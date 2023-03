El Gobierno canario insiste: “No hay ninguna negociación sobre el espacio aéreo con Marruecos”

El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha señalado este jueves tras celebrar el Consejo de Gobierno que “no existe negociación” alguna respecto a ceder el espacio aéreo del Sáhara, actualmente gestionado por España a través del archipiélago, a Marruecos. Asegura que le generan “indignación” determinadas afirmaciones que ha escuchado en las islas, porque, desde su punto de vista, solo contribuyen a que alguna prensa marroquí especule sobre este tema. “Asustar a la gente canaria con la única intención de ganar votos es una estrategia que me produce una sensación de reprobación”, aseguró Pérez.

Y es que este mismo jueves el secretario general y senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, aseguraba que las negociaciones están reconocidas “por escrito” en una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Se preguntaba “a cambio de qué” negocia el Gobierno de España con Marruecos la cesión del control aéreo del Sáhara Occidental. Además criticó que el Gobierno de Canarias “lo sabe y lo oculta” y por eso exige una “explicación”.

Ante estas 'acusaciones', el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró durante su visita a Fuerteventura, que regresó de su visita a Rabat y Casablanca con buenas noticias para Canarias y puso como ejemplo las tres líneas aéreas que se han abierto desde Marruecos con el archipiélago, dos desde Gran Canaria y una desde Lanzarote.

De esta forma, el presidente negó que los gobiernos de España y de Marruecos hablen de ceder al reino alauí el espacio aéreo del Sáhara Occidente. “El acuerdo entre España y Marruecos de abril del año pasado, en su punto 7, dice exactamente 'comenzar conversaciones para la gestión de los espacios aéreos'. En ningún caso se habla de cesión y por lo tanto no va a haber ninguna cesión”, afirmó.

Torres se quiso mostrar contundente: “Ni está en el acuerdo ni me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores con el que he hablado hoy”. “Le he pedido absoluta claridad y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos”.

El presidente canario hizo especial hincapié en que de lo que se habla es de poder “mejorar” la gestión de los espacios aéreos, al tiempo que recordó la importancia de que exista una buena relación entre ambos estados. “Debemos caminar sin decisiones unilaterales, que las hubo y no fueron buenas para Canarias, sino justamente con una relación fluida, siendo transparentes y sin tergiversar las cosas ni lanzar alarmismos entre España y Marruecos”, concluyó.