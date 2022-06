La Guía Michelin se fija en Canarias para comenzar el verano

Muxgo y Nákar en Gran Canaria, San Hô, Etéreo by Pedro Nel y Jaxana por Tenerife, son los cinco restaurantes que esta última actualización online de la Guía Michelin 2022 han conseguido el ansiado deseo que muchos cocineros y cocineras tienen, que es que sus propuestas aparezcan recomendadas en la más prestigiosa guía gastronómica del mundo, La Guía Michelin.

Empezamos el viaje en Gran Canaria y en esta ocasión me remitiré exactamente a la descripción que la propia Guía Michelin hace de los restaurantes incluidos. De Muxgo afirma que “el chef Borja Marrero defiende una cocina ecológica y sostenible, normalmente en base a productos de su finca. Hay dos menús, uno con platos a elegir y otro con tipo degustación”.

Para Xabi Blanco, chef y propietario de Nákar Restaurante, este 2022 ha empezado fuerte porque, por un lado ha sido elegido por el Basque Culinary Center como uno de los 100 jóvenes talentos más importantes del año, y por otro, esta mención de la Guía Michelin. Esta se refiere a Nákar como “un restaurante de estética actual-minimalista próximo a la Playa de Las Canteras, donde se apuesta por la cocina de tradición vasco-navarra. ¡Buenas presentaciones y sabor!”.

Ya en Tenerife empezamos por un clásico de la gastronomía en las islas, un auténtico luchador como es Pedro Nel y el restaurante que lleva su firma, Etéreo by Pedro Nel, del cual la guía recalca que “su chef, natural de Colombia, defiende una cocina mestiza que demuestra pasión por los sabores del mundo, acertados equilibrios y una atención especial hacia las carnes”.

También en Santa Cruz de Tenerife se encuentra Jaxana, a la que definen como “sorprendente por su desenfadada propuesta culinaria, propia de una cocina japonesa que se fusiona con los mejores productos canarios, la podemos encontrar junto a la icónica Plaza de España”.

Terminamos el viaje con el quinto y último de los restaurantes que entran en esta actualización de la guía, San Hô, del que hace poco hablábamos aquí con extensión: “Defienden la cocina nikkei y es una gran dirección para entender lo que es la cocina fusión. Ofrecen dos menús degustación y una pequeña carta por si solo quiere un plato”.

Eso sí, las dichas nunca son completas y llama poderosamente la atención (y es algo que nos tendría que hacer reflexionar porque no es oro todo lo que reluce en la gastronomía canaria) que un sexto local, Mamanena Restaurante, haya sido recomendado por la Guía coincidiendo con el anuncio redes sociales de su cierre definitivo.

Su chef y propietario, Victor Suárez, también propietario y cocinero del Restaurante Haydée (Recomendado Michelin), nos confesaba que “es algo que sabíamos hace unas semanas, cuando la guía nos mandó la comunicación confidencial. Ha habido un fallo por parte nuestra al no avisar de que cerrábamos el restaurante y de ahí que hayamos salido, sentimos mucho las molestias causadas”, nos decía. Eso sí, el cierre tiene varios motivos de fuerza como que el 11 de julio abre en Puerto de la Cruz el Restaurante Chicha Morada, (@chichamorada en Instagram), focalizado en la cocina peruana, un concepto que el chef “tenía claro hacía mucho tiempo”. Se trata de un lugar “donde poder comer y tomar algo con un ticket medio bastante accesible que rondará los 30-35 euros. Y para el año próximo quizás Mamanena vuelva a tener otra vida, pero en esta ocasión en el sur de la isla, eso ya se verá”, confiesa.

Por Fogones felicita a todos los restaurantes que han sido incluidos en esta actualización de la guía, la cual está claro sigue muy atenta al alto nivel que actualmente tienen las Islas Canarias y sus cocinas. Todos conocemos sitios que nos gustaría que aparecieran y no lo hacen, los destinos de los inspectores son inescrutables, pero aún queda la gran fiesta de la gastronomía como es la Gala Guía Michelin 2023, que se celebrará en noviembre en Toledo y donde apostamos firmemente por que algunas Estrellas más, pero también algunos Bib Gourmand brillarán en los cielos canarios. O al menos esa es mi ilusión, no dejemos que nadie nos la quite.

