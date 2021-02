La nueva apuesta de Deliciosa Marta para comer en tu propia casa

Deliciosa Marta es uno de los restaurantes con más larga tradición dentro de lo que es la nueva cocina en la isla de Gran Canaria. Presente en la Guía Michelin como BIB Gourmand desde hace varios años, son muchos los clientes que esperan semanas para conseguir mesa en su codiciado restaurante ya que a la gran calidad de su propuesta se suma lo exclusiva en cuanto a número de comensales. Pol en cocina y Marta en sala siempre lo han tenido muy claro, para ellos “Deliciosa” es más que un negocio, es una forma de vida y por eso sienten y quieren atender al comensal como el que recibe a un invitado en su casa, por ello nunca han buscado los grandes espacios sino los sitios acogedores, tanto en su ubicación original como en la estrenada hace ya casi cuatro años. Pero hoy Deliciosa Marta decide apostar por acercarse a las casas de sus comensales y también buscar un público nuevo, el cual, por edad, gustos o precios, aún no conocen lo que es su propuesta. De ahí que a partir de este lunes 22 de febrero, si Gran Canaria entra en Fase2 como se espera, los comensales que lo deseen podrán comerse “a bocados” una propuesta única, especial y diferente, que complementará la carta tradicional del restaurante.

Pol Durán, chef y copropietario me contaba que “llevamos mucho tiempo con la idea de una cocina para llevar que tuviera nuestro alma y personalidad, pero que a la vez viajara bien y no significara un gran esfuerzo para el comensal en su casa. De ahí nació esta idea de “bocadillos brioche”, donde adaptaremos algunos de nuestros platos que viajen bien como es el steak tartar, introduciremos el Salmón de Uga (Lanzarote y uno de los mejores de todo el mundo), así como otras variadas combinaciones a la hora de que cada uno encuentre el de su gusto”.

Cuando Pol me estaba contando y mandando fotos de esta propuesta no podía dejar de pensar en su trasfondo: poder disfrutar de uno de los grandes placeres de la vida, un buen bocadillo con el mejor pan, pero unido a unos ingredientes y elaboraciones de la más alta cocina. Pol confesaba que “en Navidad hicimos take away tradicional y en algunos platos se necesitaba la complicidad del comensal a la hora de terminarlos en casa y no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas para ello, por eso hemos decidido salirnos de ese territorio más tradicional en cuanto a propuesta. Nuestra idea es que el cliente se lleve desde Deliciosa Marta el producto terminado y que bien tarde 10 minutos o 45 en llegar a su casa, cuando se lo coma esté perfectamente en todo su concepto, tanto sabor como ejecución. La única complicidad que le pediremos a nuestros clientes es el que tendrán que venir ellos a recogerlo a nuestro restaurante, no dispondremos del servicio a domicilio porque eso encarecería el precio del ticket y no queremos eso, somos muy conscientes de la situación monetaria de la sociedad actual por lo que buscamos adaptarnos a los bolsillos de la mayoría, con precios que rondarán entre los 8€ y los 12€ dependiendo de los ingredientes. Ten en cuenta que el steak tartar será de nuestra carne habitual en el restaurante, el salmón de Uga que viene de Lanzarote, el atún rojo o la cecina discarlux con la que haremos el de roastbeef. Todos ellos con un pan brioche que tras mucho trabajo y pruebas hemos conseguido que nos elaboren en exclusiva para nosotros y con todos nuestros requisitos. La verdad es que estamos muy ilusionados y emocionados con el momento de que los clientes empiecen a probarlos. Es un trabajo que nace ahora, pero que ha venido para quedarse y que tiene un largo recorrido por delante, de facto estamos haciendo pruebas de algunas recetas con guisos calientes como un rabo de ternera al fino o un fricandó con setas, pero que aún estoy dándole vueltas a como terminarlos, quizás estos sí requieran que el comensal ponga un poquito de su parte en casa a la hora de que la experiencia sea impecable”.

Otro de los puntos más importantes en esta propuesta es que únicamente se servirá en horario de cena, de 20h a 22:30h, “porque pensamos que la misma está más indicada para esos momentos que no te apetece comer algo muy contundente y que quizás nuestra propuesta pueda ser del interés del comensal. De hecho, tendremos platos que complementen los brioches, como pueden ser esta ensalada de tomates y salmorejo o la parte dulce con propuestas como una torrija de donuts con nuestras natillas y suspiros. Hemos aumentado el equipo en cocina para poner a una persona que me ayude con todo, porque no vamos a cerrar ni cambiar nuestra filosofía de restaurante que seguirá la línea marcada tras tantos años, simplemente damos un paso más para adaptarnos a esta nueva hostelería que la pandemia ha traído a nuestros negocios, pero también a las casas de nuestra sociedad”.

Pol cuando habla desprende ilusión, emoción y a la vez el punto de tranquilidad que tiene esa persona que pisa sobre seguro. No me cabe ninguna duda que esta propuesta de Deliciosa Marta va a ser un auténtico golpe de efecto en la más alta gastronomía de la isla y creo que va a haber la misma lista de espera con el tiempo, que la que hoy tiene el restaurante en sí. Yo ya estoy deseando que llegue el lunes para empezar a pedir algunos de estos brioche y platos, de los que les iremos dando debida cuenta por estas líneas, así como por nuestras redes sociales. Pero si ustedes quieren conocer toda la propuesta y prepararse para elegir su pedido, tendrán toda la información disponible desde este sábado en el Instagram de @delciosamarta, (sin la i entre la l y la c). Ahí habrá un link con la carta y forma de contacto para realizar sus pedidos, desde Por Fogones queremos desear a toda la familia de Deliciosa Marta la mejor de las suertes y felicitarles por tener esta iniciativa tan potente que, sin duda alguna, seguirá marcando seña de identidad propia y me atrevo a vaticinar que alguna que otra “inspiración”.

