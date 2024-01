En el Día Internacional de la Croqueta, aquí tienen siete a las que hincarle el diente en Gran Canaria

Este 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta, un bocado que nació en Francia pero que en España hemos hecho nuestro tanto en casa como en los restaurantes o cocina para llevar. Su nombre proviene del vocablo francés “croquette” uniendo el verbo croquer (crujir) junto al sufijo diminutivo ette, que significa crujientita. Ha habido y siguen surgiendo diferentes maneras de cocinarlas y es uno de esos bocados que tienen tantas versiones como cocineros profesionales, amateurs o caseros se encuentren.

La Croquetería de Moya se ha conformado por méritos propios como una seña de identidad ya no solo de la localidad norteña, sino de la isla en general. Croquetas clásicas, gourmets, dulces y algunas creaciones nuevas como la de chorizo de Teror con salsa de Clipper hace que las colas en su pequeño rincón ubicado en el barrio de Cabo Verde ya sea un punto de peregrinación.

2.Bar Kojak, un clásico ubicado en el Mercado de Altavista con sus croquetas de siempre con pollo, pescado, espinacas o ibéricos. Tanto para comer ahí o para llevar desde su asadero de pollos, todos los que la prueban quieren repetirlas en bucle, en Canarias Ahora podemos dar buena fe de ello.

3.Camino al Jamonal en La Isleta es un rincón donde nunca fallan. La especialidad de la casa como no podría ser de otra manera con el maravilloso ibérico que trabajan ahí es la de jamón, pero la de pescado es una delicatessen pura ya que se elabora con materia prima de aquí, limpia de espinas y llena de sabor. Siempre digo que es una de esas croquetas que podría hacerme mi madre, es más, mi hija no las perdona en cada visita a esta casa. Cuando tienen pulpo se marcan unas gourmets que también son de toma pan y moja.

4.Chef Déniz Group, una foodtruck también puede elaborar croquetas top y en esta que encontramos ubicada en la parte exterior de El Corte Inglés zona Gourmet Experience elaboran unas de jamón ibérico con gel agridulce y picante de tomate que son una auténtica golosina.

5.Qué Leche y la croqueta evolutiva de Jennise Ferrari que cada vez que la pruebo le encuentro matices nuevos que hace que me guste aún más. De tomate seco con medregal en la parte exterior, es un excelso bocado que demuestra como la croqueta también tiene su versión en la alta cocina.

6.Manuela Jimena, lugar que rinde culto a la cocina y bares madrileños donde la croqueta forma parte de las barras desde la mañana a la noche. Su croqueta cremosa de ibéricos es de esas líneas cremosas actuales pero sin enmascarar, dándole el toque de bechamel pero que el jamón esté presente en todo su esplendor.

7.Casa Romántica, en el Valle de Agaete, Aridani Alonso creó un plato que ya jamás podrá quitar de su carta como es la croqueta de conejo al salmorejo, una de esas recetas que cuando te llevas a la boca cierras los ojos y viajas a través de las sensaciones. En la Feria Gastronómica Villa de Teguise en Lanzarote, las colas para probarlas demuestran que es una de esas croquetas imprescindibles.

Como les comenté al principio del artículo, estas son solo algunas de las croquetas que me han venido a la cabeza al darme cuenta de que hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta. En cada casa, bar de barrio o restaurante favorito estoy seguro que todos ustedes tendrán la suya, pero permítanme que yo hoy me despida recordando dos de las croquetas que han marcado mi vida personal, las que me hacía mi madre y las que nos hacía Gordillo. Ambos estarán cocinando en el cielo y haciendo disfrutar a los que les rodean siempre con una sonrisa en la boca, porque para hacer una buena croqueta lo imprescindible es tener un gran corazón y ser buena persona.

