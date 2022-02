La Churrería, de Tafira Baja, nueve años elaborando los mejores churros de Gran Canaria

No les voy a mentir: en esta ocasión, la artífice de mi primera visita a La Churrería fue mi hija Adriana (11 años), que los conoció en una merienda de cumpleaños con su mejor amiga, Eva, y llegó a casa emocionada: “Papi, he ido a un sitio que hacen los mejores churros y el mejor chocolate que me he comido nunca aquí. Tenemos que ir”. Y ya saben que los niños nunca mienten, por lo que, aprovechando las fiestas navideñas, tocó cumplir el deseo de la benjamina de la casa.

Lo primero que me llamó la atención al llegar fue la larga cola que había fuera, algo que ya me habían advertido. Lo segundo, que al entrar no tuve la sensación de estar en una de esas churrerías que se multiplican por doquier en la isla: aquí hay gusto por la decoración, detalles en cada rincón y un servicio en sala impecable, con Gabriela multiplicándose por mil para atender a todos con cariño y profesionalidad. “No somos muy rápidos sirviendo pero es porque todo lo hacemos al momento y ahora mismo hay mucha gente”, fue lo primero que nos dijo, y eso anticipa al comensal que aquí se viene a disfrutar del trabajo bien hecho, no a sentirse como un número rápido en la mesa.

Local pet friendly, el ambiente de felicidad se transmitía en los ojos de los comensales en las distintas mesas. Cuando llegaron los churros y el chocolate no pude más que ratificar lo que mi hija me había dicho días atrás: para mí también son los mejores que he probado en toda Gran Canaria gracias al sabor de su masa, el perfecto punto de fritura y sobre todo, la ausencia total de aceite chorreante.

El chocolate, elaborado en grandes perolas a la vista de todos, otro deleite absoluto. Me trasladó a esos excelsos chocolates que muy de cuando en cuando encuentras por grandes cafeterías repartidas por España, pero en este caso elaborado en Canarias con producto de aquí, Chocolates La Isleña, pero tratado con tal mimo que uno aprecia valores que desconocía.

Me fui convencido de que había probado los que quizás sean los mejores churros de la isla y lancé una publicación en mis redes sociales. Lo que sucedió a continuación siguió sorprendiéndome porque fueron centenares las menciones y podría decir que todas eran tremendamente positivas, remitiéndome algunas de ellas a que probara sus bocadillos. Y eso he hecho este mes de enero, en un frío y lluvioso día que invitaba a subir con ganas a Tafira para encontrarme otra vez con la maravillosa sensación de vivir un sitio de éxito: colas fuera mientras dentro cumplen con el espacio recomendado y las medidas de seguridad pertinentes en estos tiempos.

Me siento en la barra y pregunto por el bocadillo de la casa a base de pasta de pollo, cebolla caramelizada y queso semi, calentado todo a la plancha en otro de los puntos a favor, el pan, aquí de Panadería Pulido. “Consumimos más de 100 bocadillos al día, Pulido nos lleva suministrando el pan desde el primer día que abrimos y nosotros necesitamos esa seriedad y continuidad. Es un gran pan y de una empresa canaria”, cuenta Joaquín García Padrón, joven propietario de La Churrería.

“Este negocio lo levantó mi madre, Mary (se llama María del Pino pero quieren que la llamen Mary) pensando en mí y uno de mis hermanos, que fue quien creó este bocadillo, enseña de la casa y el más vendido hasta ahora”, relata Joaquín. “Él ahora se ha ido a vivir a Irlanda con otro hermano que teníamos allí y por eso nuestro local rezuma el verde irlandés por sus paredes y varios guiños decorativos que hemos traído de allí. Es como tener a mi hermano aquí con nosotros, porque en el fondo está. Mi madre sigue viniendo mucho y mi padre estuvo haciendo los queques que vendíamos aquí al principio del negocio y aunque ya no puede con tanto trote, ellos dos han sido fundamentales para La Churrería”, cuenta con los ojos vidriosos a través de la mascarilla.

