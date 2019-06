Nardy Barrios renuncia a su acta de concejal por no poder gobernar Las Palmas de Gran Canaria

Los resultados del 26 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria se han cobrado su primera víctima. Nardy Barrios, cabeza de lista de la plataforma Juntos por Gran Canaria, formada por Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, renuncia a su acta de concejal por no poder gobernar la ciudad más poblada del Archipiélago.

La previsible reedición del tripartido de izquierdas entre PSOE, Nueva Canarias y Podemos, y los pírricos resultados de la candidatura de CC-UxGC, relegada al sexto lugar con menos de 13.000 votos (8,47%) y dos concejales, han llevado a su jefa de filas a renunciar “porque los resultados no son los que yo esperaba”, ha explicado a este diario tras conocerse su decisión la mañana de este jueves. Entre sus cálculos figuraba obtener cinco o seis actas para ser decisivos a la hora de formar gobierno.

“Renuncio aunque hemos aumentado votos con respecto a otros años y hemos sido primeros en barrios como Piletas, Siete Puertas, La Milagrosa, pero no es lo que yo esperaba, y esperaba gobernar”, ha dicho Barrios. La candidata rescatada por CC y el partido del expresidente del PP Bravo de Laguna para reflotar a los nacionalistas en una plaza donde no tenían representación se queda “coordinando el grupo, pero asumo mi responsabilidad y doy un paso por David Suárez [el siguiente de su lista] que ha estado cuatro años de concejal y se ha quedado fuera por 400 votos”.

Barrios considera que los resultados de su plataforma, aunque han mejorado los pírricos sin representación que obtenía Coalición Canaria últimamente, no han respondido a lo que ella misma palpaba en la calle. “La gente me paraba, y la gente no te para engañarte diciéndote que te van a votar, si lo hacen es porque están convencidos. Pero no sé, al final llegó una ola y mira…”.

La candidata a alcaldesa, que ya cobernó laciudad con su partido, Compromiso, en alianza con el PSOE de Jerónimo Saavedra (2007-2011), protagonizó la campaña electoral en el municipio no solo por su salto en parapente que dio la vuelta a todas las televisiones del país, sino también por sus vídeos y críticas al carril bici que ha instalado el tripartito de izquierdas en las últimas semanas previas a la campaña.

“Yo no sé si el carril bici les hizo daño, la gente estaba muy en contra de algunos trazados, pero está visto que no se ha reflejado en los resultados”, comentó Barrios sobre su particular campaña. Con solo dos concejales, esa apuesta contra el carril bici no parece haber convencido a la ciudadanía.