La oposición pide explicaciones al Gobierno canario por los retrasos en el plan de vivienda vacía

PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) han pedido explicaciones al consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), por los retrasos en la puesta en marcha del plan de vivienda vacía ante la situación “dramática” que experimenta la ciudadanía a la hora de afrontar el pago de un alquiler o buscar casa.

Durante el pleno del Parlamento de Canarias de este martes y en una comparecencia a petición de PSOE y Nueva Canarias la diputada socialista Patricia Hernández ha pedido a Rodríguez que aclare cuáles son las dificultades o “qué o quién” le está impidiendo la presentación del plan, cuyo inicio se había fechado en julio de este año.

“Sobre vivienda vacía usted tiene alguna dificultad que no nos está contando. Los precios hoy son mucho más altos que antes de que usted anunciara el plan y por tanto debe rendir cuentas sobre qué cosas o personas le impiden realizar ese plan”, ha insistido la diputada socialista, que ha acusado al consejero de llevar un año “mareando” tras declarar la emergencia habitacional “sin tener un plan”.

Hernández ha pedido asimismo no frivolizar con la situación y ha señalado que en ningún caso se puede decir que es igual de vulnerable un propietario de múltiples viviendas que cobra por un alquiler lo mismo que suele cobrar una persona que trabaja 40 horas y sufre para pagar su alquiler.

“La situación es dramática porque hay mucha gente que no puede planificar su vida, que no puede dejar de vivir con la persona de la que se ha divorciado, que comparte piso con más de 40”, ha lamentado Hernández.

Asimismo la diputada de NC-bc Carmen Hernández ha pedido proteger la vivienda tal y como establece la Constitución y evitar, al igual que con la sanidad o la educación, que caiga en las “garras depredadoras del mercado”.

Ha considerado “curioso” el interés de los grupos que apoyan al Gobierno, especialmente el PP, “de defender a grandes propietarios y especuladores”. “Cada uno trabaja para quien trabaja”, ha deslizado la diputada, que ha añadido que lo que se necesita no es simplemente más vivienda en el mercado, sino que la que se incorpore sea protegida.

También ha pedido considerar responsables de la política de vivienda a la Agrupación Socialista Gomera, que desde 2019 tiene competencias a través de la gestión de Visocan y el Instituto Canario de Vivienda: “No pueden irse de rositas”, ha insistido.

Además, ha pedido declarar zonas tensionadas y topar los precios y ha lamentado que de 2009 a 2019 se construyesen solamente 72 viviendas, siete al año, en un periodo en el que el gobierno de Euskadi, ha apostillado, construyó 10.100 casas.

En sus turnos de intervención, el consejero ha apuntado que uno de los motivos del retraso del plan es que el puesto en marcha por el anterior Gobierno solo logró sacar al mercado una unidad de vivienda pese a contar con 8 millones de euros de presupuesto y que no quieren repetir los errores.

Pablo Rodríguez ha agregado que este tipo de planes “suelen fracasar”, especialmente si tienen parámetros “tan limitativos” como el ideado en la anterior legislatura, en el que, entre otras cuestiones, se pedía un mínimo de siete años de usufructo y se establecía un límite de precios “muy restrictivo”.

También ha cuestionado los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la posibilidad de que en Canarias haya más de 211.000 viviendas vacías y ha dicho que daría por bueno que al menos hubiese un 20 % de esa cifra.

“Ojalá fuese el 20 %, pero estoy convencido de que no van a ser tantas. Me temo que eso no va a ser así y lo sabremos cuando tengamos el informe que ha encargado el Gobierno”, ha explicado Rodríguez, a lo que la oposición le ha recordado que él mismo había dado por buena esa cifra cuando anunció que trabajaba en un plan en ese sentido.

El consejero responsable de Vivienda también ha señalado que el 80 % del parque de viviendas de Canarias pertenece a pequeños propietarios y ha opinado que, de ser al revés, sería más fácil intervenir el mercado, pero que en esa realidad lo que hay que hacer es proteger los derechos de los pequeños propietarios “y su derecho de poner o no” su vivienda en el mercado.

De Vox, Paula Jover ha preguntado por qué se ha paralizado la búsqueda de viviendas para la bolsa de propiedades vacías y ha considerado que los retrasos en la implementación del plan se debe a una estrategia del Gobierno para anunciar un nuevo programa “como algo nuevo”.

Por Coalición Canaria, Socorro Beato ha abogado por estudiar medidas como el incremento del IBI a las viviendas vacías y ha pedido explorar por qué en su opinión existen propietarios que prefieren tener su vivienda cerrada a alquilarla. “¿No será porque se está demonizando a los propietarios que tienen una renta complementaria?”, se ha preguntado la representante nacionalista.

Por el Partido Popular, Jacob Qadri ha pedido que el Gobierno de Canarias promueva un catálogo de vivienda vacía en los 88 municipios con fichas técnicas, localización y contacto con propietarios, a la par que ha opinado que la ley “protege al okupa y al moroso”.

De la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza ha apuntado que con la ley de vivienda estatal muchos propietarios han optado por tener su vivienda fuera del mercado “para evitar riesgos legales o problemas con el inquilino” y ha señalado que uno de los motivos son “los largos procesos de desahucios”.

Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña independiente, ha hecho hincapié en el “miedo” de los propietarios a poner sus viviendas en alquiler y ha pedido actuar sobre la oferta para moderar los precios y sobre la demanda con medidas de apoyo “a los sectores más vulnerables” y apostar por, como ejemplo, promover la existencia de cooperativas de viviendas.