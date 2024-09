Un documental de Paco Plaza sobre Mugaritz abrirá Culinary Zinema del Festival de San Sebastián

En este Juernes de Por Fogones vamos a mezclar la gastronomía y la cultura a través de la sección Culinary Zinema del Festival de Cine de San Sebastián, el cual dará su pistoletazo de salida este mismo fin de semana. La mirada del cineasta Paco Plaza sobre el proceso de trabajo y la creatividad en el restaurante Mugaritz, la experiencia de un famoso chef japonés en un restaurante en París, una no ficción sobre la cultura gastronómica del norte de Japón y otra acerca del significado del envejecimiento del queso, así como la esperada segunda parte de El hoyo / The Platform de Galder Gaztelu-Urrutia componen el menú de la sección Culinary Zinema de la 72ª edición del Festival de San Sebastián. Las cuatro primeras películas competirán por el Premio Culinary Zinema, consistente en 10.000 euros para la película ganadora y El hoyo 2 / The Platform 2 clausurará la sección fuera de concurso.

Culinary Zinema, que también incluirá cinco cenas temáticas relacionadas con las proyecciones, ha sido presentada en estas semanas previas por el director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, y por el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos. El jurado estará compuesto por la actriz Irene Escolar, Luis Suárez De Lezo como presidente de la Real Academia de Gastronomía de España y el crítico gastronómico de Canarias Ahora Javier Suárez.

Mugaritz. Sin pan ni postre abrirá la sección el lunes 23 en el Teatro Victoria Eugenia. La propuesta de Paco Plaza (Valencia, 1973), el director de Verónica (Made in Spain 2017) y La abuela (Sección Oficial 2021), va más allá de lo gastronómico. El espectador se convertirá en testigo de excepción del proceso de reinvención que tiene lugar en el restaurante de Andoni Luis Aduriz, uno de los chefs más creativos e influyentes del panorama internacional.

La cineasta Ayuko Tsukahara (Saitama, 1974) relata en Grand Maison Paris la historia de un chef japonés, amante de la cocina francesa, que abre un restaurante en la ciudad de la luz y sufre para conseguir su tercera estrella Michelin. Los platos que aparecen en la película han sido diseñados por Kei Kobayashi, el primer cocinero japonés en recibir tres estrellas Michelin en París.

Tetsuya Uesugi (Sapporo, 1983) debuta en el largometraje con Kita no syokukei / Northern Food Story, que hace un seguimiento de la vida cotidiana de cuatro chefs que trabajan en torno a la rica cultura gastronómica del norte de Japón, en particular de la isla de Hokkaido y su comunidad.

Tras ser seleccionado en la sección de documentales del Festival de Tribeca, Shelf Life competirá por el Premio Culinary Zinema. El director Ian Cheney (Boston, 1980) se propone descifrar si pasar tiempo entre personas que se dedican a envejecer el queso podría dar claves sobre el envejecimiento humano. Cheney confecciona un peculiar tratado sobre el queso, en un recorrido por varios países del mundo, para confirmar la importancia de ese producto legendario.

Tras el éxito global de su primera parte, Galder Gaztelu-Urrutia (Abadiño, 1974) dirige El hoyo 2 / The Platform 2, que clausurará la sección fuera de concurso. En esta nueva entrega protagonizada por Milena Smit y Hovik Keuchkerian, a medida que un líder misterioso impone su ley en El Hoyo, una nueva inquilina se implica en la batalla contra este controvertido método para luchar contra el brutal sistema de alimentación.

Las cinco películas de la sección estarán acompañadas de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 23 y 27 de septiembre en Basque Culinary Center. Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas se vendieron en su totalidad en menos de 1 hora el día de su salida. El precio de las entradas para la proyección y la cena temática es de 80 euros, salvo en el caso de El hoyo 2, que adoptará el formato cóctel y emulará la estética y experiencia de El hoyo y su icónica plataforma; la cena tendrá capacidad para 130 personas y costará 65 euros.

Las cenas temáticas de Culinary Zinema arrancarán el 23 de septiembre tras la proyección del documental Mugaritz. Sin pan ni postre, con una experiencia gastronómica que nos acercará al universo creativo de Mugaritz a través de diferentes platos, miradas y personas que han pasado por el restaurante y que lideran hoy proyectos relevantes a nivel nacional: Miguel Caño (Nublo), Juan Vargas (Muka), Alatz Bilbao (Bakea), Fran Baixas (Franca) y Carlos Salvador (Amaica). El equipo de Mugaritz, que utilizará para su elaboración productos de la huerta de Leire Etxaide, que formó parte de la casa y que coordina el proyecto de la Huerta BCC, cocinará en los fogones de Basque Culinary Center para elaborar un menú que homenajeará la cocina del restaurante con dos estrellas Michelin que invita a abrir la mente y no solo la boca. Los comensales, además, podrán degustar un maridaje acorde con la experiencia gastronómica, gracias a la colaboración de expertos y expertas del mundo líquido que también han sido parte de Mugaritz como Dani Lasa (AMA Brewery).

La cena del 24 de septiembre correrá a cargo de Paulo Airaudo, que se enfrenta al reto de la búsqueda de la excelencia en sus diferentes proyectos alrededor del mundo. El chef argentino brindará la oportunidad de degustar algunas de las elaboraciones de sus diferentes propuestas gastronómicas, Amelia (dos estrellas Michelin), Da Filippo e Ibai, entre otros, con los que ha conquistado paladares de las y los amantes de la alta gastronomía en diferentes rincones del planeta.

La experiencia del 25 de septiembre acercará a los y las asistentes a rica y delicada gastronomía japonesa, ofreciendo, la posibilidad de degustar las elaboraciones de dos chefs como Takeshi Takahashi (Le Santé) e Hiroshi Sakai (Ajidokoro), protagonistas de Kita no syokukei / Northern Food Story.

Al igual que en el filme Shelf Life, el queso será el protagonista indiscutible de la cuarta cena (el jueves 26), que, desde una visión más local, resaltará no solo la riqueza y diversidad de este producto, sino también su arraigo cultural y su valor como producto emblemático del territorio gracias al trabajo y dedicación de chefs de Mahaia Kolektiboa como Roberto Ruiz (HIKA), Dani López (Kokotxa) o Javi Rivero y Gorka Rico (AMA).

Cuando alimentarte del plato equivocado se convierte en una sentencia de muerte, ¿hasta dónde llegarías para salvar tu vida? Jóvenes talentos de la gastronomía darán vida al universo de El Hoyo 2 de la mano del chef Edorta Lamo (Arrea!) y su filosofía furtiva. Con una escenografía inspirada en la película, la última cena de Culinary Zinema (viernes 27) arrancará con un cóctel ofrecido por Aitor Sua y Lucas Fernández (Trèsde Restaurante) y elaboraciones de Jorge Sastre y Rafa Panatieri (Sartoria), todo ello impregnado de la filosofía disruptiva de Lamo.

Excepto en el cóctel de la película de clausura, en el resto de los casos, Culinary Zinema celebrará su formato habitual de diez comensales por mesa para propiciar diálogos que enriquezcan la experiencia. El profesorado y estudiantes del Basque Culinary Center participarán en todas las cenas colaborando tanto en cocina como en sala.

