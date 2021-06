Zasca del presidente de Canarias a Ayuso: "Ya que se preocupa por las Islas, que responda a la carta sobre los menores migrantes"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, "ya que se preocupa por las islas" -al decir que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, estaba de promoción para ser candidata al Gobierno canario-, le responda a la carta que le envió para que acogiera a menores migrantes.

"Lo que le diría a la presidenta es que, y lo digo con todo el cariño, que por lo menos nos responda a la carta que le envíe hace ya unos meses para que Madrid pudiera a coger a menores migrantes no acompañados", dijo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el reparto de los 1.144 millones de ayudas estatales para pymes y autónomos de las islas, Torres recordó que la misma carta se la envió al restos de presidentes autonómicos y que prácticamente han respondido todos.

"Ella no me ha respondido y ya que ayer se preocupaba de Canarias, que al menos nos diga sí o no a esta petición que es de solidaridad obligatoria y justa", aseveró.

Respecto a la candidatura del PSOE regional, el presidente señaló que eso no lo decide "ni Díaz Ayuso ni Carolina Darias ni yo, lo deciden los militantes, pero no los del PP, sino los del PSOE. Que cada uno se ocupe de sus circunstancias y de sus problemas".

Finalmente, Torres entendió que la presidenta de Madrid podría haber hecho crítica a la ministra canaria de otra manera e insistió en que cuando Ayuso quiera le explica los estatutos del PSOE.

La ministra de Sanidad Carolina Darias también ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta le acusase de buscar "promoción" al "atacar" a la autonomía.

"Yo tengo presidente de Canarias, secretario general del partido y candidato, que es Ángel Víctor Torres, pero en cualquier caso me va a permitir, esto, para mí, no es política. No entiendo en política ni en la vida las desconsideraciones", ha afirmado Darias, que ha dejado claro que no va a "entrar" en cuestiones en las que está en juego el "respeto".

Con todo, la ministra de Sanidad ha señalado que siempre va a apostar por "buscar el diálogo y el consenso" y ha optado por avanzar hacia un "objetivo compartido", el de bajar la incidencia acumulada. "Vamos a mejorar los datos y a seguir luchando contra el virus, que es el único enemigo. Trabajemos juntos para aprender de las lecciones del pasado", ha zanjado.