Canarias sigue brillando con tres luces propias en la Guía Michelin

Canarias ha vuelto a brillar en la Gala de la Guía Michelin 2024, celebrada esta noche en Barcelona. Dos islas como Gran Canaria y Tenerife demuestran que la alta cocina en nuestro territorio sigue captando el interés y reconocimiento de lo que son los auténticos Oscars de la gastronomía, las Estrellas Michelin, con los restaurantes Bevir en Gran Canaria y Haydée y Taste1973 en Tenerife como galardonados.

Para alegría de los cocineros isleños nominados en la gala, presentada por Andreu Buenafuente y celebrada en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, los rumores y runrún que circulaban en la gastronomía canaria se cumplieron. José Luis Espino (Bevir, Las Palmas de Gran Canaria), Victor Suárez (Haydée, La Orotava, Tenerife) o Diego Schattenhofer (Taste1973, Hotel Villa Cortés, Arona, Tenerife) no podían esconder su satisfacción.

En la previa se mezclaban los nervios que todos ellos tenían con la tranquilidad que aportaban los también canarios Hermanos Padrón (El Rincón de Juan Carlos) o Erlantz Gorostiza (MB Ritz Carlton Abama), que ya son invitados permanentes al tener 2 Estrellas Michelin cada uno de ellos. Mirando con perspectiva al año pasado, donde los Padrón soñaban con esa segunda estrella, verlos relajados y disfrutando sin nervios ha sido tremendamente divertido.

La historia de Bevir es el sueño de dos restaurantes que hace más de un año decidieron unir sus fuerzas cómo han sido Bevir (el que da nombre a la propuesta actual) y Halma (de donde vinieron su alma de cocina y sala). Con el chef José Luis Espino y el empresario Rogelio Tenorio al frente, acompañados por un gran equipo de sala y cocina donde todos suman a una, han conseguido el sueño buscado y deseado a base de tener una cocina donde todo se sustenta sobre la huerta y el mar, no apareciendo la carne en la propuesta del menú.

Así contábamos en mayo de este año cómo veíamos su cocina. Si entramos en pequeños y curiosos detalles, don Benito Pérez Galdós está mas que presente ya que sus dos menú degustación se llaman Fortunata y Jacinta, todo un guiño al inmortal escritor grancanario, gran gastrónomo todo sea dicho de paso.

Sobre Haydée habría que destacar el tesón en búsqueda del sueño cumplido de su chef y propietario, Victor Suárez, que se convierte en el único restaurante Estrella Michelin de Tenerife que se encuentra fuera de un hotel y que además lleva el brillo de la estrella al norte de la isla, concretamente a La Orotava.

La cocina de Victor es el perfecto paradigma de lo que hoy conocemos como cocina fusión. Hace demasiado tiempo que no lo visito (cosa que ahora me costará mucho más, además de encontrar mesa y de eso que me alegro) pero cuando hablé con él hace pocas semanas me decía que “igual te sorprendo, Javier, he ido cambiando de forma natural y evolutiva mi propuesta y actualmente me encuentro más feliz que nunca cocinando, de hecho algunos de mis platos son versiones de platos que hacía mi abuela y estoy mirando mucho a recetas tradicionales de La Gomera para poder darle mi propio punto de vista”. Habrá que ir pronto a descubrirla.

De Diego Schattenhofer tengo un recuerdo agridulce por el momento en que me senté en su restaurante por primera y hasta ahora, única vez, ya que a la mañana siguiente Pedro Sánchez anunció el confinamiento de nuestro país que cambió la vida de muchos para siempre. Diego, de hecho, recibió muchas críticas en su día porque presentó en San Sebastián Gastronómika lo que dijo era una “pomada anticovid” y que comiéndola reducía mucho la posibilidad de coger la enfermedad.

En esa visita sí pude conocer a un cocinero que intenta ir un paso más allá de lo que entendemos por cocinar un plato. Él intenta estudiar el ingrediente principal de su menú. En esa época era la fula de altura y ahora mismo se ha volcado en el conocimiento de la cabra canaria.

Si tienen pensado visitarlo en el Hotel Villa Cortés no duden en hacer noche y probar los que quizá sean los mejores huevos benedictinos que he comido en años.

Este es un pequeño resumen sacado del horno nada más terminar la gala celebrada en Barcelona, para conocer el resto de restaurantes que han sido agraciados con una, dos y tres Estrellas Michelin se lo ofreceremos en otro artículo este fin de semana. Como ya es tradición, les contaré “lo que el ojo no ve” de la Gran Gala Guía Michelin 2024, ¡Felicidades a todos los ganadores!

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.