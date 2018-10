El senador por el Hierro tilda de "error histórico" la reforma del sistema electoral canario

El senador por El Hierro, Pablo Rodríguez Cejas (AHI-CC), ha defendido este jueves en la Cámara Alta que aprobar el cambio del sistema electoral que contiene la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias supondrá una "error histórico" para las islas.



La reforma del sistema electoral acaba con la triple paridad que hasta ahora ha guiado el reparto de escaños en Canarias, al introducir un nuevo diputado para Fuerteventura y, sobre todo, crear una lista regional con nueve parlamentarios.



Durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas, el senador ha señalado que la propuesta de Estatuto supone avances importantes para la atención de las singularidades del Archipiélago y la financiación de los servicios públicos, si bien ha mostrado su desacuerdo con los cambios en el régimen electoral, según informa AHI.



Rodríguez Cejas ha recordado las desventajas que supone vivir en una isla no capitalina y que argumentado que la realidad de Canarias -la "ley del volcán", ha dicho- determinó una "autonomía fragmentada e integrada por ocho realidades, con sus particularidades y necesidades diferenciadas".



En este sentido, ha asegurado que si bien la triple paridad es un sistema imperfecto, "es el que ha garantizado a las islas menores mantener una voz propia en el Parlamento de Canarias, sin que ello haya mermado jamás los intereses de las islas capitalinas, algo que no parece que vaya a suceder con esta propuesta".



"Por ejemplo -ha añadido- los tres diputados de El Hierro pierden del 5 al 4% su representatividad o proporcionalidad en el conjunto de la Cámara, con un hemiciclo que podría pasar de los 60 hasta los 75 diputados, si la propuesta queda tal y como se está debatiendo en esta comisión”.



El senador ha considerado que "se debe avanzar sobre la senda de la solidaridad, el respeto y el ejemplo, y no en la imposición y la disciplina centralista, ese centralismo de Madrid respecto a Canarias que tanto criticamos todas las fuerzas políticas en el archipiélago, pero que ahora no nos ruborizamos en querer aplicar desde las islas capitalinas hacia las no capitalinas".



Por ello, ha lamentado que el régimen electoral se haya diseñado desde Madrid, "porque entendemos que la configuración político administrativa de Canarias la deben decidir los canarios en su Cámara regional, que tiene capacidad para ello".