Trece restaurantes para comerse Gran Canaria

En la semana que ha visto la luz la nueva Guía Michelin 2021, donde Gran Canaria mantuvo sus dos Estrellas Michelin y todos los reconocimientos de BIB Gourmand y Platos Recomendados, salvo la pérdida por el cierre de La Barra, vamos a mirar un poquito más allá. En este viaje por la gastronomía insular les invitamos a conocer 13 restaurantes que no están en la guía, pero que apostaría en que no tardarán mucho en aparecer en ella. Y, si no es así, da igual, porque todos y cada uno de ellos tiene razones más que suficientes para pensar en la estrella más importante, el cliente que se sienta en su mesa

1.- Texeda. Comenzamos el viaje por el punto más alto de la isla, donde Borja Marrero ejecuta una propuesta única en las islas, con prácticamente el 80% de su producto procedente de sus propias fincas, donde cultiva frutas, verduras, cría sus propias cabras, ovejas e incluso vacas, de las que aprovecha absolutamente todo. Y, como muestra, la línea de quesos y helados artesanales que ha nacido en este 2020. Y elabora hasta quesos. Su trayectoria con grandes profesionales como Ramon Freixa, dos estrellas Michelin y su afán por poner en valor su pueblo, Tejeda, le hará justicia más pronto que tarde. Para opinión de quien les escribe, creo que sería el restaurante que debería inaugurar en Canarias la nueva categoría Estrella Verde Michelin, esa que premia la sostenibilidad en el ámbito gastronómico, sin duda alguna se la merece por su tesón y esfuerzo.

2.- La Trastienda de Chago. En pleno corazón de Gáldar, ciudad que está convirtiéndose poco a poco en un pequeño rincón gastronómico por sí mismo, encontramos esta casa con más de un siglo de antigüedad donde Carmelo y Nereida han ido apuntalando con solvencia y constancia una propuesta basada en el recetario canario, con materia prima de la isla y entregado al comensal. Un gran candidato al BIB Gourmand por precio y producto al que solamente le perjudica lo reducido de su sala, pero que a la vez le aporta un encanto especial.

3.- Agáldar. No me he equivocado al escribirlo, es el nombre aborigen de la ciudad gran canaria de Gáldar. Estamos ante el único restaurante de esta lista al que aún no he podido acudir pero que me atrevo a incluir debido al conocimiento que tengo de su jefe de cocina, David Aldrich, muchos años mano derecha de Germán Ortega, chef del Aquarela, una estrella Michelin. Ubicado en el interior del hotel con el mismo nombre, la propuesta destila creatividad y tradición mirando con interés al producto local. Será una de mis primeras visitas en 2021.

4.- Kano, en Las Palmas de Gran Canaria. Casa que acoge al chef Ángel Palacios tras cerrar su “barra” con el que ostentaba un BIB Gourmand. En pleno corazón de Triana elabora dos propuestas para un comensal ávido de vivir momentos diferentes. En la planta baja encontramos una cocina basada en el concepto norteamericano soul food, con el pollo con la diversión y el sabor como máximos exponentes. En la parte alta del restaurante, su ya reconocida visión más gastronómica para el comensal que busca deleitarse con cartas más elaboradas o un menú degustación en toda su expresión.

5.- Sarang. Uno de los grandes tapados de la gastronomía insular, quizás por lo insólito de su ubicación, alejada de todos los núcleos principales de la ciudad. Se trata de una casa que fusiona lo mejor de la cocina coreana con la tradición alemana a causa del matrimonio que ha levantado el proyecto, Henning Malinowski en cocina y Ji-Un en sala. Elegancia y sutileza en la cocina, no exenta de sabor y tradición, imprescindible visitar varias veces para conocer el fondo de su carta.

6.- Hestia, con Juan Santiago al mando ha conseguido en poco más de un año convertirse por méritos propios en un local donde el comensal sabe que siempre va a salir satisfecho. Su pasión por la gastronomía, donde ha ejercido de formador y profesional, unida a su devoción por conocer los mejores restaurantes del mundo, le han llevado a conquistar al comensal con una propuesta tan personal como inconfundible.

7.- Majuga. Esa casa donde Braulio, José Luis, Eli y Li hacen que el comensal se sorprenda en cada visita, con una carta que simplemente es una mera formalidad: lo mejor de Majuga es dejar que Braulio te sirva lo que el mercado y su mente inquieta han fusionado en cada semana. Sus viajes por distintas cocinas del mundo usando el producto canario como nexo de unión siempre entraña explosiones en el paladar.

8.- Embarcadero, un clásico de la capital grancanaria a la que Rafa y John han dado un giro de timón absolutamente apasionante en este caótico 2020, donde si la gran mayoría del sector se ve obligado a recoger velas, ellos han apostado por todo lo contrario. Una nueva cocina a la vista y dotada de lo mejor para los fogones, una barra gastronómica de ensueño y un fichaje de lujo como es Matteo Pierazzolli, ex jefe de cocina de Casa Marcial (Nacho Manzano, Asturias, dos estrellas Michelin) están timoneando esta casa al auténtico olimpo de las fusiones mar y montaña con las mejores vistas de la ciudad.

