Más del 70% de las entidades públicas públicas canarias presentan su declaración de transparencia de 2018

El 74% de las entidades públicas han presentado su declaración transparencia en el ejercicio correspondiente a 2018, según ha informado este sábado el Comisionado de Transparencia de Canarias.

En total, son 62 de 340 organizaciones las que no han rendido cuentas, "sin duda la menor cifra de toda España", donde este ejercicio de "transparencia sobre la transparencia" está poco extendido entre el sector público local, excepto en Cataluña, afirma Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia.



En un comunicado, señala que el 100% de las 98 instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) presentaron su declaración de transparencia correspondiente al ejercicio de 2018. También lo hicieron 180 de sus 242 entidades dependientes (empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones), con lo que han dejado de rendir cuentas el 18,2% del total.



"Durante el ejercicio anterior no habían presentado declaración 136, por lo que ahora la cifra de entidades incumplidoras se ha reducido a más de la mitad, siguiendo una progresión a la baja constante desde que hace tres años se comenzó a ofrecer a todos una metodología de autoevaluación, explica el comisionado.



Comenta que con la colaboración y sinergias de hasta 490 servidores públicos de todas las administraciones canarias, a los que está muy agradecido, se aspira a lograr que el año próximo "todo el mundo rinda cuentas", señala Cerdán.



A partir del lunes próximo y hasta al 9 de octubre se podrán presentar alegaciones para que cualquiera de las 278 organizaciones que presentaron su autoevaluación al Comisionado puedan mejorar la puntuación provisional que tienen disponible en la sede electrónica del citado órgano.



Hace tres años, el total de las instituciones principales que rindieron cuentas no llegó al 40%; mientras que hace dos fue el 89% y el año pasado el 100% de las 98 lo hicieron, "por lo que reconocemos y agradecemos la implicación de todos los responsables de transparencia institucionales y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).