Pero la visita no se podría limitar a un bocadillo nada más con la gran oferta que tiene el local. Así que me decidí por otros dos. Primero, el Herreño, donde el queso ahumado de esa isla, acompañado de pimientos asados y un toque de espinacas frescas, lo convierten en un manjar en boca. Por último, el de berenjena, aquí acompañado por un chutney de mango, queso y pan de semillas, y aunque al propietario, Joaquín, no le apasiona, creo que cumple muy bien su función, aunque un toque picante le podría ir bien para aligerar tanto dulzor.

En la barra me encontré a un gran amigo, Rohy (El Bento Japonés) que ha pasado unos meses muy malos por culpa de una grave enfermedad a la que ya le está diciendo adiós y me decía: “Me encanta venir aquí a desayunar, sus sandwich son de una calidad sobresaliente y utiliza ingredientes muy frescos”día tenemos que venir juntos” y eso está en la mesa, amigo, pronto vendremos a desayunar juntos y brindar por la vida.

Dos tipos de hamburguesas acompañan también la carta, pero por la mañana eso no entra muy bien, la verdad, pero no pude dejar de preguntar por la variedad de dulces y tartas a la vista del comensal, “no las hacemos nosotros pero buscamos pequeños pasteleros de la isla que puedan servirnos lo que necesitamos. El queque está casi igual de bueno que el de mi padre, te diría que más, pero se enfadaría (risas), los dulces árabes lo compramos a un pequeño obrador de Guanarteme y de algo que estoy especialmente orgulloso es de tener los mejores donuts del mundo, como me gusta decir a mí. Son veganos a partir de queque de zanahoria, recubiertos con cacao puro y frutos secos, son adictivos. Los elabora una amiga nuestra y en muy pequeña cantidades, de hecho creo que solamente 3 locales de la isla disponemos de ellos. Permíteme que te diga que desde que abrimos hace ya casi 9 años seguimos teniendo muchos proveedores desde el primera día que siempre han estado aquí, en los buenos y malos momentos. Careca, La Isleña o Pulido son un buen ejemplo de ellos”. Y tengo que reconocer que no sé si son los mejores del mundo, si se acercan a ser los mejores de Gran Canaria, se comerían de dos en dos, o más.

A día de hoy La Churrería la forman Joaquín y Gabriela en sala, con Said en cocina y Charaf ayudando y haciéndose un maestro con los churros, “le ponemos mucho cariño a la hora de elaborarlos, ese es nuestro secreto” me dice este último, mientras Said me cuenta que “es muy difícil a veces poder atender a todo el mundo a la vez porque hay momentos en los que se nos junta muchas personas que vienen con muy poco tiempo y a mí me gusta preparar todo a conciencia para que siempre salga igual de bueno. Pero bueno, la gente lo entiende”. En medio de todo el barullo Gabriela no para de levantar mesas, limpiarlas y prepararlas para atender al siguiente cliente, con esa sonrisa que traspasa la mascarilla y qué tan bien hace sentir al comensal.

Sin duda alguna, sitios como estos son tan importantes para nuestra gastronomía como el mejor de los restaurantes de la isla, muchas veces nos dejamos cegar por el snobismo y cuánta satisfacción desprende encontrar un lugar donde simplemente has desayunado como dios. Pero ojo, en La Churrería no sólo se desayuna, también se merienda y cena, pero atentos, no se almuerza, ya que su horario es de martes a sábado de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 08:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:00 horas. El teléfono es el 928.37.89.71 y la dirección es calle Tucuman, número 27, Tafira Baja.

“Por favor, hay que aclarar bien eso de Tafira Baja porque mucha gente nos confunde con El Fondillo, y no estamos ahí, sino en el barrio de Quilmes”, y aclarado queda porque yo también llamaba El Fondillo a esta zona. En cuanto a sus redes sociales, no se molesten en buscarlas porque “es verdad que no le hacemos mucho caso, no damos pie con bola con tanto cliente: nuestra mejor red social es el boca a boca (risas)”. Y en el fondo es verdad, el boca a boca de mi hija fue el que me trajo aquí, eso me demuestra que aún quedan muchos rincones que descubrir y casas a las que dar voz, pero para eso hay que hacer kilómetros e invitarles a que si saben de algún sitio que consideren interesante, por favor, no duden en hacérnoslo saber por nuestras redes sociales.

