“Más País ha presionado para fracturar el espacio de la izquierda en Canarias y favorecer proyectos personales”

Javier Navarro Lasso, coordinador general de Más Canarias, marca asociada en las Islas a la de íñigo Errejón (Más País), asegura que se han producido presiones estatales para romper el espacio de la izquierda en Canarias y que no se produjera una gran confluencia de partidos de cara a las autonómicas. Considera que se ha favorecido a “proyectos personales”. “Hay actores que en Canarias evidentemente optan por la fractura, la ruptura y por favorecer proyectos personales de cara luego a toda esta reestructuración y pensando más realmente en el futuro y en el Congreso que en Canarias. Hay gente que ha preferido dejar a Canarias a los pies de los caballos, pensando únicamente en el Congreso”, subraya.

La izquierda canaria perfila dos confluencias para las elecciones de mayo

El coordinador de Más Canarias explica en una entrevista con Canarias Ahora, en la semana en la que se celebra el acto del Acuerdo del Turia en Gran Canaria, promovido por Proyecto Drago, que no participarán en ese acto. “Tras la negativa de Más Canarias a participar en conspiraciones hechas desde Madrid para favorecer proyectos personales, se firmó el Pacto del Turia”, del que asegura que su formación se enteró por la prensa.

¿Qué papel crees que jugará Más Canarias en el espectro de la izquierda en las próximas elecciones? Se ha reivindicado como actor fundamental para la negociación, pero al final se han creado dos confluencias divididas…

Nosotras hemos intentado por todos los medios unir al espacio. Creemos que es lo que mejor resultado daría a todos los partidos que lo componemos, y que luego eso se puede trasladar a la ciudadanía, porque necesitamos tener impulso en las instituciones. Sin impulso en las instituciones, no podemos aplicar los cambios que defendemos en campaña. Sin embargo, hasta ahora se ha optado por una política de bloques y de bloqueo. A mí me da mucha tristeza que esto haya sucedido la verdad. Nosotras, el papel que vamos a tomar es que vamos a seguir intentando, con el tiempo que podamos y hasta el último momento, que pueda haber un acuerdo, pero sabemos y somos muy conscientes (y ahora la realidad está ahí) de que esto va a ser extremadamente complicado. Entonces, vamos a tener también nuestra propia perspectiva política.

¿Cuáles crees que han sido las claves para que no se produzca una gran confluencia de izquierdas en Canarias?

Ha habido interferencias de Madrid con la perspectiva de que el espacio se está reestructurando en la izquierda, se está reconfigurando y la gente está tomando posiciones en este sentido. Luego, además de las interferencias de Madrid, hay actores que en Canarias evidentemente optan por la fractura, la ruptura y por favorecer proyectos personales de cara luego a toda esta reestructuración y pensando más realmente en el futuro y en el Congreso que en Canarias. Hay gente que ha preferido dejar a Canarias a los pies de los caballos, pensando únicamente en el Congreso.

Uno no puede venir a Canarias desde el Congreso hablando de la auténtica obediencia canaria de la defensa del territorio y que luego aquí las conversaciones con los actores de Canarias sean mínimas

¿Cómo valoran la irrupción de Proyecto Drago en Canarias? ¿Qué supuso para las negociaciones de la Mesa de Confluencia (en la que estaban trabajando desde el verano pasado con Podemos, IUC, Sí se Puede y Verdes Equo)?

Proyecto Drago el problema que ha tenido es las enormes contradicciones entre lo que se dice y lo que se es en la manera de actuar. Uno no puede venir a Canarias desde el Congreso hablando de la auténtica obediencia canaria de la defensa del territorio y que luego aquí las conversaciones con los actores de Canarias sean mínimas hacia todos lados, no solo actores políticos, también actores sociales o periodistas. Todos estos actores tienen enormes dificultades para contactar. ¿Por qué? porque se responde siempre primero a Madrid antes que a Canarias. Y eso es lo peor que le puede pasar a este Archipiélago.

¿Y para ustedes qué es la obediencia canaria? ¿la reivindican?

Bueno, la obediencia canaria es un concepto amplio en el cual admitimos que las decisiones que afectan a Canarias se deben tomar en Canarias y también pasa por el respeto a los actores de Canarias. Uno no puede favorecer que haya manipulaciones por parte del ámbito estatal o estar fracturando o favoreciendo la fractura o el enfrentamiento en Canarias por cuestiones estatales o con la vista puesta en el Congreso y no en las instituciones canarias. Para Más Canarias, la obediencia canaria pasa por que las bases en Canarias decidan de manera democrática todo, absolutamente todo: la estructura democrática, el programa (que no es un programa copiado de otro territorio), los contactos, (pues hablamos con actores canarios y nos preocupamos por los actores canarios), por la ciudadanía canaria, hacemos un planteamiento en el cual ponemos el espacio progresista incluso por encima de nuestro propio partido.

