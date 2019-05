Fidencita, con pañuelo tapando la cabellera, sentada sobre dos cajas de refresco dadas la vuelta o con los codos apoyados en la barra de su tienda de aceite y vinagre decía a unos y otros, hasta que no lo vea, no lo crea. No recuerdo a quién ni por qué, pero era el consejo que lanzaba con voz sabia y temple de haber escuchado muchas historias después de décadas detrás del mostrador. El resultado electoral al Parlamento de Canarias -pobre Fidencita, cuando me vine a acordar de ella- desembocó en una holgada victoria del Partido Socialista, tanto en votos como en escaños. Habrá negociación. PSOE, NC, Podemos y Agrupación Socialista Gomera suman 37 escaños y pueden investir a un presidente que no sea de Coalición Canaria, pero hasta que no lo vea no lo creo. Y hasta que usted no lo vea, por mucho que le cuenten, no lo crea.

Cuentan que antes de las elecciones Ángel Víctor Torres y Casimiro Curbelo habían hablado de la posibilidad y que todo eran parabienes para que ocurriera, claro que hasta que no lo vea, no lo crea.

Ahora, con tono serio, dirán que el pueblo se ha expresado y que hay que escuchar el mensaje y que habrá que conversar y escuchar. Los partidos y sus proyectos han quedado retratados en estas elecciones que se han desarrollado en clave de segunda vuelta de las generales de hace un mes. El PSOE en Canarias ha sacado músculo y se ha beneficiado de su implantación municipal. Se ha reforzado en algunas plazas determinantes, ha resucitado en otras y se consolidó y eso empujó su resultado hasta la victoria.

Coalición Canaria resiste la embestida, con reforma electoral y candidato imputado incluido. Huele a oposición aunque, como le vengo diciendo, hasta que no lo vea, no lo crea. De hecho, José Miguel Barragán ha adelantado que se pondrán en la tarea de formar Gobierno.

Nueva Canarias, aumentando el número de señorías que serán acogidos en el Parlamento de Canarias, no ha sido capaz de superar los cinco diputados que obtuvo en los anteriores comicios. Cierto es que no perdió, pero ha sido incapaz de sumar, lo que es un fracaso. Resistió en el Cabildo de Gran Canaria y eso le ayuda a mantener la bandera levantada. Para fracaso estrepitoso el de Podemos que pierde representantes en la cámara regional. Podemos, cuatro años después, siguen sin una organización eficiente, una dirección clara y un proyecto definido. Las disputas internas han deteriorado la credibilidad del partido. Y en donde han gobernado, ha sido un show. Podemos ha dejado claro que sus cuatro escaños son para echar a Coalición Canaria. Y de Nueva Canarias se espera lo mismo. Pero como le vengo diciendo, hasta que no lo vea, no lo crea.

Ciudadanos no llega a las expectativas generadas y su primera entrada al Parlamento de Canarias es modesta, con dos señorías en Teobaldo Power. El Partido Popular de Asier Antona resiste el terremoto con dignidad. Antona ha sido crítico con Fernando Clavijo, pero esa crítica ha ido aparejada con un extraño agasajo que les ha hecho compañeros de baile en el Parlamento de Canarias en más de una ocasión. Supongo que Antona estará abierto a cualquier propuesta que le llegue y le pueda hacer sonreír. Si se queda en la oposición, como parece, la travesía puede ser demasiado larga para un liderazgo que sale tocado. El PP se empieza a acostumbrar a perder en Canarias. No gana en ninguna capital de provincia ni ningún cabildo. Es un partido de media tabla. Solo se le espera de acompañante.

Al final de la noche Ángel Víctor Torres, gran triunfador de la noche, secretario general del Partido más votado, que lidera la candidatura que más escaños ha obtenido en el Parlamento de Canarias y que ahora mismo maneja la mejor mano ha dicho “los canarios y las canarias han votado cambio”. Le faltó decir lo de que no pactará con Coalición. Tiene tiempo y empieza a contar a partir de este instante. Porque hasta que no lo vea, como decía Fidencita, no lo crea. En las manos de Ángel Víctor Torres está a partir de este momento, según lo votado, algo fundamental: no generar una gran decepción.