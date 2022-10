El producto, gastronomía y paisajes de Gran Canaria enamoran a los mejores cocineros de España

Este martes 25 y miércoles 26 de octubre en las instalaciones del Restaurante Poemas by Hermanos Padrón (1 Estrella Michelin) tienen lugar dos jornadas donde Juan Carlos Padrón recibe a Iván Cerdeño (Rte Iván Cerdeño, Toledo, 2 Estrellas Michelin) de cara a cocinar junto a ambos equipos. La más alta gastronomía estará presente a disposición de cada uno de los 30 comensales como máximo que se darán cita en ambas noches. Pero antes de eso, el lunes 24 de octubre, el Santa Catalina A Royal Hideaway Hotel por iniciativa propia y de manera exclusiva quiso mostrarles a ambos cocineros y sus equipos algunos de los tesoros que la isla de Gran Canaria tiene que ofrecer al mundo de la gastronomía. Este es el resumen de dicha jornada.

Para la cita se tuvo la colaboración de la marca de coches Audi que puso 3 vehículos híbridos (hay que cuidar el medio ambiente) a disposición de la organización, que convocó a 12 invitados entre los que se encontraban personal de sala y cocina de ambos restaurantes y uno de los críticos gastronómicos más importantes del país, Carlos Maribona (@salsadechiles).

A las 9:30 se puso en marcha la comitiva desde el propio hotel hacia la primera parada, la Destilería Arehucas, donde se pudo conocer la forma de elaborar uno de los productos más identitarios de la cultura grancanaria como es su ron. Desde los clásicos “carta oro” o “carta blanca” hasta dos joyas como es el Capitán Kidd y su edición limitada que ha pasado por barricas de jerez llamado 2002 Pedro Ximénez Sherry Canarian.

De ahí salimos hacia el Centro de Interpretación Turística La Bodega de Guía, la cual está ubicada donde se encontraba en el pasado “La bodega de Santiaguito”. Este pequeño rincón ha recuperado el encanto de su pasado en forma de tienda donde comprar producto local, pero a la vez también es un coqueto bar donde consumir dichos productos. De propiedad municipal, la gestión actual la lidera Yohana Mendoza Vega, hija de queseros y ganaderos (Cortijo de Pavón), que además lleva la evolución de las nuevas generaciones lideradas por jóvenes mujeres del mundo rural grabada en la sangre. Allí degustamos quesos, vinos, pan, mermeladas y recibimos la visita de la concejala de Turismo de Guía, Teresa Bolaños, quien departió con los asistentes agradeciéndoles su visita al municipio.

La siguiente parada establecida era en la Quesería La Caldera en los Altos de Gáldar, un punto al que mientras íbamos subiendo nos iba encandilando por la belleza del paisaje en unos momentos donde el verde de la isla está más brillante y vivo que nunca. Imposible no emocionarse mientras la tierra grancanaria nos mostraba un color que asombraba a los visitantes pero que nos dejaba boquiabiertos a los locales. Allí nos encontramos a Tania Rivero y su pareja, Fran González, como siempre al pie del cañón. Esta pareja es el más puro ejemplo de lo que significarían las palabras resistencia, coraje, supervivencia, talento y esfuerzo.

Visitamos sus rebaños con las ovejas y los pequeños corderos que andan recién nacidos porque estamos en época de crías, probamos sus quesos y sus palabras en voz de Tania son como un pellizco directo al corazón, “ya no sabemos cuántas veces hemos empezado de cero en esta familia, la última vez durante el incendio de la cumbre que quemó nuestras instalaciones y nos obligó a crear unas nuevas, a continuación tenemos que afrontar la pandemia y ahora la crisis actual de los precios por la guerra de Ucrania. Pero seguiremos adelante con trabajo y esfuerzo, es nuestra vida y así queremos que siga siendo”. Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que expresó Tania fue esa sensación de que “la gente joven que hemos llegado al campo estamos trabajando por darle un nuevo impulso y ritmo a la vida en el mismo, tenemos que acostumbrarnos a no malvender nuestro trabajo, nuestros quesos son buenos y así tenemos que valorizarlo en los mercados. Hace poco una gente que nos visitó desde Madrid y que compraba nuestros quesos en la capital me preguntó el precio al que lo vendía, cuando le dije que yo lo facturaba entre 14-16€, me contestaron que ellos lo compraban en la tienda a 43€, eso fue un click total para mí. No los voy a vender a 43€ pero tampoco lo voy a regalar a 15€”.

Continúa la visita hacia Tejeda, que acoge uno de los puntos más interesantes a nivel vitivinícola ya no solo de Gran Canaria, sino que me atrevería a decir que de toda Canarias como es la Bodega Bentayga, conocida como la casa donde nacen los vinos Agala y que defiende con orgullo ser la bodega que se encuentra a más altura de toda España, a más de 1.400 metros de altura. Hay otras que tienen viñas más altas, pero la bodega más baja.