9-.- El Zarcillo/Vinófilos Triana. Binomio de lujo para Gran Canaria donde uno puede perderse entre la mayor colección de vinos de la isla, con más de 800 referencias listas para beber directamente a la mesa en su más joven criatura, Vinófilos Triana, o bien, subir a los límites de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en Tafira Alta, a deleitarse con la cada vez más redonda propuesta de la cocina de El Zarcillo. Sin duda, un caballo ganador.

10.- La Solana. Lugar de reciente incorporación a la oferta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria, donde dos generaciones de la misma familia se dan la mano para sacar adelante una propuesta llena de riesgo, talento y mucho fuego en las cocinas. Platos de siempre junto a platos de hoy en una sala llena de encanto por los cuatro costados con un toque de casquería poco habitual en la isla redonda. Vaticino grandes jornadas gastronómicas en esta casa con un futuro esplendoroso a corto plazo.

11.- Poemas, by Hermanos Padrón. Ubicado en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway encontramos el que en mi apuesta particular puede ser el que acerque la primera Estrella Michelin a Las Palmas de Gran Canaria. El apellido que da nombre a la propuesta lo dice todo, los hermanos Padrón, que ya poseen una estrella en El Rincón de Juan Carlos, en Tenerife. Y aquí nos deleita con auténtico esmero la joven herreña Icíar Pérez, que lidera un equipo que replica a la perfección las complejas elaboraciones de estos dos genios de los fogones que son los hermanos Padrón. Mientras tanto, si hablamos de la sala, el Poemas tiene el listón muy alto ya que para muchos la sala que dirigen con maestría María José Plasencia y Raquel Navarro en El Rincón es todo un referente para el sector, pero resulta que el as de la manga viene de la mano de Esteban García, uno de los jóvenes sumilleres con mejor trayectoria a la vez que presente y sin duda brillante futuro, que ejerciendo también las labores de maitre dirige con elegancia una sala joven, con ganas y una actitud encomiable. Próximamente subiremos la crítica de esta casa a día de hoy.

12.- Llévame al Huerto. Un restaurante que pasa demasiado desapercibido para lo espléndidamente bien que está haciendo las cosas. Buscando el equilibrio entre lo saludable y lo sabroso, conceptos que no tienen porqué estar reñidos, su propietaria y alma máter de la oferta gastronómica, Cristina, sorprende por la variedad de su propuesta y lo divertido, con una carta para desayunos a la que hay que prestarle la misma atención que a la de los almuerzos o cenas. Muy notable lugar para disfrutar mucho de una manera 100% saludable.

13.- Palmera Sur. Terminamos el viaje de los establecimientos abiertos actualmente (les tengo guardada una sorpresa de bonus track final), con uno de los mejores restaurantes del sur de la isla, capaz de mirar de tú a tú a cualquiera de los mencionados en esta lista, cosa harto complicada si hablamos de una zona turística de las características de Playa del Inglés. Pero allí, en los bajos del Hotel Gold by Marina tenemos otro matrimonio que se deja la vida por crecer paso a paso en busca de satisfacer los paladares de todo aquel comensal que se dirige a su casa. Manolo en cocina y María en sala conducen este auténtico bólido que en estos duros momentos que se vive en las zonas turísticas de toda Canarias es como una botella de agua en el desierto gracias a la fidelidad de los centenares de canarios que pasan por su casa mensualmente. Sin duda es un premio al buen hacer, al trabajo con el buen producto y dando rienda suelta a la creatividad siempre manteniendo una máxima, la excelencia en la materia prima y el respeto al comensal que ve en esta casa honestidad en los cuatros costados, cosa muy difícil en este tipo de enclaves turísticos que abundan por las islas. Al igual que con Poemas by Hermanos Padrón, en los próximos días subiremos una crítica de esta casa.

Volviendo al titular del artículo, “Cómete Gran Canaria en 13 bocados", tengo que reconocer que les he puesto una pequeña trampa, porque hay un bonus track en forma de restaurantes que aún no han abierto sus puertas pero cuando lo hagan seguro que se merecerían estar en este listado. Empezamos por un cierre que se antoja prolongado en el tiempo como es el del restaurante Cuerno Cabra, comandado por el equipo de Gofio, ese restaurante canario ubicado en Madrid y que ostenta con honor y brío una estrella Michelin.

La segunda de las propuestas tiene nombre de monte, Tabaiba, y al frente se encuentra el equipo titular que conquisto el BIB Gourmand para el Restaurante El Santo pero que ahora se ha independizado por completo. Habrá que estar muy atento a lo que son capaces de ofrecer Abraham Ortega y Aser, uno de los mejores cocineros “dulces” que ha salido últimamente de los fogones canarios, autodidacta y concienzudo. Por último, sin haber cerrado las puertas del todo, ya estamos echando mucho de menos a Neodimio60, restaurante que ya anunció su cierre definitivo el próximo 20 de diciembre. Pero hay noticias en el horizonte de Danny y Naira, el hasta pronto será más breve de lo que pensamos, y sea cual sea su nueva apuesta, sin duda siempre tendrá el sello de la excelencia de unas manos en cocina y sala destinadas a hacer brillar hasta el infinito la gastronomía y restauración de la ciudad que los acoge, en este caso afortunadamente es Las Palmas de Gran Canaria.

