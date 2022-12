Son muchos los que se han dirigido a mí preguntándome si conocía lugares que preparen comida para llevar en las señaladas fechas de Navidad y Fin de Año. Con la pandemia y el cierre de los establecimientos hosteleros fue una vía de escape para muchos, pero ya con la normalidad a pie de calle, son pocos los que mantienen las opciones de cocina para llevar. En este pequeño artículo hemos seleccionado 7 propuestas diferentes que abarcan desde un local presente en la Guía Michelin como es San Sebastián 57 (Tenerife) hasta un bar de barrio como es la Cafetería Kojak ubicada en el Mercado de Altavista, sin dejar pasar la ocasión de recomendarles como roscón de Reyes el que en mi humilde opinión es el mejor que he probado en la isla de Gran Canaria en muchísimo tiempo. Para saber cual es, deberán llegar hasta el final del artículo.

Empezamos esta ruta por uno de los lugares más veteranos al respecto como es el Departamento de Comidas Preparadas de El Corte Inglés, espacio que cuenta con una gran aceptación popular todo el año. El equipo de comunicación de ECI nos cuenta una curiosa anécdota como es que “el origen de los platos preparados se remonta al año 1953 en Estados Unidos y consistió en un Pavo para el Día de Acción de Gracias. Con el tiempo todo se ha ido modernizando y a día de hoy los propios recipientes y bandejas con las que sale el producto de nuestras tiendas puede ser utilizado para calentar los diferentes tipos de elaboraciones”. Para este año piensan continuar con la línea marcada años pasados ya que a la gente le gusta repetir muchas veces por tradición, de ahí que las Gambas Orly, el pastel de pescado de roca, las croquetas o el cochinillo de Segovia asado son platos que volverán a estar a disposición de los comensales, así como las variadas guarniciones y postres.

Los encargos se pueden hacer online en https://www.elcorteingles.es/canarias/hosteleria/platos-preparados/navidad-catalogo/ o en los centros de Mesa y López, 7 Palmas y la Avenida 3 de Mayo de Santa Cruz de Tenerife. Para Navidad se puede reservar antes del 22 de diciembre, para Fin de Año hasta el 29 de diciembre y para Reyes hasta el 3 de enero.

Uno de los restaurantes favoritos del público grancanario es el Allende. Pero en el Taller de Allende el éxito se repite y de ahí que Nawja y Jesús tengan claro que “no son épocas de inventar mucho sino de cocinar lo que la gente ya ha asimilado como propios en esas fechas. Las pastelas especiales de navidad, el brazo relleno de salmón, la ensaladilla rusa o el hojaldre de dátiles, queso y bacon no pueden faltar, a lo que este año le hemos añadidos un surtido de mini empanadillas criollas”.

“Como principales el rey absoluto son los canelones rellenos de carrillera y foie o la pularda trufada y en los postres se llevan la palma el Lemon pie, la tarta de manzanas especial (que hacemos con manzanas de Gran Canaria), la tarta de queso y el mouse de chocolate 70% de 1L”.

Para reservar en Nochebuena hay de plazo hasta el martes 20 a las 16:30 y para Fin de Año hasta el Martes 27 también a la misma hora. Para más información visitar su Instagram, @allenderest.

Llega el turno de un bar de barrio, el Kojak, ubicado en el Mercado de Altavista y donde la familia Vizcaino con Domingo al frente celebran un año lleno de emociones y buenas noticias para ellos como ha sido el ganar un reconocimiento en forma de Solete Repsol o también el de Bocadillo más vendido de Canarias para Just Eat con su Calamares a lo Bestia.

Sus croquetas, tortillas, ensaladillas o salpicón de pulpo son ya un clásico no solo del restaurante sino para esas fiestas en las casas de los grancanarios, a los que se suman la Paletilla de Cordero, la pata al corte, el cochinillo asado entero o la pata asada de 7 a 8kg. Para la noche de navidad y fin de año tienen de fecha límite el 23 y el 30 de diciembre a la hora de hacer los pedidos.

Uno de los mejores catering de Gran Canaria es el de La Vaquita, donde Myriam Álvarez cuida hasta el más mínimo detalle en sus elaboraciones. Desde el cruce de Tafira hacia Santa Brígida su cocina seduce a un variado público que sube desde la capital o baja desde las medianías para disfrutarla cada semana o encargar las cenas especiales de estas fechas.

Entrantes imprescindibles como el pollo crujiente de salsa de mostaza y miel, las cremosas croquetas de ibérico o los langostinos crujientes con salsa agripicante son la antesala de la comida. Como principales entre primero o segundo están el lomo de bacalao confitado con pimientos rojos asados y crujientes de ajo, la crema de mariscos con daditos de langostinos o el pastel de puerro con bechamel entre otros. En cuanto a las carnes hay opciones individuales como el block de cochinillo deshuesado con jugo de su propia carne o para grupos como el solomillo de añojo uruguayo relleno de ciruelas con salsa de sus frutos.

