Lo que no se ha visto de la Feria Gran Canaria Me Gusta 2021

Una semana después de la celebración de la Feria Gran Canaria Me Gusta puede ser un buen momento para hacer un resumen con cosas que normalmente no solemos valorar y que hacen grande a un evento como este. Lo primero, porque es de justicia hacerlo, reconocer el esfuerzo, valentía y trabajo organizativo desplegado por el equipo de Infecar, quien creyó contra viento y marea que esta edición podría llevarse a cabo de manera híbrida, pero sin faltar a un encuentro que ya se ha convertido en imprescindible para la sociedad grancanaria como lo demuestra el “todo lleno” de las pocas plazas disponibles con motivo de la reducción de aforo por culpa de la COVID-19.

A su lado, el Cabildo de Gran Canaria por medio de las consejerías de Comercio e Industria, Sector Primario y Soberanía Alimentaria o Turismo como partes institucionales, mientras que por parte del sector privado se contaba con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, FEGASTROCAN, Gastronomic Projects Cocina en Acción, SPAR, El Corte Inglés, FAGOR, Cajasiete, OnneraGroup, Entrées y el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. Todos han demostrado una vez más que la colaboración público-privada es un eje fundamental y básico a la hora de sacar adelante proyectos de toda índole. En esta línea es de destacar la apuesta que muchos municipios de la isla han realizado para poder dar visibilidad a sus productores y productos. Un ejemplo siguen siendo los pueblos del norte, medianías y sureste de aplaudir la presencia del Mercado de San Lorenzo por parte de la capital y sigo echando en falta una apuesta decidida por parte del Gobierno de Canarias en la implicación de lleno en esta feria. No logro concebir cómo HECANSA no mira a la misma, cómo GMR ni está ni se le espera o cómo no se aprecia una apuesta decidida por parte de Agricultura del Gobierno de Canarias mucho más allá de estar presente en la inauguración. Creo que deberían dar un paso adelante y apostar más por la misma, aunque esto se llame Gran Canaria Me Gusta, quizás en el futuro se pudiera tener un guiño y espacio a agricultores y productores procedentes de otras partes del territorio canario como ya se hace en otros eventos de este tipo a nivel regional.

Entre esos productos que este año llamaron poderosamente la atención yo destacaría las Sidras de Valleseco, que ya empieza a sonar fuerte no sólo para nosotros, sino hacia el exterior. “Desconocía que se hacía sidra de esta calidad en Canarias, me llevo una botella de la que se guarda un tiempo bajo el Océano Atlántico, Niebla, para probarla con calma en la península”, nos confesaba María Ritter, directora de la Guía Repsol. Los brotes y germinados que dos empresas canarias como Microfarming Canarias y Canarias Chef Select están elaborando son un ejemplo de las nuevas inquietudes que jóvenes empresarios locales llevan dentro, los toques picantes de Pepe Oil y su alianza con otras empresas locales como son Salinas de Bocacangrejo o la Quesería La Gloria (ambas ya grandes por sí mismas) son un soplo de aire fresco a nuestro sector primario. Sorprendentes por lo desconocido de su propuesta y la alta calidad de su producto me resultó Yoguran, yogur elaborado en Almatriche por la familia Juan Suárez y que desde ya se convierten en indispensables en mi nevera; viajar por las diversas mieles de la isla o formar parte del comité de cata designado para elegir a los mejores quesos de la isla, que también contó con el público presente e incluso con una cata virtual en directo, momentos para el recuerdo.

Como lo fueron y se llevarán grabados para siempre los chefs invitados y la prensa nacional que recorrió la isla en la mañana del sábado en un tour impecablemente organizado por Gastronomic Project y que contó con la visita a Ron Arehucas, una finca tropical, el cafetal Los Castaños y un almuerzo realizado por el equipo de La Aquarela, 1*Michelin y 2 Soles Repsol para los asistentes. No faltó el queso flor de Guía de Cortijo de Caideros, del que por la tarde todos los chefs me hablaban maravillas en el recinto ferial. “Comprendo que no pueda llegar el mismo a península porque se lo comen todo aquí, pero es un producto premium a nivel mundial, es un queso como pocos he probado”, me contaba Oriol Castro, de DisfrutarBCN, 2* Michelin y 3 Soles Repsol.

