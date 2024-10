Román Rodríguez: “No veré al PP cambiar leyes para distribuir a pobres niños africanos entre comunidades”

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado este lunes que “no verá” al PP modificando leyes para distribuir a los “pobres niños africanos” entre todas las comunidades españolas en base al peso demográfico de cada una.

Tras presentar en rueda de prensa una iniciativa legislativa de su partido, el presidente de NC ha manifestado que no le ha sorprendido en absoluto la actitud que el PP está mostrando en torno a esta pretendida modificación legal, que depende de su respaldo para que pueda materializarse.

A su juicio, “el PP no va a dar facilidades para que estos chicos se vayan a la Península” porque en las filas de ese partido “se ha impuesto el sector más radical y extremo, el que representan [la presidenta madrileña Isabel Díaz] Ayuso y compañía, que son los que deciden”.

Román Rodríguez también entiende que “los socialistas han hecho un favor” a ese sector del PP “manejando mal la información europea”, lo que no es pretexto, ha dicho para que los populares “se hayan levantado de la mesa y utilicen el tema migratorio como arma política porque saben que eso tiene un alto rédito para ganar voluntades”.

“El odio hacia los inmigrantes se ha convertido en el eje central de las derechas en el mundo entero, por lo que no me sorprende que el PP se vuelva a levantar de la mesa porque estoy seguro de que no tiene ningún interés en facilitar esto”, ha referido.