Las guarniciones de Myriam son otra de esas cosas para no parar de comer en forma de fuente de arroz con pasas y piñones, la menestra de verdura, las cebollitas francesas glaseadas o la fuente de papas gratinadas con queso.

Para pedir en Nochebuena la fecha límite es el 20 de diciembre y para fin de año el 27 de diciembre y los pedidos se pueden hacer a los teléfonos 928.354.804 o pedir información adicional en info@cateringlavaquita.com

Saltamos a la isla de Tenerife, donde Alberto González Margallo, nuevo BIB Gourmand Michelin 2023, no va a cambiar la línea que ha llevado en los últimos años alternando menú en el restaurante y también propuestas para llevar a casa. Nos encontramos ante uno de los cocineros que más amor y pasión desprenden por la comida casera y de ahí que su propuesta sea amplia pero clara y sin estridencias. Entre otros entrantes tenemos un excelente Jamón Ibérico 5J cortado a cuchillo o croquetas caseras del mismo, la selección de quesos canarios, una ensaladilla de papa negra con ventresca de atún o la crema de carabinero con gambón cocido y zamburiña.

En los principales, tartar de atún canario, pastel de cherne negro, rape relleno de centollo, cherne relleno de ibérico con salsa de portobello o el jarrete de cordero lechal cocinado a baja temperatura y cremoso de papa. El cochinillo es otro de sus puntos fuertes que se puede pedir en cocción larga o al estilo segoviano pero también por cuartos, medios o enteros. La sección dulce tradicional se mantiene con la tarta de queso horneada o la torrija caramelizada con dulce de leche.

Los pedidos son limitados y para encargarlos llamara con antelación a las fechas deseadas al teléfono 822.104.325. Si quieren ver toda la carta está disponible en su Instagram, @sansebastian57

Concluimos “el pase salado” viajando a la cocina nipona de manos del que para muchos, entre los que me encuentro, es el mejor sushi en cocina take away de toda Gran Canaria, Amaki Sushi. Al habla con Rafa me cuenta que “para estas fiestas lanzamos las Christmas Box con las piezas que consideramos más adecuadas para este tipo de celebraciones porque son las que mejor conservan el sabor, la textura y también la estética”. No obstante termina recalcando que “el 90% de nuestra carta está preparada para que se pueda pedir para llevar o a domicilio por lo que, aunque estas son nuestras recomendaciones, es posible pedir la gran mayoría de nuestros platos”.

Eso sí, tener muy en cuenta que para el 24 y el 31 no hay servicio a domicilio y se tiene que encargar lo que se desee 24 horas antes de cada fecha. Toda la información la pueden encontrar en el Instagram @amakisushi .

Como les adelanté al principio del artículo, voy a terminar hablándoles de los Roscones de Reyes que tenemos en la isla. Algunos de los que hemos comentado lo tienen disponible y lo podrán ver en su carta. En la isla hay una gran tradición de comer este dulce tan típico de los primeros días del año. En El Corte Inglés pueden encontrar por encargo en el Gourmet Experience la creación de Dabiz Muñoz para este año, pero también tenemos el de Guirlache, que forma parte de la Gran Cabalgata de Carnaval, el de Truffles que en poco tiempo se han posicionado como uno de los mejores o los de Pastelería Reyes, que con sus encargos previos y que tiene en el de Cabello de Ángel uno de mis pecados favoritos de la navidad y que no fallará en la mesa.

Pero sin duda alguna y respetando el trabajo de todas y cada una de las pastelerías de Gran Canaria, este año me decanto como el mejor Roscón de Reyes de la isla el de AVE Pastelería Artesanal, con la joven franco-libanesa Dana Joher al frente. He podido probarles estos días donde ha sacado algunos a la venta en porciones para que la gente pudiera probarlos antes de decidirse y el resultado es de matrícula de honor. La masa, impecable, los rellenos en dos tamaños, pequeño sin relleno pensado para 6 personas y grande para 10 personas con unos rellenos entre los que podemos elegir el de una intensa y sabrosa vainilla como pocas, el de chocolate con leche y toques de caramelo, el de turrón con una garnacha de más del 30% de pasta de turrón jijona premium, y, sobre todos ellos, el que para mí es el mejor roscón de toda la isla, el de pistacho 100%, de edición limitada que arrastra una auténtica explosión de sabores en boca.

Pero por si esto fuera poco este año los troncos de navidad van a traer discusiones para elegir entre el cítrico, manzana tatin o caramelia, por no hablar de sus petits fours salados con 4 variantes para elegir.

El Roscón de Reyes de AVE además trae un posible premio muy especial ya que en colaboración con Las Niñas Jewelry habrá que cruzar los dedos y esperar que el rey venga con premio extra en forma de joyas artesanales que habría que canjear después de las fiestas, hay muy pocas unidades, suerte a todos los que participen en el juego.

Al ser un obrador muy pequeño los encargos del 24 de diciembre se cierran el día 19, para el 31 de diciembre se cierran el 26 y para el 5 de enero se tiene hasta el 2 de enero para hacer las reservas. Toda la info la pueden encontrar en su Instagram, @avepasteleriaartesanal .

