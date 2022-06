El Gobierno canario, sobre el monumento a Franco: “Con seguridad se va a aplicar la ley”

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha afirmado este jueves que “con seguridad se va a aplicar la Ley” de Memoria Histórica, en referencia a la retirada del popularmente conocido como Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

Patrimonio Cultural concluye el catálogo de vestigios franquistas en Tenerife para su “inmediata retirada”

Manuela de Armas ha reiterado que la huella franquista de este monumento “es tan evidente que no necesita discusión”, y está recogido en el catálogo de vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife, donde se hace una descripción de este monumento de forma rigurosa.

Respecto a las reticencias del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de retirar este monumento ha señalado que “cada uno se muestra como es”, si bien ha insistido en que la ley hay que cumplirla “para reparar las heridas”.

“Me asombra que en estas fechas todavía cargos públicos digan lo que dicen con toda tranquilidad”, ha manifestado, al tiempo que ha indicado que si fuera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife no necesitaría saber los vestigios que hay en Telde o en Las Palmas de Gran Canaria para quitar este monumento. Armas ha respondido así al argumento esgrimido en más de una ocasión por el alcalde y otros cargos del Ayuntamiento santacrucero respecto a que no se tocaría el monumento hasta que no se concluyera un informe sobre los vestigios de todo el archipiélago.

A juicio de la consejera, en la retirada del monumento a Franco “no tiene que ver el color político” sino que es una muestra de responsabilidad con una ley que hay que cumplir. “Nos avala la ley, el rigor de un catálogo con fundamento histórico”, ha agregado la consejera, quien ha admitido que siente vergüenza por que se produzca este debate en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, el concejal del PP Guillermo Díaz-Guerra llegó a sugerir convertir el monumento en un reclamo turístico.

No es un “capricho”, es la ley

María Isabel Navarro, la investigadora principal del catálogo de vestigios franquistas en la capital de Tenerife, ha comentado que es una contradicción que Bermúdez en 2018 le pidiera que asumiera un trabajo para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y lo aprobase y ahora no quiera retirar los vestigios franquistas.

“No es un capricho, es una obligación marcada por ley”, ha aseverado la investigadora, quien ha reconocido que se trata de un patrimonio “incómodo” que no tiene que ver con bandos y debe estar enfocado con la paz y no la guerra.

Además, ha alertado de que se trata de símbolos que son mentira y propaganda y aluden a sentimientos que separan a las sociedades, al tiempo que ha señalado que la retirada de estos vestigios va a tener que resolverse con información contrastada.

La investigadora ha señalado que Santa Cruz de Tenerife fue un “instrumento de propaganda” y el escenario “más emblemático” del franquismo en Canarias, donde se produce un “abuso de olvido”.

Además, se ha quejado de hay muchas dificultades para investigar, al tratarse de “un tema que nunca estuvo de moda” y ha abogado por integrar nuevos investigadores para el futuro de estos trabajos.

Estas declaraciones han tenido lugar en la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna cuyo fin es el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la ley de memoria histórica de Canarias, trabajos que conformarán el catálogo de vestigios franquistas de todas las islas.

Investigación en las Islas

La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural tiene encomendada la realización de estos trabajos, encargados a la Universidad de La Laguna, inventariando los símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del archipiélago, tal y como establece la Ley 5/2018, de 14 de diciembre de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, ha destacado que el cumplimiento de ley “no es opinable” y no está a la voluntad de alcaldes o vicenconsejeros, es “de obligado cumplimiento”, ha remarcado.

Ha valorado que gracias a este convenio se va a dar continuidad al catálogo que se comenzó a hacer en Santa Cruz de Tenerife y que ahora se extiende a toda Canarias en base al rigor científico.

“Esperemos que se acaben las excusas para cumplir con la ley”, ha dicho Márquez, quien ha considerado que lo más importante con este convenio es “dignificar la memoria de las víctimas del franquismo”, lo cual, a su juicio, debe de estar “por encima de cualquier otro interés político o electoral”.

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha añadido que el catálogo ampliado a toda Canarias lo van a elaborar los mismos investigadores que lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife.

María Isabel Navarro, en calidad de investigadora principal, el doctor Ricardo Guerra Palmero, y los investigadores Jesús Pérez Morera, profesor titular de Historia del Arte, Domingo Gari-Montllor Hayek, profesor titular de Historia Contemporánea y la doctora Yolanda Peralta Sierra forman el equipo de investigación.