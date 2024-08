Aromas, sabores y recuerdos a 75 años de la Unión Deportiva Las Palmas

“El año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer, se unieron los cinco equipos que había en la isla y desde entonces son amarillas las huellas de mi querer…” Así comienza el Pío Temazo, canción de Luis Quintana y que se ha convertido en un segundo himno para todo aquel que ama a la Unión Deportiva Las Palmas. Y coincidiendo este Juernes de Por Fogones con el 75 aniversario de nuestro equipo, permítanme una licencia muy especial y es que les lleve de la mano por lo que para mí son los sabores gastronómicos del equipo .

Mis primeros recuerdos en aromas a la UDLP me trasladan a los años 80, cuando como muchos pibes de esa época nos acercábamos al estadio sin entrada y le decíamos a los mayores que iban con sus abones esa frase mítica de “señor, me entra”.

Mis amigos y yo siempre entrábamos por la zona de la Grada Curva y ahí el aroma a pejín, calamar seco o jarea ya embriagaba. Uno solía llevar esas 50 pesetas en el bolsillo por si le entraba jilorio. De postre, las manzanas caramelizadas con las que te dejabas los dientes al morderlas, pero que todos matábamos por ellas a pesar de las advertencias de nuestros padres.

Cuando ya no estaba con la edad del pibe al que colaban en el estadio mis aromas a partido cambiaron. Las primeras cañas en la calle Más de Gaminde, la visita al mítico Bar Tatono donde te peleabas por un hueco para poder llenar el estómago con su ensaladilla, que a día de hoy sigue siendo de las mejores de la ciudad, o parar en La Garriga para llevarte el bocata de tortilla al Estadio Insular, siempre a mi grada curva. Estos son los recuerdos que me vienen en estos momentos a la mente. Todo ello regado con el zumo Yukerí que se vendía dentro del estadio “de pera/piña, para el niño o la niña”, como cantaban a voces sus vendedores.

Y aunque no son olores o sabores gastronómicos, permítanme que desde aquí recuerde a un grande de la afición amarilla como era Fernando el Bandera, que tantos Riki Raka nos hizo cantar con su inolvidable trompeta.

En esos tiempos no sólo se vivía el futbol en los partidos de casa. Cuando el equipillo jugaba fuera había tradición de quedar con los amigos para animar a través de la pantalla todos juntos. Imposible no recordar lo que era la antigua Plaza de la Victoria, donde mi casa siempre era la antigua Géiser, hoy reconvertida en El Trastero y donde aún sigo yendo a ver algunos partidos.

Pero un lugar escondido en la c/Pascal, el Bar Abraham, era nuestro rincón favorito porque se trataba de uno de esos bares de toda la vida, donde Juan preparaba los mejores chipirones a la plancha que a día de hoy me he comido y donde al llegar no tenías que preguntar lo que te ponían porque al conocerte ya sabían que tocaba “lo de siempre, Juan”. Seguro que usted al otro lado de estas líneas también tenía su rincón secreto. Desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento a todos los bares y peñas repartidos por Gran Canaria y el resto de islas del Archipiélago Canario donde los partidos del equipo amarillo se viven como a ras de césped.

Pero los años pasan y ahora esos aromas se han trasladado a 7 Palmas, donde mucha gente se congrega alrededor del estadio de cara a disfrutar antes del partido, pero donde se ha perdido los aromas a calamar seco o jarea. Serán cosas de los nuevos tiempos, pero yo lo echo de menos.

Ahora las previas han perdido su aroma especial. Cada uno de nosotros tiene su rinconcito, el mío es el Cañas Aquí donde me reúno con amigos de distintas gradas y asientos antes de comenzar el partido para reír, brindar y tomarnos esas cervezas que saben a gloria.

Hoy es un día muy especial para la afición amarilla, el club cumple 75 años y todos los que lo sentimos o vivimos de una forma u otra estamos de celebración. Desde Por Fogones y especialmente desde mi persona, Javier Suárez, quiero lanzar un Pío Pío gigante por todas esas personas queridas que hoy ven este aniversario desde el cielo, hoy un brindis va por ustedes. A los que estamos aquí, a celebrarlo y animar que el domingo viajamos a Leganés y el jueves le ganaremos al Real Madrid, porque pedir deseos en los cumpleaños es lo que toca.

