Maraca, el don divino de una cocina con alma joven y espíritu viajero

Marina Tudanca y Alejandro Sosa Suárez son una joven pareja de cocineros que abren su segundo negocio en Gran Canaria. Si en plena pandemia (2020) inauguraron La Solana Las Palmas junto a los padres de él, Marisol y Juan, ahora se atreven a cocinar en solitario en Taberna Maraca, “una taberna viajera” donde dan rienda suelta a sabores y técnicas y tienen cabida desde una versión muy especial de las papas arrugadas hasta platos que beben directamente de la cocina fusión asiática.

Ubicado en lo que se ha convertido por méritos propios en uno de los puntos neurálgicos que aúna ocio y gastronomía en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Plaza de los Betancores y la Plaza Farray, ocupando lo que fue la mítica Churrería Guanarteme (¡cuantos churros de amanecida hemos comido los que vivimos las noches de los 80 y los 90 en esta ciudad!) emerge un local que atisba trazos de convertirse en un punto fijo para todo aquel amante de una cocina llena de sabores, divertida y directa.

Maraca abrirá únicamente de lunes a viernes en un principio, “porque los sábados lo queremos para descansar y los domingos iremos a La Solana a ayudar a mis padres con el servicio más fuerte de la semana. Porque, por favor, deja claro algo, no nos hemos ido ni nos hemos emancipado de La Solana ni de mis padres, ya que esta apertura era algo que teníamos claro antes incluso de abrir el primero de los negocios y las circunstancias se han dado ahora. Si el sueño de Maraca es posible es porque ellos están ahí, porque La Solana es una realidad constatada y también, muy importante, porque el nombre de Maraca también bebe del de ´Baraca’ (don divino en la lengua magrebí), esto último por parte de la abuela de Marina, que nació en Tánger. De toda esta fusión, como nuestra cocina, nació Maraca, Marina y Canario”, me cuenta todo esto Ale con brillo en la mirada.

El local es amplio pero acogedor, elegante e informal, cocina a la vista y con un equipo joven y dinámico compuesto por ellos dos a quienes se suman Jenny en cocina y Andrea en sala. Ya sumergiéndonos en la carta, una cosa es verla escrita y otra probarla, ganando mucho en este segundo caso. De hecho permítanme que como en toda buena película, me guarde algunos giros de guión en el tintero a la hora de hacer la crítica del establecimiento, porque hay platos que mejor dejarse llevar por la sorpresa.

Voy a detenerme en un perrito caliente de guiso de calamar y ketchup de su propia tinta a la que el pan brioche envuelve con tersura, dándole todo el sentido al comer un bocadillo en pleno restaurante. Si en La Solana el cogollo a la brasa del Josper se convirtió en un clásico instantáneo, esta versión a base de una vinagreta de fresas e hibiscus va por el mismo camino.

Para terminar la sección de imprescindibles, un plato que espero y deseo que jamás quiten del menú. El Pad Thai de gamba cristal y espuma de alioli de lima, otro acierto tanto en idea como en ejecución (que voy a guardar para no estropearles la sorpresa) pero que imprime autentica lujuria en cada bocado.

En los postres esta casa no baja el listón, con una tarta de queso que no quise probar por el hastío que me produce verlas en todas las cartas del mundo. Sin embargo, muy solvente el brazo de gitano a partir de una tarta de zanahoria, y adictivo en texturas, sabor y temperaturas el sandwich de cookies caliente y helado de yogurt.

En Maraca están tan locos que van a abrir por ahora únicamente de lunes a viernes en servicios de almuerzos y cenas, planteándose hacerlo de manera ininterrumpida en la jornada de los viernes a la hora de adaptarse al ambiente que la zona ha cogido con el paso de los años. Lo que sí les aseguro es que yo de ustedes iría reservando cuanto antes, porque quizás estemos ante uno de esos casos que habrá que decir, “yo fui cuando no los conocía nadie”. Tienen todos los mimbres para convertirse en un favorito de la gente en la ciudad, tanto por su oferta como por su ticket medio, de 30 a 45€ de media por persona. La dirección es c/ Fernando Guanarteme 23 y su instagram @maracalaspalmas .

