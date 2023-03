El Mediador incluye a Fernando Clavijo en su agenda de dirigentes con los que dice haber hecho gestiones políticas

Antonio Navarro: Yo tuve una conversación con Clavijo la semana pasada.

Domingo Fuentes: ¿Con quién?

Navarro: Con Fernando Clavijo. Con Clavijo. Y van a tirar la casa por la ventana con tal de coger el Cabildo. Fíjate la mala idea que tienen. Ellos dicen: rompemos Fuerteventura y rompemos el Gobierno de Canarias. ¿Lo vas cogiendo?

Es un extracto de una conversación que publica Canarias 7 y entre Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la causa que se investiga en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, y Domingo Fuentes Curbelo, director insular de la Administración del Estado en Fuerteventura y familiar de los investigados Juan Bernardo Fuentes y Taishet Fuentes.

Ambos hablaron de la inestabilidad en el Cabildo de Fuerteventura antes de que el entonces presidente de la institución, Blas Acosta (PSOE), dimitiera en febrero de 2021 ante la amenaza de una moción de censura entre los siete concejales Coalición Canaria (CC), los cuatro Partido Popular (PP) y una de Asamblea Municipales de Fuerteventura (AMF).

Navarro insta a Fuentes a que hable con Acosta, a quien acusa de cometer “grandes errores” y no hacerle caso a nadie. Por su parte, el director insular de la Administración del Estado en Fuerteventura, le reconoce que “la dimisión de Sandra Domínguez ya es un indicador, una señal” de lo que se avecinaba en el Cabildo de Fuerteventura. La actual diputada no adscrita, accedió al Parlamento de Canarias por la alianza entre Nueva Canarias; en enero de 2021 se dio de baja del partido y poco después entraría en el Cabildo como consejera tras la dimisión de Marcelino Cerdeña para ser una pieza clave en la moción que al final no fue necesaria por la dimisión de Acosta.

Preguntado por este periódico, Fernando Clavijo desmiente a Navarro. “No hubo tal conversación. No hubo reunión”. Sí reconoce que “hace mucho tiempo” se encontró con el Mediador “en el aeropuerto”, “se le presentó y listo. Hola, hola, adiós”. Además, abunda que “no tiene sentido ir radiando una estrategia electoral a una persona que no es del partido. Una moción de censura, por cierto, de la que hablaba toda la isla y que promovió Sergio Lloret que cogobernaba con Blas Acosta”.

Sergio Lloret, de la Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), sucedió a Acosta al frente del Cabildo de Fuerteventura con el apoyo de sus socios, los concejales de Coalición Canaria (CC). Sin embargo, en diciembre de 2022, Lloret expulsó a los concejales de CC del gobierno de la Corporación Insular y, posteriormente, los cuatro representantes del Partido Popular se retiraron del ejecutivo, dejando al Cabildo en una situación insólita que perdura hasta la actualidad, con solo dos consejeros en el Ejecutivo.