Como cuenta una de sus propietarias, Sandra Armas, “este es un negocio que levantó mi padre, que con casi 90 años sigue al pie del cañón y siempre tuvo claro que quería la bodega lo más cerca posible de las viñas, lo que ustedes ven, hace años era una vaquería, transformada ahora en parte de nuestro alma. De cuando nacimos y todo era Listán Negro a día de hoy donde trabajamos una gran variedad de uvas entre la que tenemos la Baboso Negro, la vida de la bodega ha dado un cambio radical. El incendio de 2019 no nos quemó las viñas de milagro, pero el calor que sufrimos en la zona nos afectó de manera severa en las dos últimas cosechas, en esta de 2022 estamos empezando a ver algo de luz a final del túnel, pero como dice mi padre, hemos salido de otras y de esta también lo haremos”.

En la bodega disfrutamos de un almuerzo que fue toda una declaración de intenciones y acierto por parte de Génesis Fernández, chef del Restaurante Vinoteca El Zarcillo, que se desplazó hacia Tejeda y que preparó una de las comidas con más personalidad, inteligencia y acierto que recuerdo para un grupo de estas características. En lugar de ponerse a crear técnicas absurdas que enmascaran el producto local o parece que se avergüencen de nuestro recetario, Génesis se marcó un surtido de quesos para llorar procedente del sureste grancanario con mermelada casera de tomate para mojar pan, papas arrugadas ¡y muy bien arrugadas! con mojo picón elaborado con pimienta palmera y para tomar a cucharadas como decía Juan Carlos Padrón, caldo de pescado con mojo verde para tomar en plato o en vaso caliente de esos que sientan las madres, ropa vieja de la de toda la vida y como postre, huevos moles. Sinceramente hacía mucho tiempo que no veía un ejercicio de coherencia, cocina y orgullo de sentimiento canario en una propuesta destinada para agasajar a cocineros y periodistas gastronómicos, toda una lección y desde aquí mi felicitación pública.

Como bonus track tuvimos la suerte en forma de visita inesperada de Daniel Vieira, enólogo de Agala Vinos, natural de Tegueste, Tenerife y que nos dio una pequeña cata pudiendo probar algunas variedades desde la propia barrica en estos momentos donde el vino está formándose y podemos apreciar matices a los que normalmente no estamos acostumbrados. Ahí tuve la suerte de poder vivir algo único y especial como ha sido el conocer junto a Maria José Plasencia (El Rincón de Juan Carlos), Sandra y Daniel lo que es un pequeño y secreto proyecto del que me han dado permiso a contarles algo. Agala va a embotellar en breve un vino ancestral procedente de uva vinariego y albillo, desgranado a mano por toda la familia al unísono, fermentado en un tino nuevo de 700 litros y que dará para una producción de unas 680 botellas. Ser de las primeras personas junto a Maria José Plasencia que sin ser de la familia hemos podido probar esa joya en boca y en nariz es un regalo de esos que no olvidaré jamás. El nombre queda en secreto hasta su presentación en sociedad.

Enfilando ya el final de la jornada hicimos la última parada en Santa Brígida en la Finca La Zanahoria, donde Rosi Campos nos enseñó su huerto de ensueño en medio de las medianías y desde donde hace casi 30 años empezó a ejercer la huerta ecológica y biodinámica, pionera en Gran Canaria y casi me atrevería a decir que de las primeras en Canarias. Hace unos pocos años falleció por cáncer de mama su hermana Irene y de ahí nació el proyecto “El Jardín de Irene” donde la especialización son el cultivo de flores comestibles y no comestibles pero siempre desde el cariño, respeto y preocupación por el medioambiente que la rodea. De Rosi y sus proyectos me voy a encargar de entrar más en profundidad porque salí con la sensación de que aquí debo volver con calma para poder contar todo lo que sale de ese corazón tan grande y la cabeza tan bien amueblada.

No pudo haber mejor broche de oro para una jornada que quedará en el recuerdo de todos los que la vivimos, de hecho, ese final de día es lo que me llevó a escribir este artículo. Sería injusto no terminar en forma de reconocimiento y agradecimiento muy especial a dos personas que lo han hecho posible, por un lado, Rafa Molina, propietario de la empresa Etno Experience Canarias, un ser dotado de una sensibilidad especial que conoce cada rincón de la isla u otras como la palma de su mano y que desde aquí les invito a que le den una oportunidad si quieren adentrarse como parte activa en zonas de nuestra tierra tan desconocidas ya no para los turistas, sino para nosotros, los canarios. El segundo reconocimiento va con nombre y apellido hacia Miguel Sánchez, director de Alimentación y Bebidas del Hotel Santa Catalina, en el que he visto que la isla tiene un nuevo embajador con ganas de proponer cosas desde el ámbito privado que redunden en beneficio de todos. Ayer lo vi emocionarse, hacer contactos y estrechar relaciones para que productores de la isla puedan tener cabida en el hotel, solo por cosas como estas, un evento como este ya ha tenido todo el sentido del mundo.

Para terminar, recordarles que aún quedan unas pocas plazas disponibles para las jornadas de Iván Cerdeño y los Hermanos Padrón en el Restaurante Poemas by Hermanos Padrón y que si están interesados en las mismas, pueden formalizar su reserva en el teléfono 928.24.30.41. Será una ocasión única para comprobar la cocina de uno de los mejores cocineros de España, que además coordinará este año la gran gala Guía Michelin 2023 que se celebrará en su ciudad, Toledo y donde tengo el pálpito que las estrellas seguirán brillando con más fuerza en las Islas Canarias.

