos estudios informativos complementarios llevan asociados también su declaración de impacto correspondiente o modificación, ha precisado a preguntas de los medios.

Catalá y Mazón lamentan no haber sido invitados

Una de las cuestiones que no pasaron desapercibidas en el acto de este viernes fue la ausencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, y del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, habida cuenta de la importancia del proyecto y de que cada administración que representan financia un 25% de las obras. Sí que acudió la delegada del Gobierno socialista, Pilar Bernabé.

Preguntado Contreras si desde ADIF se les había cursado invitación, afirmó que así había sido: “Estaban invitados, se hace bajo el amparo de la Sociedad Valencia Parque Central, en la que están con un 50% de representación ADIF Alta Velocidad, la Generalitat con un 25% y el Ayuntamiento con un 25%, pero sí que estaban invitados”.

Sin embargo, tanto presidencia de la Generalitat como alcaldía del Ayuntamiento aseguraron a elDiario.es que no les había llegado de forma directa ninguna invitación formal. Al parecer, se remitió un correo electrónico un día antes a los representantes de ambas administraciones de la Sociedad Valencia Parque Central.

“El presidente de ADIF debe estar mal informado, yo no he sido invitada a este acto y debería haber sido invitada en tanto en cuanto el Ayuntamiento aporta del 25% de la financiación de la obra. Es una absoluta falta de respeto, en ningún momento decía ese correo que se envió que se me diera traslado ni llegó invitación a alcaldía de València”, dijo Catalá.