La obediencia canaria pasa por entender primero que la ciudadanía canaria es la que se merece que pongas todos los esfuerzos posibles para ella. La política solo es un instrumento para la ciudadanía, si se convierte en un instrumento personal, la política se ensucia.

¿Cómo han sido las relaciones entre Más Canarias y Drago después de que esta formación se fuera de la Mesa de Confluencia con Podemos? ¿Pensaron que en algún momento podrían acercar posturas y finalmente no fue así?

Nosotras en todo momento hemos intentado acercar posturas. Hemos intentado comunicarnos en muchísimas ocasiones. Las conversaciones han sido escasas y desde luego con un escaso planteamiento de unir el espacio o de respetar a los actores canarios o de estar pensando en esta tierra de manera verdadera. Siempre tendemos la mano, pero es cierto que se han posicionado en un bloque en el cual lo que quieren es romper. Pues nosotras no estamos por romper, estamos por unir y les tendemos la mano para que cambien la actitud. Creemos que todavía tienen la oportunidad, porque oportunidades hay hasta que se cierren los plazos legales, pero es importante que se dé cuanto antes.

Ha habido conflicto entre Más País y Más Canarias por no querer respetar la democracia interna en Canarias y pensar que que se pueden decidir las estrategias desde Madrid

¿Y cómo son las relaciones entre Más Canarias con Más País? ¿Han tenido directrices de Errejón estos meses para la hora de negociar?

Bueno, por la parte estatal ha habido intentos de presiones para favorecer la ruptura del espacio y la asamblea canaria no ha estado por esa labor. Entonces, ha habido conflicto entre Más País y Más Canarias por no querer respetar la democracia interna en Canarias y pensar que que se pueden decidir las estrategias desde Madrid, estrategias que muchas veces consideramos equivocadas, pero sean equivocadas o no al final es una cuestión de pulcritud democrática y de respeto a la obediencia canaria. Entonces, dentro de que nos hemos mantenido firmes en cuanto a nuestros valores, hemos estado batallando por ello.

Hoy se va a celebrar en Canarias un acto con integrantes del Pacto del Turia, ¿a Más Canarias se le informó de ello? (no aparecen en el cartel aunque sí íñigo Errejón, pero no hay nadie de Más Canarias) ¿Ha habido conversaciones sobre ello? ¿Cómo lo valoran?

En los intentos de presión desde Madrid, nosotras seguíamos defendiendo nuestra asamblea, y seguíamos defendiendo que a Más Canarias se le tenía que tratar como a un actor más y que se tenía que respetar la voluntad democrática que partía desde Canarias. Tras las negativas porque no queríamos participar en conspiraciones hechas desde Madrid para favorecer proyectos personales, se firmó el Pacto del Turia, y Más Canarias se enteró por los medios de comunicación. Esto ha generado muchísimo conflicto aquí porque no caza nada el discurso de democracia y federalismo que parte desde la parte estatal desde Más País con íñigo Errejón con la realidad. Son todo lo contrario a lo que dicen ser.

Entonces ¿no se ha producido diálogo y autonomía para la asamblea canaria? ¿no se ha favorecido que sea Más Canarias quien decida?

Aparentemente se ha intentado hacer creer que sí, pero la realidad es que cada vez que se daba un paso que difería de lo que se quería en Madrid, se intentaba bloquear por todos los medios posibles. Ha habido conversaciones realmente duras en las que evidentemente quienes representamos a Más Canarias nos hemos mantenido fieles a nuestra asamblea. Que nosotros obedecemos a Canarias, lo tenemos claro, y que nos preocupa el terreno en Canarias y cómo va a quedar después de las elecciones. No entendemos que se favorezca que puedan perderse Gobiernos progresistas en todas las Islas a costa de posibles elucubraciones sobre cómo se va a quedar mejor posicionado para tener a más gente en sillones en las generales.

No entendemos que se favorezcan conspiraciones y elucubraciones que no tengan respaldo democrático con tal de mantener sillones a nivel estatal

No entendemos que se favorezcan conspiraciones y elucubraciones que no tengan respaldo democrático con tal de mantener sillones a nivel estatal en el espacio de llámese Más País o llámese como se quiera llamar. Al final, nosotras no podemos respetar esas interferencias porque es que en Más País no hay democracia interna, ahora mismo Más País tiene menos democracia interna que algunos partidos como Vox, nadie recuerda cuándo fue la última asamblea general de Más País ni cuándo fue la última vez que se convocaron primarias, nadie sabe cuándo se podrán presentar a primarias, no hay ningún tipo de normativa interna, ningún tipo de estructura democrática sólida, y sin estructuras democráticas sólidas y sin ningún tipo de legitimidad democrática es imposible plantearse que se va a torcer el brazo de lo que piensen los canarios y las canarias. Pedimos democracia interna y la pedimos desde julio y no ha habido voluntad por construirla. Creemos que los partidos deben ser el reflejo de la sociedad que quieren construir.

