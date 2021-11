Javier Doreste: "Empezamos vinculando inseguridad y migración y acabamos con una capucha blanca y unas antorchas"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado una moción presentada por el Partido Popular (PP) en la que reclamaba inspecciones en todos los recursos de menores extranjeros no acompañados ubicados en la ciudad o un plan de seguridad en los barrios donde se han implantado. "¿Estamos vinculando seguridad, migración… ? Empezamos por ahí y acabamos con una capucha blanca y unas antorchas. Hay que tener mucho cuidado con estos temas”, ha señalado el concejal de Urbanismo, , Edificación y Sostenibilidad Ambiental, Javier Doreste.

La moción del Partido Popular fue presentada en la sesión plenaria de este 26 de noviembre tras las protestas en el barrio de Tafira el pasado 13 de noviembre, apoyada también por Vox y Unidos por Gran Canaria, en las que los vecinos reclamaban más vigilancia y control porque dicen que los recursos para menores extranjeros no acompañados en el barrio están generando una sensación de inseguridad.

El concejal del PP Ángel Sabroso explicó que piden inspecciones en los recursos alojativos "para que sea exigente con la normativa urbanística", pues sostiene que hay inmuebles que están siendo utilizados de forma irregular. De hecho, en un escrito, la Dirección General de Edificación y Actividades del Consistorio reconoció al partido que ha constatado la ampliación de contenedores en una de las parcelas sin licencia ni título autorizado, por lo que formuló una propuesta con informe técnico negativo.

Al respecto, Doreste replicó que "hay centros en barrios como Vegueta, Escaleritas, Casablanca o La Paterna. Todos están siendo inspeccionados por el Ayuntamiento. El resultado es enviado a la Dirección General del Menor". La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias tutela actualmente más de 2.600 menores extranjeros y hay habilitados 48 recursos, 30 de los cuales están en Gran Canaria.

Este fue otro de los puntos esgrimidos por Sabroso para pedir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicite al Gobierno de Canarias "toda la información relativa a los espacios que en su término municipal están siendo utilizados y vayan a ser utilizados en cada momento como alojamiento de menores extranjeros no acompañados".

Además, instaba al Consistorio a que pidiera al Ejecutivo regional que evite la concentración de espacios de atención y alojamiento en los mismos entornos urbanos y que "implore" al Estado que "active los mecanismos de coordinación territorial para que los menores extranjeros no acompañados reciban un trato digno y adecuado en el conjunto del territorio nacional".

Doreste considera "peligroso donde hay centros de menores", por lo que rechazó la petición , y sobre la concentración de recursos en determinados barrios, el concejal espetó que "si un señor quiere alquilar su propiedad, inspeccionada por los servicios municipales, no lo podemos limitar, es el libre mercado que defienden ustedes".

Y respecto a la exigencia al Estado, Doreste recordó que hay autonomías como Catalunya y el País Vasco donde han acogido a menores migrantes llegados a Canarias a través de la ruta atlántica.

"¿Y que comunidad ha tenido la hipocresía que acoger solo 5 menores? Madrid. Que los canarios se mamen la tranca es lo que ha dicho la señora Díaz Ayuso (alcaldesa de Madrid). ¿Y qué es lo que dice la comunidad autónoma de Murcia? Que los canarios se mamen la tranca, ni uno ha acogido. ¿Y qué es lo que dice Andalucía? Que los canarios se mamen la tranca, ninguno ha acogido. Señores del PP, diríjanse a sus correlegionarios, a sus conmilitones y dígales: los canarios, les pedimos la solidaridad a ustedes", ha dicho Doreste.

En este punto, Sabroso recriminó a Doreste el tono "soez" de sus palabras y le pidió "que hablara bien". El concejal de Urbanismo, por su parte, insistió que "Madrid, Andalucía y Murcia han dado la espalda al pueblo canario" y que la expresión "mamarse la tranca" no es grosera porque viene "en el diccionario y en el léxico canario, que es apechar con las consecuencias de tus actos. De grosería, nada; es una expresión canaria común y corriente". Y volvió a reiterar que "mientras no se exija en el PP a sus conmilitones de otras regiones de España la solidaridad con el pueblo canario no tiene sentido seguir discutiendo este asunto".

Durante el debate de la moción también ha intervenido Pedro Ramos Acosta, vicepresidente de la asociación de vecinos Bandama-Tafira, quien ha dicho que "Tafira no puede más (...) es insostenible lo que está pasando y lo que están haciendo con esos chicos, que son seres humanos". Ramos hizo hincapié en que no es "ni xenófobo, ni racista", porque ha estado "tres veces en Haití y dos en la India".

"Somos muy solidarios, pero hay que ser solidarios con respeto", matiza. En este sentido, dijo que el barrio es una zona residencial donde se vivía con tranquilidad, con vecinos que pagan "5.000 euros de IBI porque han trabajado toda su vida y enfrente le ponen una casa de menas (acrónimo habitualmente despectivo para referirse a menores extranjeros no acompañados). No hay derecho, mi hija no puede ni salir a pasear al perro".