Actividades paralelas e incluso alguna de ellas no creadas por la feria pero que surgen a raíz de su celebración como son las visitas a diversos restaurantes de la isla, el encuentro de antiguos alumnos del Basque Culinary Center en el Hotel Santa Catalina con Jose Mari Aizega, director del Basque Culinary Center e Idoia Calleja, directora de Másters y Cursos de la institución. De mucho interés también, la reunión a puerta cerrada entre unos pocos cocineros de distintas islas en el Restaurante Casa Montesdeoca, coordinado por Aquanaria y con los Hermanos Torres compartiendo sus conocimientos. Son algunas de esas cosas que realzan el valor de una feria como esta y, especialmente, en un año como el que estamos viviendo. Yaiza Sáiz, de La Vanguardia, e Igor Cubillo, de la Guía Repsol, ambos periodistas desplazados para el evento y que han escrito unos estupendos artículos sobre el mismo, reconocían en el escenario principal “la valentía que habéis tenido al sacar adelante esta feria, en unos momentos donde por la península todo se ha cancelado o hecho principalmente online os habéis desmarcado de todos demostrando que es perfectamente viable y seguro poder hacer algo para el público y los profesionales. Tiene mucho mérito y sois pioneros y un ejemplo para todos”, fueron sus palabras al unísono. Justo es reconocer que la Feria Gran Canaria Me Gusta fue la última en celebrarse de manera normal antes de la pandemia por todo el archipiélago y ha sido la primera en volver, esperamos, con muchas ganas que eventos como GastroCanarias o el Festival Enogastronómico de Lanzarote puedan volver pronto a reencontrarse con el sector.

El escenario de las ponencias gastronómicas fue un constante hervidero de público en los tres días de la feria, desde la puesta de largo con Lolo Román el viernes hasta el broche de oro que llevó a cabo Dana Joher el domingo; todo funcionó como un reloj gracias al encomiable trabajo que Manuel Tenllado como jefe de fogones y David Morera con Laura llevaron a cabo para que no faltara de nada a ninguno de los ponentes o participantes en los concursos de cocina tanto de estudiantes como de profesionales, ambos un éxito de participación para ser su primer año pero con un recorrido tremendamente interesante en su futuro. Pero igual de concurrido fueron los talleres infantiles de SPAR, los talleres de Henar, la concursante de MasterChef para los más pequeños de la casa y el ímprobo trabajo que Manolo López y Luis Delfín llevaron a cabo en las aulas del producto y el conocimiento. Todo ello realizado con la maestría que nos tiene acostumbrado el equipazo de Audiovisuales Canarias. Desde aquí mi reconocimiento a todos y todas los que lo hicieron posible, fueron innumerables las menciones de personas en redes sociales que seguían todo lo que acontecía en las ponencias a través de sus dispositivos en sus casas, y eso hay que agradecerlo y reconocerlo. Quizás otra de las enseñanzas de esta pandemia es que a partir de ahora los eventos en streaming han venido para quedarse, independientemente de la presencialidad o no en los mismos.

Para no extenderme mucho más voy a terminar este resumen de la Feria Gran Canaria Me Gusta deteniéndome en el Encuentro Orígenes, que tuvo lugar exclusivamente para profesionales el lunes 10 de mayo, también en Infecar. La sidra de Valleseco contada por dos de sus elaboradores como son El Lagar y Niebla, “ganar los premios que hemos conseguido con El Lagar ha ayudado a las tres sidrerías a vender todo su producto, si gana una nos beneficiamos todas”, reconocía Ángel Ponce, de El Lagar de Valleseco. Antonio Morales, presidente del Cabildo en su discurso de bienvenida destacó “el éxito hacia el público de esta edición de la feria y nuestro empeño en hacer de Gran Canaria una isla lo más autosuficiente posible, de ahí el trabajo transversal de diversas consejerías a la hora de unir el sector primario con la hostelería, el turismo y la conciencia social”. En la mesa redonda sobre casos de éxito durante la pandemia, Juan Manuel Gabella, director general de la Consejería de Industria y Comercio contaba que “el market place digital Gran Canaria Me Gusta nació de una necesidad y ahora se ha convertido en virtud ayudando a digitalizar a una parte del sector que ni se lo había planteado”. Joxe Mari Aizega, director del BCC, resaltó “la importancia de la gastronomía para un destino turístico como el vuestro, donde para estar a la altura de lo que el cliente espera hay que innovar, aprender y crecer cada día”. Tras una brillante ponencia de los Hermanos Torres, que elaboraron platos partiendo de la lubina atlántica Aquanaria, el atún rojo local y el cochino negro de Agüimes. El broche de oro lo pusieron el equipo de Poemas by Hermanos Padrón junto al director del Banco Nacional de Algas, presentando el primero de los trabajos en común a la hora de integrar en sus cocinas productos procedente del mismo: “No entiendo cómo podemos estar comprando algas procedentes del exterior, más caras y con peor calidad, teniendo estas aquí. Estoy sorprendido por el trabajo que están creando en Taliarte y por supuesto que tanto en El Rincón de Juan Carlos como en Poemas, trabajaremos con ellas”, confirmaba el chef Juan Carlos Padrón, 1*Michelin.