¿Crees entonces que se está pensando más de cara a las elecciones generales y en cómo se va a constituir la izquierda, además de estar muy expectantes al proyecto Sumar?

Sí, ahora mismo muchos actores dentro de este potaje que está formado, están planteándose que es incluso mejor arrasar cualquier territorio si es necesario con tal de garantizar cuotas de poder o tener luego una mejor posición en el espacio o nuevos espacios que se constituyan en el espacio progresista. Este es un planteamiento que consideramos peligroso y completamente erróneo.

Decías que Más Canarias seguirá trabajando hasta último momento de cara a las elecciones autonómicas y locales, pero ¿cómo están los ánimos ahora mismo en las personas que constituyen Más Canarias (constituida hace dos años)?

Los ánimos están caldeados. En Canarias nuestras bases han crecido, han aprendido y se han desarrollado en base a estructuras democráticas sólidas. Nuestras asambleas son súper transparentes, es muy fácil llegar a ellas, es muy fácil entender cómo funcionamos y explicamos en medios cuándo vamos a votar, cómo vamos a votar, quienes representan a quién, de qué manera… Entonces, bajo esta cultura de partido, sana de la que nos sentimos muy orgulllosas, el cabreo que se da por interferencias dictatoriales o por conspiraciones que se salen de eso es monumental. Porque es que en nuestras bases, en nuestros valores, la democracia está impregnada a fuego y bajo eso la tenemos que respetar. Para Más Canarias, y esto lo hemos decidido todas y todos conjuntamente, no hay asiento que valga más que nuestros valores.

Creemos que probablemente en mayo en Canarias nos encaminamos, si la cosa no cambia, a un resultado desastroso

¿Esta democracia interna que comentas influyó en su momento en que Más Canarias se marchara de la Mesa de Confluencia, porque abogaban por una serie de cuestiones que no se dieron (superar sopa de siglas y requisitos en la negociación de las listas)? Dices que van a intentar negociar hasta el final, pero ¿no parece que está complicado?

Está complicado. Y efectivamente eso fueron factores. Nosotros pedíamos superar la sopa de siglas, que no fuese una coalición, pedíamos una confluencia, que pasa por un trato muchísimo más estrecho de las organizaciones que de verdad buscan unirse de buenas maneras y queríamos que se le diese utilidad al programa. Cuando nosotros salimos de la Mesa de la Confluencia, el programa estaba prácticamente vacío, había una página y media con líneas generales, después de cinco meses de negociación. Había malas artes y no puede haber malas artes si de verdad quieres superar las dinámicas anteriores. Nosotras creemos que probablemente en mayo en Canarias nos encaminamos, si la cosa no cambia, a un resultado desastroso y yo invito a todos y todas las representantes del espacio progresista en Canarias a que reflexionen sobre las implicaciones que esto puede tener a largo plazo, sobre la pérdida de derechos, sobre la pérdida de entornos naturales, cómo van a destruir con hoteles, campos de golf, megaproyectos nuestras islas y eso luego no lo vamos a poder recuperar.

Pero para llegar a un diálogo conjunto… entonces defiendes que se necesitaría altura de miras, que dejaran de interferir elementos estatales en Canarias y reflexionar conjuntamente…

Efectivamente, ahora mismo el espacio está enrocado en planteamientos personales o de grupos completamente fracturados, está roto y necesitamos personas que sean capaces de ponerse por encima de eso. Porque es que la ciudadanía no puede esperar y tenemos que cumplir con los valores que transmitimos, con lo que le echamos en cara a la derecha o a la ultra derecha, es decir, tenemos que ser nosotras las primeras en poner esos valores y esa voluntad porque la ciudadanía se lo merece y Canarias se lo merece.

Es un acto pensado simplemente para dar proyección estatal a determinadas personas en Canarias y no vamos a participar en eso

¿Y del acto de este viernes del pacto del Turia esperan algo? ¿Van a ir representantes de Más Canarias?

Más Canarias no va a ir a ese acto. A ese acto va a ir la parte estatal y nosotras pedimos participar en igualdad de condiciones. Es un acto pensado simplemente para dar proyección estatal a determinadas personas en Canarias y no vamos a participar en eso porque además ahonda mucho más en la fractura y mucho más en ese planteamiento de que importa más el Congreso que lo que ocurra en Canarias. Creemos que eso se tiene que dar en igualdad de condiciones y respetando de verdad a los partidos, a las personas que componen el espacio en Canarias. Si no se da así y se da como un planteamiento de que importa mucho más lo que pase en Madrid o poner a gente en los asientos de Madrid que sostener una Canarias justa, verde y feminista, no vamos a estar y no estaremos.